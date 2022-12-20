ISW: Путіну не вдалося переконати Лукашенка вступити у війну

Аналітики американського Інституту вивчення війни, як і раніше, вважають, що участь Білорусі у війні Росії проти України залишається малоймовірною.

Президенту Росії Володимиру Путіну не вдалося переконати правителя Білорусі Олександра Лукашенка під час зустрічі в Мінську вступити у війну проти України, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як і раніше, вони думають, що участь Білорусі у війні Росії проти України залишається малоймовірною. "Той факт, що Путін, схоже, прийняв тези Лукашенка, не переконуючи його скоригувати їх, непрямо підтверджує цю оцінку", - йдеться у щоденній аналітичній доповіді ISW у вівторок, 20 грудня.

Експерти Iнституту також додають, що Кремль намагався приховати ймовірні первинні наміри Путіна натиснути на Лукашенка, щоб піти на подальші поступки у питанні інтеграції з Росією. Путін, зокрема, заявив на зустрічі з Лукашенком у Мінську 19 грудня, що "Росія не зацікавлена у поглинанні когось", маючи на увазі Білорусь.

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Між тим речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, коментуючи візит Путіна до Мінська, наголосила, що "США продовжують стежити за розстановкою російських сил у Білорусі". Вона зазначила, що американська влада давно стурбована роллю Білорусі у війні РФ проти України.

Речник Державного департаменту Нед Прайс на іншому брифінгу також повідомив, що США уважно стежать за тим, "чи надаватиме Білорусь додаткову підтримку" Росії. У цьому разі він пообіцяв "пропорційну відповідь шляхом запровадження додаткових санкцій".

Нагадаємо, за результатами зустрічі Лукашенком у Мінську 19 грудня Путін заявив, що Росія та Білорусь продовжуватимуть проводити регулярні військові навчання та спільно виготовляти військову техніку.

Лукашенко ж заявив, що Білорусь поставила на бойове чергування переданий Росією комплекс системи протиповітряної оборони далекої дії С-400, а також отримала комплекс "Іскандер", ракети якого можуть нести ядерну бойову частину. Коментуючи співпрацю з Росією, правитель Білорусі "жартома" назвав себе з Путіним "співагресорами". "Ви знаєте, ми вдвох - співагресори, найшкідливіші, найтоксичніші люди на цій планеті", - сказав Лукашенко.

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