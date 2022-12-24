Іран поки відмовляється постачати РФ ракети - Буданов

Застосування Росією іранських ракет проти України призведе до посилення санкцій, чого Тегеран воліє уникнути, стверджує голова розвідки міноборони України. Тому наразі Іран обмежується постачаннями Мокві дронів Shahed.

Іран наразі відмовляється постачати Росії балістичні ракети через те, що це може спровокувати посилення санкційного тиску на Тегеран, заявив керівник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Іран не поспішає це робити зі зрозумілих причин, тому що як тільки Росія випустить перші ракети, санкційний тиск на Іран посилиться", - сказав він в інтерв'ю The New York Times , опублікованому в ніч на суботу, 24 грудня.

За його словами, щоб переконати Тегеран зважитися на цей крок, РФ запропонувала "ноу-хау" для військової промисловості країни. Однак наразі відомо лише про домовленості між країнами про постачання 1700 дронів Shahed, які Росія використовує для ударів по Україні.

Буданов зауважив, що безпілотники надходять до РФ партіями. Наразі вона вже випустила по Україні близько 540 дронів, більшість з них українська армія збиває. Водночас, керівник розвідки зазначив, що ці апарати доволі дешеві - вартість виробництва одного становить близько семи тисяч доларів, хоча й невідомо за яку суму Тегеран продає їх Москві.

Роль Білорусі

Говорячи про співпрацю РФ і Білорусі, Буданов наголосив, що наразі остання використовується Москвою, зокрема, для тренувань мобілізованих, яких після підготовки спрямовують на Донбас.

При цьому інформації, яка б свідчила, що Росія активно готує нове вторгнення з території Білорусі, наразі немає. "Було б неправильно ігнорувати цю можливість, але також неправильно говорити, що у нас є якісь дані, які підтверджують її існування", - зауважив він, додавши, що довгострокові ризики в цьому напрямі зберігаються.

За його словами, Росія намагалася тримати в напрузі українські підрозділи, наприклад, відправляючи солдатів потягами до кордону з Україною. Зокрема, нещодавно такий потяг з російськими військовими зупинився на певній відстані від кордону, а потім повернувся назад з усіма солдатами, розповів Буданов, назвавши це "каруселлю".

Боротьба ПВК "Вагнер" за владу

Коментуючи триваючі наступальні дії росіян в районі Бахмута на Донеччині, Буданов зауважив, що їхні вперті спроби взяти місто частково обумовлені політичними амбіціями засновника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина.

За словами керівника розвідки, Пригожин, разом із командувачем окупаційними військами РФ в Україні Сергієм Суровікіним, борються за вплив з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. І взяти Бахмут, який не має великого стратегічного значення, в першу чергу, намагаються саме "вагнерівці".

"Це причина, через яку підрозділи "Вагнера" так фанатично намагаються захопити це місто. Їм потрібно показати, що вони сила, і вони можуть зробити те, що не змогла російська армія. Ми це чітко бачимо і розуміємо", - зауважив Буданов.

Він додав, що альянс Пригожина і Суровікіна сприяв тому, що ПВК отримала в своє розпорядження важке озброєння російської армії.