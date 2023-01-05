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Російські солдати в Білорусі Фото: Russian Defence Ministry/TASS/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Білорусь заявила про нарощування спільних з РФ військ

Олександр Куницький
7 хв. тому

Для "нарощування угрупування військ" на територію Білорусі продовжать прибувати російські військові, повідомили в міноборони Білорусі.

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На територію Білорусі продовжать прибувати особовий склад та озброєння збройних сил Росії для "нарощування регіонального угруповання військ Союзної держави". Про це у четвер, 5 січня, у Telegram-каналі повідомила пресслужба міноборони Білорусі.

"У рамках забезпечення військової безпеки Союзної держави продовжується нарощування регіонального угруповання військ (сил) Республіки Білорусь та Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Для цього у Білорусь продовжать прибувати особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка збройних сил РФ. Як стверджують в міноборони РБ, вони проводитимуть "заходи бойового злагодження" на білоруських полігонах та спільні льотно-тактичні навчання.

"Україна готова гідно зустріти ворога на кордоні з Білоруссю"

Своєю чергою Сили оборони України для захисту від ймовірного повторного наступу з боку Білорусі створили багаторівневу систему оборони, запевнив командувач угруповання сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк. "Ми створили угруповання на кордоні з Білоруссю, яке готове гідно зустріти ворога. Київська область досить потужно підготувалася до можливого нового наступу: це кілька рубежів довкола Києва загальною протяжністю близько однієї тисячі кілометрів", - сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону, цитує "Укрінформ".

Павлюк наголосив, що українсько-білоруський кордон ворог не зможе подолати, оскільки це "суцільні завали та мінні поля". "До того ж по них сплановано вогонь артилерії, роботу від снайперських груп до мобільних вогневих груп. Ми не плануємо пропустити їх далі кордону", – заявив він, додавши, що військам РФ та Білорусі знадобляться неабиякі зусилля, аби просунутись вглиб України. Павлюк також запевнив, що Україна уважно відстежує рух російських військ на території Білорусі.

Нагадаємо, за даними Державної прикордонної служби України (ДПСУ), нині на полігонах у Білорусі перебуває до 10,5 тисячі російських військових, частину з них у найближчі два тижні буде відправлено до РФ, а після - на Донбас. У ДПСУ поки не спостерігають створення наступальних угруповань на території Білорусі, однак попереджають: Російську Федерацію не можна недооцінювати, і загроза є.

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