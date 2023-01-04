У Білорусі перебуває більше 10 тисяч військових РФ - ДПСУ

У найближчі тижні частину з цих військових перемістять на територію Росії, а потім - у зону бойових дій на Донбасі. Та на заміну їм прибудуть нові, повідомив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

На полігонах у Білорусі перебуває до 10,5 тисячі російських військових, частину з них у найближчі два тижні буде відправлено до РФ, а після - на Донбас. Про це у середу, 4 січня, повідомив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко в ефірі національного телемарафону.

"Ми розуміємо, що так звана союзна держава, яка надає з перших днів війни всю допомогу державі-агресору - інфраструктуру, повітряний простір, свої бази для підготовки - у будь-який момент може надати допомогу і у вигляді сприяння повторному нападу на територію нашої держави", - сказав він.

Водночас Дейнеко зазначив, що наразі створення наступальних угруповань на території Білорусі не зафіксовано, однак він наголосив: "Російську Федерації не можна недооцінювати, і загроза є, але сказати, що вона "реальна і критична" не можна".

"За моїми оцінками, у січні навряд чи війська об'єднаної союзної держави будуть спроможні на те, щоб спробувати здійснити повторний наступ на територію нашої держави", - сказав голова Держприкордонслужби.

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Військових перекинуть у Росію, а потім - на Донбас

За його словами, загальна чисельність російських військ, які наразі перебувають у Білорусі, здебільшого на полігонах у Вітебській області, - від 10 200 до 10 500 військовослужбовців.

"Ми володіємо інформацією, що протягом найближчих двох тижнів частину цих військовослужбовців буде переміщено на територію Російської Федерації з подальшим направленням їх у зону бойових дій на Донбасі. Проте їм на заміну прибуде частина військових із 3-го армійського корпусу 6-ї мотострілецької дивізії", - сказав голова відомства.

Територія Білорусі і її військова інфраструктура наразі використовується для бойового злагодження підрозділів російських військ, зазначив Дейнеко.

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В кінці грудня аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що принаймні з жовтня 2022 року Росія створює умови для нового найнебезпечнішого курсу дій - повторного вторгнення на північ України, ймовірно, у напрямку Києва. За їхніми даними, деякі підтверджені докази нарощування присутності військ РФ в Білорусі мають більше сенсу як частина підготовки до нового наступу, ніж як необхідність для поточних навчань і тренувань.

Водночас аналітики інституту не виключають, що все це - елементи інформаційної операції. Окрім того, немає жодних доказів того, що Москва активно готує ударні сили в Білорусі, йдеться у їхньому звіті.