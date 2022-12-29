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Уламок ракети С-300, яка впала на території БілорусіФото: Belarusian Silovik Telegram/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Україна готова розслідувати падіння ракети в Білорусі

Дар'я Нинько
26 хв. тому

Київ не виключає провокації з боку РФ - прокладання маршруту для ракет так, щоб їх перехопили саме в повітряному просторі Білорусі. До розслідування Україна готова запросити експертів від держав, не пов'язаних з Росією.

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Україна готова до проведення об'єктивного розслідування інциденту, що стався у четвер, 29 грудня, в небі над Білоруссю, заявили в українському міністерстві оборони. Сусідня країна заявляє, що на її території впала українська ракета протиповітряної оборони С-300 під час чергової масованої атаки РФ на Україну.

Водночас, у міноборони не виключають, що це була свідома провокація з боку Росії, яка проклала такий маршрут для своїх крилатих ракет, щоби спровокувати їхнє перехоплення в повітряному просторі Білорусі. "Українській стороні відомі відчайдушні й наполегливі прагнення Кремля втягнути Білорусь у свою агресивну війну проти України", - зазначили в міністерстві.

До розслідування інциденту Україна готова запросити експертів з числа держав, які не пов'язані з підтримкою Росії у будь-якій формі, повідомили у відомстві.

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Україна залишає за собою безумовне право на оборону

У свої заяві міністерство підкреслює: Україна залишає за собою безумовне право на оборону та захист власного неба від масованих ракетних атак з боку РФ. "Україна продовжує опір російському варварству та агресії, здійснюючи своє беззастережне право на самооборону, згідно зі статтею 51 Статуту ООН", - зазначається в заяві.

За попередніми оцінками міноборони, 29 грудня Росія випустила по території України ракети типу Х-101/Х-555, "Калібр", Х-22 та Х-32, протирадіолокаційні ракети Х-31П, а також дрони Shahed-131/136. Всього РФ застосувала більше 11 дронів і 69 крилатих ракет, запущених зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, літаків Ту-22М3 і кораблів Чорноморського флоту РФ. Крім того, війська РФ обстріляли українські міста у прифронтовій зоні зенітними керованими ракетами С-300.

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Не перший інцидент в Білорусі - "Беларускі Гаюн"

 Білорусь заявила про падіння на своїй території ракети С-300 і викликала у зв'язку з цим посла України.  У білоруському міністерстві закордонних справ заявили, що вимагають від української сторони "розслідування щодо запуску ракети, притягнення винних до відповідальності та запобігання таким ситуаціям у майбутньому".

Водночас моніторингова група "Беларускі Гаюн", яка відслідковує військову активність на території Білорусі, зазначає, що за 10 місяців повномасштабної війни Росії проти України на білоруській території відбулося ще принаймні шість подібних інцидентів. Йдеться про падіння російських літаків, вертольотів, безпілотника та ракети Х-35.

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Чого чекати з Білорусі? - "Європа у фокусі"

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Уламок ракети, яка впала на території Білорусі

Україна готова розслідувати падіння ракети в Білорусі

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