Мінськ заявляє про падіння ракети на території Білорусі

У Білорусі заявили, що на їхню територію впала українська ракета С-300. Про постраждалих не повідомляють.

24 хв. тому 24 хв. тому

24 хв. тому 24 хв. тому

Офіційний Мінськ заявив, що у четвер, 29 грудня, на територію Білорусі впала українська ракета С-300. Як повідомляє державне інформаційне агентство Білорусі "БелТА", наразі військові та силовики встановлюють обставини інциденту.

Як пише "БелТА", зараз розглядають дві можливих версії - заліт ракети на територію Білорусі, або збиття ракети білоруською ППО. Про інцидент поінформували правителя Білорусі Олександра Лукашенка.

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Черговий ракетний обстріл України

У четвер, 29 грудня, Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. За попередніми даними РФ застосувала 69 ракет. Українські сили знищили 54 крилаті ракети, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Також Росія атакувала Україну дронами-камікадзе "Shahed-131/136", про 11 збитих дронів повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

Через ракетну атаку спостерігаються проблеми з енергопостачанням на заході України, Одеській та Київській області.

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