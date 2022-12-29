  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Російська ракета в Україні (ілюстративне фото)
Російська ракета в Україні (ілюстративне фото)Фото: Vincenzo Circosta/Zumapress/picture alliance
ПолітикаБілорусь

Мінськ заявляє про падіння ракети на території Білорусі

Роман Губа
24 хв. тому

У Білорусі заявили, що на їхню територію впала українська ракета С-300. Про постраждалих не повідомляють.

https://p.dw.com/p/4LXFz

Офіційний Мінськ заявив, що у четвер, 29 грудня, на територію Білорусі впала українська ракета С-300. Як повідомляє державне інформаційне агентство Білорусі "БелТА", наразі військові та силовики встановлюють обставини інциденту.

Як пише "БелТА", зараз розглядають дві можливих версії - заліт ракети на територію Білорусі, або збиття ракети білоруською ППО. Про інцидент поінформували правителя Білорусі Олександра Лукашенка.

Читайте також: Фрагменти ракети в Бричанах: Молдова контролює ситуацію

Черговий ракетний обстріл України

У четвер, 29 грудня, Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. За попередніми даними РФ застосувала 69 ракет. Українські сили знищили 54 крилаті ракети, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Також Росія атакувала Україну дронами-камікадзе "Shahed-131/136", про 11 збитих дронів повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

Через ракетну атаку спостерігаються проблеми з енергопостачанням на заході України, Одеській та Київській області.

Читайте також: Падіння ракет в Польщі: що кажуть у Повітряних силах України

Влучання ракети по Польщі: які наслідки для України?

 

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки ракетної атаки по Києву

Росія випустила по Україні 69 ракет, більшість збила ППО

Конфлікти3 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

За останні роки ціла низка російських активів в Україні перейшла під контроль громадян ЄС, до того не відомих широкому загалу. Зокрема, 5 українських обленерго

Як в Україні (не) конфіскують підсанкційні активи

Як в Україні (не) конфіскують підсанкційні активи

Політика6 год. тому
Ukraine Region Cherson | Dorf Oleksandrivka

Зруйнована Олександрівка: повернення попри все

Зруйнована Олександрівка: повернення попри все

Конфлікти19 год. тому19 фото
Німецькомовні газети не оминули увагою пропозицію Дмитра Кулеби

Преса про "мирний саміт": від схвалення до скепсису

Преса про "мирний саміт": від схвалення до скепсису

Політика20 год. тому
Протести в Ірані

Репресії чи реформи: що чекає на Іран у 2023 році?

Репресії чи реформи: що чекає на Іран у 2023 році?

Політика28 грудня 2022 р.
external

Зброя для України: тиск на Німеччину зростає

Зброя для України: тиск на Німеччину зростає

Конфлікти28 грудня 2022 р.02:09 хв.
На шляху з Ізюму до РФ, квітень 2022 року

Як Росія вивозить дітей із окупованих територій України

Як Росія вивозить дітей із окупованих територій України

Політика28 грудня 2022 р.
На головну сторінку