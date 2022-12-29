Зеленський схвалив пільгове ввезення Starlink і генераторів

Президент України підписав закони про пільгове ввезення генераторів і супутникових систем Starlink - без мита та податку на додану вартість до травня 2023 року. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини четверга, 29 грудня.

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Зеленський підписав закони про пільгове ввезення Starlink і генераторів

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про пільгове ввезення в Україну генераторів і супутникових систем Starlink - без мита та податку на додану вартість до травня 2023 року.

Крім того, він підписав закон "Про медіа".

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++21:12++

Путін підписав закон про довічне за "диверсійну діяльність" в РФ

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про встановлення кримінальної відповідальності за різні форми причетності до диверсійної діяльності в РФ.

Володимир Путін Фото: Mikhail Klimentyev/Sputnik/Kremlin/AP Photo/picture alliance

Зміни до Кримінального кодексу РФ, зафіксовані в цьому законі, передбачають, що "за схиляння, вербування або інше втягнення у диверсійну діяльність, а так само фінансування диверсії загрожуватиме позбавлення волі аж до довічного", повідомляла днями російська Державна дума.

Після підпису Путіним ці зміни до Кримінального кодексу РФ набувають чинності.

++20:44++

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, який прирівнює георгіївську стрічку до символів воїнської слави. Тепер за наругу над нею загрожуватиме штраф та позбавлення волі, повідомляють російські ЗМІ.

++20:23++

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак стверджує, що не обговорює з Володимиром Зеленським питання його можливого висування на другий строк. "Якщо ви спитаєте мою особисту думку (...) я вважаю, що в нього ще дуже багато, чого він може для цієї країни зробити. Я особисто вважаю, що він повинен піти на другий строк. Я хотів би, щоби Зеленський був президентом України і другий строк", - сказав він в інтерв'ю телеканалу "1+1".

В інтерв'ю він також прокоментував, чому пише багато повідомлень в соціальних мережах виключно за допомогою емодзі. "Важливо людям давати надію. Дуже важливо навіть до дуже серйозних речей ставитися з позитивом. Плюс, ми всі колись були фанатами кросвордів, ребусів і так далі. Мені здається, це дає якийсь позитивний поштовх. Тим паче, що завжди, коли я так роблю, це пов'язано з приємними новинами", - сказав він.

++20:00++

Україна готова розслідувати падіння ракети в Білорусі - міноборони

Україна готова до проведення об'єктивного розслідування заяв Білорусі про падіння української ракети протиповітряної оборони на її території внаслідок відбиття масованого ракетного удару РФ, заявили в українському міністерстві оборони.

Уламок ракети С-300, яка впала на території Білорусі Фото: Belarusian Silovik Telegram/dpa/picture alliance

При цьому там зазначили, що не виключають свідомої провокації Росії задля втягнення Білорусі у війну проти України, зокрема, шляхом прокладання такого маршруту для своїх крилатих ракет, щоби спровокувати їхнє перехоплення в повітряному просторі над Білоруссю.

До участі в розслідуванні Україна готова запросити "авторитетних експертів з числа держав, які не пов'язані з підтримкою держави-терориста в будь-якій формі", заявили в міноборони.

++19:42++

Крім масованого удару по Україні 69 крилатими ракетами, Росія також завдала сьогодні 10 ракетних, 23 авіаційних ударів і здійснила 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах вздовж лінії зіткнення, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Натомість українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів і удару по позиції російського зенітно-ракетного комплексу. В свою чергу ракетники та артилеристи вразили вразили чотири пункти управління та три райони зосередження сил РФ.

++19:16++

Прем'єрка Італії хоче відвідати Україну до річниці нападу РФ

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні хоче відвідати Київ до річниці повномасштабного нападу Росії на Україну - до 24 лютого 2023 року. Про це вона заявила на пресконференції за підсумками року.

Джорджа Мелоні Фото: Gregorio Borgia/AP/dpa/picture alliance

Мелоні зазначила, що сподівається на усвідомлення Росією "величезної помилки", яку та зробила під час вторгнення в Україну. А до того часу офіційний Рим допомагатиме Києву протистояти російському вторгненню, пообіцяла вона. За її словами, підтримка України є ключовою передумовою для балансу сил на полі бою і, отже, створення умов для миру. Водночас Мелоні наразі не бачить ознак того, що Росія хоче миру, тому вона закликала міжнародну спільноту продовжувати підтримку Києва.

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++18:51++

Болгарія висловила протест Росії через оголошення в розшук болгарського журналіста-розслідувача видання Bellingcat Христо Грозєва. Прем'єр-міністр країни назвав дії РФ тактикою залякування, спрямованою на придушення свободи слова.

Російська посолка, яку викликали до міністерства закордонних справ Болгарії для вручення ноти протесту, заявила, що всі питання треба адресувати міністерству внутрішніх справ РФ, додавши, що хоча Грозєву більше не раді в Росії, це "не означає, що його будуть шукати по всьому світу", повідомляє Reuters.

+18:24++

Білорусь викликала посла України через падіння ракети на її території

Білорусь викликала посла України після того, як заявила, що збила на своїй території українську ракету протиповітряної оборони С-300 під час 10-ї масованої атаки РФ на українську енергетичну інфраструктуру.

У білоруському міністерстві закордонних справ заявили, що вимагають від української сторони "розслідування щодо запуску ракети, притягнення винних до відповідальності та запобігання таким ситуаціям у майбутньому".

++17:59++

Президент Росії Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін проведуть відеоконференцію 30 грудня, повідомили в Кремлі.

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++17:32++

Контрнаступ: ЗСУ просунулись на 2,5 кілометра до Кремінної за тиждень

Збройні сили України продовжують наступальні дії в районі Кремінної Луганської області. "Протягом тижня захисники України просунулись до 2,5 кілометра в напрямку зазначеного населеного пункту", - повідомив на брифінгу заступник начальника головного оперативного управління генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

Українські військові на Луганщині (ілюстративне фото) Фото: Ashley Chan/SOPA Images/ZUMA Press Wire/picture alliance/dpa

Водночас, за його словами, серед офіцерського складу штабу російського 2-го армійського корпусу, що дислокується в Луганську, циркулює інформація про поступову підготовку оборонних рубежів навколо міста.

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++17:03++

Після десятого масованого удару РФ по енергетичній інфраструктурі України верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що російські воєнні злочини не залишаться безкарними.

"Чергова безглузда і масована російська ракетна атака на Україну, яка без розбору руйнує інфраструктуру та медичні заклади, навмисно обирає цілями і вбиває цивільне населення. Наша підтримка України буде продовжуватись і надалі, без жодних послаблень", - написав він у Twitter.

++16:35++

Сьогодні російська армія завдала чотирьох ракетних ударів по Костянтинівці. Дві ракети влучили в інтернат, де розташований центр розміщення переселенців. На момент удару там перебували 42 людини. Одна з них дістала поранень, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Дві інші ракети влучили поблизу колишнього кінотеатру та у двір гуртожитку. В будівлях пошкоджені вікна, але ніхто не постраждав.

++16:08++

Росія після обіду знову вдарила по Харкову. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, під ударом опинилась інфраструктура в Індустріальному районі.

У свою чергу голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ударів РФ по об'єктах критичної інфраструктури загинув 50-річний чоловік. Двоє людей отримали поранення, один із них помер в машині "швидкої", іншого госпіталізували в середньому стані.

++15:44++

Понад половина українців - за заборону УПЦ (МП)

Понад половина українців підтримує повну заборону УПЦ (МП) в Україні, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій зі священниками церкви (ілюстративне фото) Фото: Andriy Andriyenko/SOPA Images/ZUMA/picture alliance

Респондентам пропонували обрати з трьох варіантів, яку політику владі слід проводити щодо Української православної церкви (Московського патріархату). Переважна більшість, 78 відсотків респондентів, вважають, що держава тією чи іншою мірою має втрутитися в діяльність церкви. Серед них 54 відсотки вважають, що вона має бути повністю заборонена в Україні.

24 відсотки виступають за дещо м’якший підхід, який не передбачає повної заборони, але передбачає встановлення державного контролю та нагляду. Лише 12 відсотків опитаних вважають, що нічого не варто робити і не слід втручатися в справи УПЦ (МП), а розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень.

++15:18++

СБУ проводить обшуки на об'єктах УПЦ (МП) у двох областях

Служба безпеки України проводить в четвер контррозвідувальні безпекові заходи на об'єктах Української православної церкви (Московського патріархату) у Хмельницькій та Дніпропетровській областях. Ідеться про вісім об'єктів у п'яти населених пунктах Хмельницької області та п'ять об'єктів Криворізької єпархії Дніпропетровської області.

Мета заходів - виявлення та протидія "підривній діяльності російських спецслужб", унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів. За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці оглядають території та приміщення для виявлення заборонених до обігу предметів і здійснюють перевірку осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності.

++14:55++

Внаслідок обстрілів Росією території України 28 грудня загинули двоє цивільних у Запорізькій та Херсонській областях. 12 мирних громадян були поранені: троє на Харківщині та дев'ять на Херсонщині. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++14.30++

Офіційний Мінськ заявив, що у четвер, 29 грудня, на територію Білорусі впала українська ракета С-300. Як повідомляє державне інформаційне агентство Білорусі "БелТА", наразі військові та силовики встановлюють обставини інциденту. Розглядають дві можливих версії - заліт ракети на територію Білорусі, або збиття ракети білоруською ППО. Про інцидент поінформували правителя Білорусі Олександра Лукашенка.

++13.40++

Рятувальники продовжують пошукові роботи на місці влучань уламків від ракет у Києві. Як повідомляє пресслужба ДСНС, під час масованої атаки у столиці надходили повідомлення про влучання за кількома адресами у Дарницькому, Печерському, Солом'янському та Голосіївському районах столиці.

++13.09++

У Київській області десять пошкоджених приватних будинків у Бучанському районі, один – у Вишгородському. Також у Фастівському районі уламками пошкоджений один медичний заклад. Про це повідомив голова ОВА Олексій Кулеба. Без електропостачання перебуває близько 180 тисяч абонентів області.

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++13.00++

Росіяни обстріляли одну з електростанцій ДТЕК, поранений працівник, - повідомила пресслужба у компанії не вказуючи регіон влучання. У повідомленні йдеться, що цю ТЕС уже неодноразово обстрілювали. Цього разу внаслідок удару було суттєво пошкоджено обладнання станції. "Це вже 22-га терористична атака Росії на енергетичні об'єкти ДТЕК", - інформує компанія.

++12.45++

Меру Полтави повідомили про підозру за поширення даних про розміщення ЗСУ

Меру Полтави Олександру Мамаю повідомили про підозру у поширенні відомостей про розміщення ЗСУ, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах. За його словами, мер Полтави оприлюднив дані, які не були у відкритому доступі.*

* Згодом інформацію підтвердили в Службі безпеки України, Офісі генерального прокурора та Полтавській обласній прокуратурі.

++12.30++

У Херсоні внаслідок російських обстрілів пошкоджено обласний кардіологічний диспансер, повідомив Кирило Тимошенко. Постраждало 2 людей - охоронець та працівник котельні. У будівлі зруйновано покрівлю, вікна та фасад одного з корпусів.

++12.07++

За попередніми даними, у ранковій атаці на Україну РФ застосувала 69 ракет. Українські сили знищили 54 крилаті ракети, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. "Сьогодні вранці агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктах енергетичної інфраструктури нашої країни", - написав він у Facebook.

++11.51++

Президентка Молдови Майя Санду засудила атаку РФ на цивільну інфраструктуру України напередодні Нового року. "Ми рішуче засуджуємо ці нещадні атаки на українських громадян. Люди повинні бути поруч зі своїми близькими, а не ховатися в укриттях від ракет", - написала вона у Twitter.

++11.33++

40 відсотків споживачів столиці після ракетної атаки залишилися без світла, повідомив Віталій Кличко. Тепло і воду місто подає в штатному режимі.

++11.11++

Над Енгельсом у Саратовській області Росії, за попередніми даними, спрацювала система протиповітряної оборони. Місцеві жителі повідомили про "гучний звук вибуху".

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++11.05++

"Калібри не закінчаться ніколи", - написало міноборони Росії в Telegram, випускаючи по Україні у четвер зранку крилаті ракети.

++11.00++

У селі Івано-Франківської області російська ракета прилетіла в приватний будинок, але не вибухнула. Таку інформацію та фото розповсюдив у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.



++10.55++

Через російську атаку є часткові знеструмлення "Укрзалізниці" на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Київщині, Львівщині та Житомирщині. Вісім поїздів курсують із затримкою у понад 30 хвилин, але жодного рейсу не скасували, повідомляють у компанії.

++10.36++

За попередньою інформацією сил ППО, над Києвом знищено 16 ракет, повідомив Кличко.

++10.33++

Унаслідок ранкової атаки у Києві постраждало троє людей, серед них 14-річна дівчинка, повідомив Віталій Кличко. Усіх госпіталізували. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував фото руйнувань у столиці.



++10.18++

Сили РФ запустили з північного напрямку безпілотники по Україні, стверджує очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

++10.14++

Над Одеською областю збито 21 ракету, поінформував голова ОВА Максим Марченко. Є пошкодження енергетичної інфраструктури, тому по області відбуваються екстрені відключення електроенергії.

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++10.11++

У Харків поцілили чотири ракети, повідомив голова обласної державної адміністрації Олег Синєгубов. "Є прильоти 4 ракет, ймовірно С-300, в Немишлянському та Основ'янському районах. Під прицілом - критична інфраструктура", - повідомив він.

++10.07++

Через масовану атаку у четвер 90 відсотків Львова залишилося без електропостачання, повідомив мер міста Андрій Садовий. Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. "Можуть бути перебої з водопостачанням. Переходимо на роботу дизель-генераторів на об'єктах критичної інфраструктури", - зазначив Садовий.

++10.03++

Двох людей врятували з пошкодженого приватного будинку у Києві, поінформував Віталій Кличко. "Медики надали їм допомогу на місці та госпіталізували. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи", - написав він у Telegram.



++09.59++

Уламки крилатої ракети потрапили у житловий будинок у селі Степове Одеської області повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

++09.54++

По Україні випустили 120 ракет, написав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у Тwitter.

++09.40++

У Києві можуть бути перебої зі світлом, попередив мер Віталій Кличко. "Зарядіть телефони та інші пристрої. Зробіть запас води", - закликав він у Telegram.

++09.24++

Вибухи чути у Львові, повідомляє мер міста Андрій Садовий. У області працює ППО, уточнила військова адміністрація.

++09.15++

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що сили ППО збили п'ять російських ракет над морем.

++09.13++

В Одеській та Дніпропетровській областях застосовано екстрені відключення електроенергії, повідомила компанія ДТЕК. "Вони впроваджуються через загрозу ракетного обстрілу, щоб уникнути значних пошкоджень, якщо ворогові вдасться вразити енергетичні об'єкти", йдеться у повідомленні.

++09.10++

У Києві повторно спрацювала ППО, повідомляє міська військова адміністрація. "Уламками збитої ракети пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль. Інформація по жертвам уточнюється", - йдеться у повідомленні.

++09.03++

Начальник Головного управління розвідки міноборони України Кирило Буданов заявив, що наразі ані Україна, ані Росія не можуть досягти значних успіхів у війні. За словами Буданова, зараз Росія "повністю в глухому куті" і через це Кремль оголосить чергову хвилю мобілізації, але українським силам теж наразі бракує ресурсів для просування вперед.

"Ми не можемо перемогти їх на всіх напрямках комплексно. Вони також", - заявив він в інтерв'ю BBC, зазначивши, що Україна чекає нових військових постачань та надходження більш досконалої зброї.

++08.52++

Зранку вибухи пролунали в Києві, Житомирі та Одесі, повідомляють ЗМІ.

++08.46++

Підрозділи ППО ліквідували російську ракету над Сумщиною, повідомляє оперативне командування "Північ" Збройних сил України.

++08.41++

Посилити допомогу Україні закликав західні країни посол України в Німеччині Олексій Макеєв в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke. "Мир не падає з неба. За нього потрібно боротися. І ми, українці, робимо це від імені всіх європейців",- сказав Макєєв. Він підкреслив, що військова допомога "має бути інтенсифікована і посилена в найближчі місяці, щоб врятувати якомога більше цивільних осіб в Україні". Крім того, країні терміново потрібні трансформатори і генератори для ремонту критичної інфраструктури, зруйнованої російськими ударами. Відновлення України почнеться не після закінчення війни, а зараз, підкреслив Макеєв.

++08.30++

У Києві працює ППО, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

++08.13++

У війні проти України все йде до поразки Росії на полі бою, заявив в інтерв'ю агентству dpa міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) з партії "Союз-90"/Зелені". "Ніхто не міг уявити собі, що 2022 рік закінчиться саме так", - зазначив Габек. Президент РФ Володимир "Путін програє цю війну на полі бою", додав він. За його словами, це пов'язано з тим, що українська армія отримує зброю з Європи, від країн НАТО і США і використовує цю зброю "уміло і стратегічно, розумно і героїчно". "Я виступаю за те, щоб Німеччина разом із союзниками підтримала Україну таким чином, щоб вона могла виграти цю війну", - додав міністр. Габек ще до початку повномасштабного вторгнення виступав за постачання зброї Києву, нагадало dpa.

++07.50++

У ніч проти четверга, 29 грудня, російські війська тричі обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду на Дніпропетровщині, без постраждалих, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. "Росіяни атакували область дронами-камікадзе та важкою артилерією", - написав він у Telegram.

"Нікопольщину російські окупаційні війська тричі накрили вогнем із важкої артилерії. Смертоносні снаряди прилетіли до Нікополя та Марганецької громади. Розбито багатоповерхівку, кілька приватних будинків і кілька ліній електропередачі", - додав Резніченко.

++07.37++

У більшості українських областей, зокрема у Києві, оголошена повітряна тривога.

++07.20++

Росіяни вивели у Чорне море на бойове чергування флот носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом у 20 ракет, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у Facebook. "Ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі надводні та підводні ракетоносії. Готовність пуску близько 20 "Калібрів", - йдеться у повідомленні на фейсбуці. У ОК зазначили, що наразі оголошено ракетну небезпеку на півдні України. Також українські військові фіксують активність стратегічної авіації.

Харків уночі атакували дронами: збито 11 "мопедів"

++07.00++

Минулої доби російські сили завдали 30 авіаційних та 7 ракетних ударів по Україні, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Костянтинівка Донецької області та Харкова. Здійснено понад 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляють у четвер у генштабі ЗСУ.

"Цієї ночі російські окупанти в черговий раз завдали удару по енергетичній інфраструктурі Харкова, застосувавши для цього 13 іранських БПЛА "Шахед-136". 11 цих дронів підрозділи Сил оборони України збили", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що РФ продовжує наступ на бахмутському та авдіївському напрямках.

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