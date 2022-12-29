Половина українців вважають НАТО найкращою гарантією безпеки

Майже п'ята частина опитаних соціологами українців вважають, що найкращою гарантією безпеки може стати лише сама Україна, розвиваючи власні збройні сили.

Майже половина українців - 49 відсотків - вважають вступ до Північноатлантичного альянсу (НАТО) найкращим варіантом гарантування безпеки для України. Ще 17 відсотків переконані, що ним може стати лише сама Україна, розвиваючи власні збройні сили. Про це свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, проведеного спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, оприлюднені в четвер, 29 грудня.

Дев'ять відсотків респондентів вважають, що для України надійніше буде укласти угоду про стратегічну оборону з декількома країнами за винятком США, а сім відсотків - виключно з США. Ще дев'ять відсотків респондентів і далі підтримують позаблоковий статус для України з міжнародними безпековими гарантіями.

Водночас думки опитаних щодо шансів України вступити до НАТО розділилися. Чверть респондентів вважає, що Україна зможе стати повноправним членом одразу після перемоги у війні. Стільки ж вважають, що, крім перемоги, Україні ще доведеться реалізувати всі необхідні для вступу реформи. 19 відсотків вірять, що Україну приймуть ще до закінчення війни, а 16 відсотків взагалі не дуже вірять, що Україна коли-небудь увійде до Альянсу.

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Кількість прихильників вступу до ЄС зросла на чверть

Водночас вступ України до Європейського Союзу підтримує рекордна частка українців - 79 відсотків. Порівняно з груднем 2021 року цей показник зріс майже на чверть. Частка тих, хто проти вступу, скоротилася на 27 відсотків. При цьому членство в ЄС підтримує абсолютна більшість респондентів незалежно від віку, регіону проживання, рівня освіти чи майнового стану.

Проте шлях до членства в ЄС українці бачать по-різному. 37 відсотків вірять, що після того як Україна виконає усі вимоги, їй запропонують повноцінне членство. 23 відсотки сподіваються, що враховуючи обставини, країни запропонують членство, навіть якщо Україна не виконає всіх необхідних умов. Водночас 28 відсотків респондентів вважають, що Україна все одно не стане повноцінним членом ЄС: їй або запропонують альтернативний статус, або вона так і залишиться у статусі кандидата.

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Якою має бути перемога у війні

У перемогу України у війні, розв'язаній Росією, вірять 93 відсотки українців. Сумніваються в цьому лише три відсотки. Серед тих, хто вірить у перемогу, 39 відсотків вважає, що вона настане до літа 2023 року, 22 відсотки роблять ставку на один-два роки, а ще 20 відсотків вважають, що перемоги можна досягти найближчими місяцями.

Більшість - 54 відсотки - вбачають перемогу у вигнанні російських військ з усієї території України та відновленні кордонів станом на січень 2014 року. Ще 22 відсотки вважають, що на цьому не можна зупинятися, а треба домагатися повного знищення російської армії та розпаду РФ зсередини. Поступитися певними частинами окупованих територій в обмін на припинення бойових дій і вважати це перемогою готові 18 відсотків опитаних.

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62 відсотки опитаних вважають, що війна може припинитися лише у разі перемоги. 26 відсотків респондентів готові піти на поступки Росії, якщо це допоможе досягнути миру.

Також більшість українців - 60 відсотків - вважають, що переговори про мир з Росією неможливі навіть заради порятунку життів, адже та однаково не дотримується домовленостей. Думку про те, що варто вести переговори з РФ, поділяють 23 відсотки. 17 відсотків опитаних не змогли визначитися зі своєю позицію з цього питання.

Репрезентативне опитування провели з 13 до 21 грудня серед 2018 повнолітніх респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3 відсотка.

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