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Російські бомбардувальники Ту-95 на аеродромі "Енгельс" (архівне фото)
Російські бомбардувальники Ту-95 на аеродромі "Енгельс" (архівне фото)Фото: Russian Defense Ministry Press Service/AP/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Російську авіабазу "Енгельс" атакував дрон, є жертви

Ольга Журавльова
12 хв. тому

Український дрон атакував аеродром "Енгельс" у Саратовській області, заявили в міноборони РФ. Унаслідок падіння уламків збитого безпілотника загинули троє російських військових.

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Російські сили у понеділок, 26 грудня, збили український безпілотник під час підльоту до аеродрому "Енгельс", внаслідок падіння його уламків загинули троє військових, повідомило міноборони РФ.

"Близько 1:35 за московським часом (0:35 за Києвом - Ред.) засобами протиповітряної оборони ПКС Росії збитий на малій висоті при підльоті до військового аеродрому "Енгельс" Саратовської області український безпілотний літальний апарат, - цитує російське міністерство агенція "Інтерфакс-Україна". - Унаслідок падіння уламків безпілотника троє російських військовослужбовців технічного складу, які перебували на аеродромі, зазнали смертельних поранень".

Авіатехніка внаслідок удару не була пошкоджена, стверджують у РФ. Українська сторона не коментувала подію.

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Друга атака за місяць

Аеродром "Енгельс" слугує базою для стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-160 та Ту-95, з яких росіяни обстрілюють територію України крилатими ракетами повітряного базування типу Х-55/555 та Х-101.

5 грудня ЗМІ також повідомляли про вибух на летовищі у Саратовській області, внаслідок чого були пошкоджені літаки. Російське оборонне відомство заявляло тоді, що аеродром "Енгельс" атакували "українськими реактивними безпілотними літальними апаратами радянського виробництва". Українська сторона не підтверджувала, але й не спростовувала свою причетність до атаки.

База стратегічної авіації РФ "Енгельс" в Саратовській області РФ знаходиться за понад 600 кілометрів від українського кордону.

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