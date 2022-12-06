NYT дізналася подробиці атак по аеродромах у РФ

Щонайменше один з ударів по російському аеродрому завдано із БПЛА за допомогою українських спецсил, що перебували неподалік від летовища, повідомила NYT з посиланням на джерело.

Американська газета The New York Times (NYT) розкрила подробиці про атаки безпілотних літальних апаратів (БПЛА) по аеродромах "Дягілєво" в Рязанській області та "Енгельс" у Саратовській області Росії. Матеріал було опубліковано на сайті видання у понеділок, 5 грудня.

Так, за даними газети, безпілотники було запущено з української території. Принаймні, одного з ударів було завдано за допомогою українських спецпризначенців, що перебували неподалік від російської авіабази й допомагали направити безпілотники до цілі, зазначив співрозмовник NYT.

Удари свідчать про готовність Києва атакувати бази у глибині території РФ, а також уперше за дев'ять місяців війни продемонстрували здатність України завдавати ударів на таких великих відстанях, пише видання.

Міноборони РФ: Йдеться про реактивні БПЛА

Натомість у міноборони РФ заявляли, що для "спроби завдати ударів" були використані реактивні безпілотники радянського виробництва - нібито з метою виведення з ладу російських літаків дальньої авіації військово-космічних сил (ВКС) РФ.

У російському відомстві стверджували, що засобами протиповітряної оборони ВКС Росії українські БПЛА, які летіли на малій висоті, були перехоплені. За версією російського міністерства, внаслідок падіння та вибуху уламків БПЛА на російських аеродромах було "незначно пошкоджено" обшивку корпусу двох літаків. Троє російських військовослужбовців технічного складу, які перебували на аеродромі, загинули, четверо поранено, заявили в Міноборони РФ.

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Аеродром "Енгельс" у Приволзькому федеральному окрузі - база для надзвукових стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-160, а також турбогвинтових стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95. Ту-95МС входять до складу повітряної компоненти ядерної тріади РФ. За даними української сторони, аеродром - плацдарм для старту літаків для завдання ударів по інфраструктурі України.

Аеродром "Дягілєво" - приблизно за 200 кілометрів від Москви. Губернатор Рязанської області Павло Малков повідомив, що сім'ям загиблих там нададуть підтримку.

Об'єкти розташовані на відстані приблизно 483-724 кілометри від кордону з Україною і залишаються за межами дальності польоту ракет з українського арсеналу, уточнила NYT.

Київ не взяв на себе відповідальності за атаки

Київ офіційно не взяв на себе відповідальність за те, що сталося, як уже було раніше, наприклад, з атаками в анексованому РФ Криму, зазначило видання.

Водночас радник глави офісу президента України Михайло Подоляк, проте, розмістив запис у Twitter.

"Земля - кругла. Це відкрив ще Галілей. Шкода, що в Кремлі не вивчали астрономію, воліючи придворних астрологів", - зазначив він. "Інакше вони (у Кремлі. - Ред.) знали б: якщо дуже часто запускати щось у повітряний простір інших країн, рано чи пізно невідомі літальні об'єкти повернуться до місця вильоту", - додав Подоляк.

Згодом міністр оборони України Олексій Резніков теж прокоментував вибухи на аеродромах у РФ 5 грудня. "У мене є вже стала відповідь на це (вибухи на аеродромах РФ - Ред.). Дуже часто росіяни палять в місцях, які заборонені для паління та є небезпечними. Так було в аеропорту в Джанкої, так було в них і в портах, де зберігаються кораблі. Теж саме сталося й там. Просто "Бавовнятко" бавиться, як тільки бачить, що хтось порушує правила паління", - зазначив Резніков в вівторок в ефірі телемарафону.

Можливі стратегічні прорахунки

Тим часом у британській військовій розвідці не виключають, що зафіксовані 5 грудня інциденти на двох російських аеродромах можуть свідчити про серйозні стратегічні прорахунки російського військового керівництва. Якщо Росія визнає інциденти 5 грудня на двох російських аеродромах як цілеспрямовані удари, то тоді, це буде, ймовірно, одним із її найбільших стратегічних провалів з часу її повномасштабного вторгнення в Україну, йдеться в щоденному аналітичному огляді британських розвідників, оприлюдненому в вівторок, 6 грудня, в Twitter-акаунті міноборони країни.

Так само аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) доходять висновку, що цими ударами Київ, найімовірніше, волів зірвати російські удари по українській критичній інфраструктурі та продемонструвати спроможність України діставати російські стратегічні об'єкти, розташовані глибоко в російському тилу.

Інциденти в РФ 6 грудня

Однак випадки на двох названих російських авіабазах стали не останніми. Вже 6 грудня про пожежу на Курському аеродромі внаслідок удару безпілотника повідомив губернатор Курської області РФ Роман Старовойт. За його словами, внаслідок атаки спалахнув один з резервуарів з нафтопродуктами. Того ж дня про удар безпілотників поблизу місткостей з нафтопродуктами повідомили й у Брянській області. Утім, там резервуари були порожні, тож пожежі не сталося.