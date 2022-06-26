 Мережа спецпризначенців США і союзників допомагає Україні - NYT | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.06.2022

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Новини

Мережа спецпризначенців США і союзників допомагає Україні - NYT

Військові та служби розвідки США та союзників консультують та надають допомогу Києву або зі спеціальних "осередків" у Європі, або на території самої України, з'ясувала NYT.

Українські військові стріляють із гаубиці M777

Українські військові стріляють із гаубиці M777

Координацією постачання Києву озброєнь, передачею розвідданих та навчанням українських військових займається розгалужена мережа зі співробітників розвідок та підрозділів спеціального призначення - "коммандос" - із США, Великобританії, Франції, Канади, Литви та інших країн НАТО. Частина діє на території України, повідомляє з посиланням на неназваних співрозмовників видання The New York Times у суботу, 25 червня.

Більшість роботи з координації допомоги Україні ведеться на базах у Німеччині, Франції та Великобританії, але деякі співробітники Центрального розвідувального управління (ЦРУ) діють і в Києві, де займаються передачею Україні "величезних обсягів" розвідданих від США, пише NYT.

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Крім того, на території України або залишилися працювати, або періодично приїжджають до країни "коммандос" з інших країн НАТО, розповіли троє американських чиновників. За словами співрозмовників газети, ці фахівці не перебувають на передовій поряд з українськими військами, а консультують військових зі штабів в інших частинах країни чи віддалено за допомогою зашифрованого зв'язку.

Прискорене навчання ЗСУ роботі з американською технікою

Хоча офіційно США не визнають, що ЦРУ діє в Україні, цей факт добре відомий російській розвідці, пише NYT. "Їхня присутність у країні натякає на масштаб секретних зусиль із допомоги Україні та ризики, на які йде Вашингтон та його союзники", - зазначає видання.

Незабаром після початку повномасштабної війни 10-та група армійського спецназу США, яка до цього навчала військовослужбовців на заході України, створила у Німеччині групу планування для координації постачання військової техніки. Допомога спрямована на порятунок цих постачань від можливих ракетних ударів з боку Росії, розповіла співробітниця міністерства оборони США Крістін Вормут. Загалом у Європі існує близько 20 подібних осередків, пише NYT.

Інший аспект допомоги з боку американських військових у Європі - це навчання роботі із сучасними артилерійськими установками, які Вашингтон передав Києву. "Не можна просто закинути ці системи на поле бою", - пояснив журналістам голова об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі. За його словами, американським військовослужбовцям потрібно від шести до восьми тижнів, щоб навчитися користуватись реактивними системами залпового вогню HIMARS, а українські військові проходять двотижневу прискорену програму навчання.

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