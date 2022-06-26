Мережа спецпризначенців США і союзників допомагає Україні - NYT

Координацією постачання Києву озброєнь, передачею розвідданих та навчанням українських військових займається розгалужена мережа зі співробітників розвідок та підрозділів спеціального призначення - "коммандос" - із США, Великобританії, Франції, Канади, Литви та інших країн НАТО. Частина діє на території України, повідомляє з посиланням на неназваних співрозмовників видання The New York Times у суботу, 25 червня.

Більшість роботи з координації допомоги Україні ведеться на базах у Німеччині, Франції та Великобританії, але деякі співробітники Центрального розвідувального управління (ЦРУ) діють і в Києві, де займаються передачею Україні "величезних обсягів" розвідданих від США, пише NYT.

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Крім того, на території України або залишилися працювати, або періодично приїжджають до країни "коммандос" з інших країн НАТО, розповіли троє американських чиновників. За словами співрозмовників газети, ці фахівці не перебувають на передовій поряд з українськими військами, а консультують військових зі штабів в інших частинах країни чи віддалено за допомогою зашифрованого зв'язку.

Прискорене навчання ЗСУ роботі з американською технікою

Хоча офіційно США не визнають, що ЦРУ діє в Україні, цей факт добре відомий російській розвідці, пише NYT. "Їхня присутність у країні натякає на масштаб секретних зусиль із допомоги Україні та ризики, на які йде Вашингтон та його союзники", - зазначає видання.

Незабаром після початку повномасштабної війни 10-та група армійського спецназу США, яка до цього навчала військовослужбовців на заході України, створила у Німеччині групу планування для координації постачання військової техніки. Допомога спрямована на порятунок цих постачань від можливих ракетних ударів з боку Росії, розповіла співробітниця міністерства оборони США Крістін Вормут. Загалом у Європі існує близько 20 подібних осередків, пише NYT.

Інший аспект допомоги з боку американських військових у Європі - це навчання роботі із сучасними артилерійськими установками, які Вашингтон передав Києву. "Не можна просто закинути ці системи на поле бою", - пояснив журналістам голова об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі. За його словами, американським військовослужбовцям потрібно від шести до восьми тижнів, щоб навчитися користуватись реактивними системами залпового вогню HIMARS, а українські військові проходять двотижневу прискорену програму навчання.

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