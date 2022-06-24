США дадуть Україні ще HIMARS у рамках нової допомоги на пів мільярда доларів

США передадуть Україні зброї та техніки на ще 450 мільйонів доларів, повідомили на сайті Білого дому ввечері 23 червня.

Згодом у міністерстві оборони США повідомили, що новий пакет військової допомоги включає в себе чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, 36 тисяч патронів, 18 тактичних машин для буксирування артилерії, 1,2 тисячі гранатометів, дві тисячі кулеметів, 18 берегових і річкових патрульних катерів, а також запасні частини та інше обладнання.

Це вже 13-й транш допомоги для України з серпня 2021 року від адміністрації президента США Джо Байдена. Її загальна сума досягла близько 6,8 мільярда доларів. При цьому 6,1 мільярда доларів були виділені після початку Росією війни проти України 24 лютого.

"Хоробрість та рішучість українських Збройних сил, не кажучи вже про їхніх співгромадян, продовжує надихати світ, і ми прагнемо стояти з ними, коли вони борються за свою свободу", - сказав координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Джон Кірбі.

Підтримка України на саміті НАТО

Він також повідомив, що на саміті Організації Північноатлантичного договору (НАТО), який відбудеться 29-30 червня у Мадриді, лідери країн оголосять про нові зобов'язання щодо зміцнення оборони та політики стримування Альянсу. "США оголосять про кроки для зміцнення європейської безпеки разом із очікуваними великими новими внесками від союзників", - сказав Кірбі та додав, що спроба президента РФ Володимира Путіна розхитати НАТО війною в Україні провалилася.

"Ми як ніколи рішуче налаштовані підтримувати Україну та докладаємо цих зусиль як на G7, так і на саміті НАТО", - сказав Кірбі.

За його словами, вперше на саміті візьмуть участь лідери Австралії, Японії, Нової Зеландії та Південної Кореї.

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