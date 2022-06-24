 США дадуть Україні ще HIMARS у рамках нової допомоги на пів мільярда доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.06.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

США дадуть Україні ще HIMARS у рамках нової допомоги на пів мільярда доларів

У новому пакеті допомоги на 450 мільйонів доларів - реактивні системи залпового вогню HIMARS, боєприпаси, гранатомети і патрульні катери. Від початку війни військова допомога Вашингтона вже перевищила шість мільярдів.

РСЗВ HIMARS

РСЗВ HIMARS

США передадуть Україні зброї та техніки на ще 450 мільйонів доларів, повідомили на сайті Білого дому ввечері 23 червня.

Згодом у міністерстві оборони США повідомили, що новий пакет військової допомоги включає в себе чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, 36 тисяч патронів, 18 тактичних машин для буксирування артилерії, 1,2 тисячі гранатометів, дві тисячі кулеметів, 18 берегових і річкових патрульних катерів, а також запасні частини та інше обладнання.

Це вже 13-й транш допомоги для України з серпня 2021 року від адміністрації президента США Джо Байдена. Її загальна сума досягла близько 6,8 мільярда доларів. При цьому 6,1 мільярда доларів були виділені після початку Росією війни проти України 24 лютого. 

"Хоробрість та рішучість українських Збройних сил, не кажучи вже про їхніх співгромадян, продовжує надихати світ, і ми прагнемо стояти з ними, коли вони борються за свою свободу", - сказав координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Джон Кірбі.

Підтримка України на саміті НАТО

Він також повідомив, що на саміті Організації Північноатлантичного договору (НАТО), який відбудеться 29-30 червня у Мадриді, лідери країн оголосять про нові зобов'язання щодо зміцнення оборони та політики стримування Альянсу. "США оголосять про кроки для зміцнення європейської безпеки разом із очікуваними великими новими внесками від союзників", - сказав Кірбі та додав, що спроба президента РФ Володимира Путіна розхитати НАТО війною в Україні провалилася.

"Ми як ніколи рішуче налаштовані підтримувати Україну та докладаємо цих зусиль як на G7, так і на саміті НАТО", - сказав Кірбі.

За його словами, вперше на саміті візьмуть участь лідери Австралії, Японії, Нової Зеландії та Південної Кореї.

Читайте також:У НАТО підготували нову модель оборони для свого східного флангу  

Дивитись відео 06:16

Нова зброя від Заходу: чи змінить це хід війни (02.06.2022)

Реклама

Докладно

Українське зерно, призначене на експорт, у порту Румунії (архівне фото)

ПАРЄ: РФ шантажує світ голодом, щоб Захід зняв санкції

Блокуючи експорт українського зерна, РФ використовує продовольство як зброю. Населенню бідних країн загрожує голод, прод  

Берлін, 23 червня 2022 року. Міністр економіки Роберт Габек демонструє сценарії заповнення газосховищ

Усю Німеччину мобілізують на економію газу

Німців закликали готуватися до зими без "Газпрому" і цим вибити з рук Кремля газову зброю, пише Андрій Гурков.  