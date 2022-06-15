Генерал армії США: HIMARS для України - це лише початок

24 лютого Росія здійснила повномасштабне воєнне вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 14 червня.

На цій сторінці DW стежила за новинами середи, 15 червня (час київський).

Раймштайн 3: HIMARS для України - це лише початок

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Міністри оборони на начальники генштабів близько 50 країн обговорили надання Україні зброї на третій зустрічі контактної групи з оборони України, яку ще називають "форматом Рамштайн". Про оголошення нової військової допомоги розповіли на пресконференції в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, повідомляє кореспондент DW.

Багато журналістів запитували про те, що всі передані та обіцяні озброєння - це набагато менше у порівнянні з російськими силами. "Цифри чітко на користь росіян", - визнав Марк Міллі. Він згадав різні публічні оцінки співвідношення української та російської артилерії: 5 до 1, 10 до 1 чи навіть 20 до 1. Однак генерал відмовився називати справжні цифри, бо вони є засекреченими. При цьому Міллі вказав на численні проблеми російських військ з логістикою, бойовим духом, командування.

Голова комітету начальників штабів повідомив, що на зустрічі Рамштайн-3 Україні пообіцяли майже 100 додаткових одиниць артилерії. "Ідеться про, напевно, 300-400 артилерійських стволів, і це саме ствольної, а не реактивної артилерії, які загалом нададуть українцям. На додачу до цього буде далекобійна реактивна артилерія. Те, що ви бачите з HIMARS - це лише початок", - заявив Міллі, відповідаючи на запитання кореспондента DW.

А Ллойд Остін пообіцяв, що країни, які залучені до "Рамштайну", продовжуватимуть надавати Україні зброю "так довго, як потрібно". "Генерал Міллі та я були не в одному бою. І коли ти воюєш, тобі ніколи не достатньо, ти завжди вважаєш, що тобі потрібно більше (…) Ми не думаємо, що зможемо виконати всі потреби (України в зброї. - Ред.) вже завтра, і двома тижнями пізніше потреби, ймовірно, дещо зміняться", - зазначив міністр і додав, що "тяжко б'ється" за те, щоб надати Україні "все, чого вона потребує".

++23.00++

Унаслідок обстрілу житлового кварталу реактивними системами залпового вогню у Миколаєві травмовано п'ятеро людей, повідомляє оперативне-командування "Південь". За їхніми даними, у найважчому стані перебуває літня жінка, яку з місця обстрілу забрала швидка. "Ураган" вкрив житловий район міста. Ракета поцілила просто у багатоквартирний будинок, прошивши перекриття з четвертого по другий поверх включно. Чотири квартири зруйновані вщент", - розповіли в оперативному командуванні деталі трагедії.

++22.35++

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сподівається, що найближчими днями вдасться досягти прогресу у вивезенні зернових з України. Таку думку він висловив під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляють в офісі на Даунінґ-стріт. Крім того, як повідомив Зеленський, лідери обговорили поточну ситуацію на фронті. "На постійному зв'язку з Борисом Джонсоном. Узгодили позиції напередодні важливих міжнародних заходів. Обговорили ситуацію на полі бою, оборонні потреби України та загрози продовольчій безпеці", - написав український лідер у Twitter.

++22.17++

Російська ракета знищила вагон із гуманітарною допомогою для мешканців Маріуполя, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко. "Спочатку росіяни знищили Маріуполь та його мешканців. Наразі російська ракета влучила у вагон із гуманітарною допомогою World Cental the Kitchen, яка мала годувати маріупольців у центрах "ЯМаріуполь", - написав Анднющенко.

++21.37++

Російські війська знову атакували Дніпропетровську область. Про це повідомив голова облради Микола Лукашук. За його даними, росіяни двічі поцілили в Новомосковський район регіону. Наразі вся інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється. Крім того, вдень з "Ураганів" окупанти вдарили по Зеленодольську. "Влучили у середмістя в житловий квартал. Люди дивом не постраждали. Внаслідок обстрілу пошкоджено фасади та вікна щонайменше у трьох житлових будинках. Біля будівель і на дитячому майданчику рятувальники виявили уламки касетних снарядів", - написав Лукашук.

++21.17++

У рамках санкцій, запроваджених Євросоюзом проти Росії за війну в Україні, Німеччина заморозила російські активи на суму 4,48 мільярда євро, повідомив міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер (Christian Lindner). Він пояснив, що йдеться не лише про кошти Центробанку РФ, а й про частки компаній, проте подробиць не навів.

Більшість жителів ФРН звинувачують Росію у війні в Україні

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Дві третини мешканців Німеччини (66 відсотків) вважають, що провину за війну в Україні несе Росія, свідчать результати опитування на замовлення аналітичного центру Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR). У Фінляндії відповідальність Росії визнають 90 відсотків респондентів, у Великобританії, Польщі та Швеції - по 83 відсотки. Дослідження проводилося також у Португалії, Іспанії, Франції, Італії та Румунії. У всіх країнах, в яких проводилося опитування, є потужна підтримка розриву з Росією в багатьох сферах. У Німеччині 57 відсотків респондентів виступили за припинення будь-яких економічних відносин із РФ. Трохи менше підтримують розрив усіх культурних (45 відсотків) та дипломатичних (39 відсотків) відносин.

++20.01++

Німеччина передасть Україні три реактивні системи залпового вогню MARS II. Про це заявила міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт за підсумками третього засідання контактної групи з оборони України, який ще називають "форматом Рамштайн", повідомляє кореспондент DW. За словами Ламбрехт, навчання українських військових використовувати MARS II зможуть початися вже у червні. А самі системи Україні зможуть передати в кінці липня - на початку серпня, адже йдеться про системи з запасів Бундесверу.

++19.57++

Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні ще одного мільярда доларів безпекової допомоги. Вона включатиме додаткову артилерію, озброєння для берегової оборони, а також боєприпаси для артилерії та передових ракетних систем. Також Байден заявив про скерування ще 225 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу українцям.Як повідомляє Білий дім, про це американський лідер сказав президенту України Володимиру Зеленському під час сьогоднішньої телефонної розмови.

++19.38++

Албанія, Чорногорія, Північна Македонія підтримують надання Україні статусу кандидата у члени ЄС, повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем'єр-міністрами країн. "Я вдячний усім за ухвалення спільної заяви про підтримку надання Україні статусу кандидата у члени ЄС. Наші країни мають бути повноправними членами ЄС і ми погоджуємося з тим, що наші держави не є конкурентами на цьому європейському шляху, а лише посилюють можливості одна одної", - зазначив президент України. Він також додав, що прем'єр-міністри країн підтримують необхідність притягнення всіх російських воєнних злочинців до відповідальності за те, що вони наробили проти України та проти Європи.

"Ми погоджуємося, що ефективною тактичною відповіддю на російську агресію має бути ще більша допомога Україні. Сьомий санкційний пакет має бути таким же відчутним для держави-агресора, як і шість попередніх разом узятих", - наголосив Зеленський.

++19.01++

Пекін продовжить підтримувати Москву у питаннях, пов'язаних із "суверенітетом та безпекою", заявив у телефонній бесіді з президентом РФ Володимиром Путіним голова КНР Сі Цзіньпін. Як повідомляють китайські державні ЗМІ, Сі також наголосив на необхідності сприяти врегулюванню кризи навколо України. У цій розмові, за даними Кремля, Путін і Сі Цзіньпін домовилися розширити економічну співпрацю в умовах західних санкцій. "Домовлено про розширення кооперації в енергетичній, фінансовій, промисловій, транспортній та інших сферах з урахуванням ускладненої внаслідок нелегітимної санкційної політики Заходу ситуації у глобальній економіці", - йдеться у повідомленні пресслужби Кремля.

++18.00++

Збройні сили України атакували скупчення російських військ на Миколаївщині з гелікоптерів, повідомляє оперативне командування "Південь". Втрати окупантів наразі уточнюються. Також вказується, що напередодні, в ніч на 15 червня, Росія з території анексованого Криму завдала ракетного удару чотирма крилатими ракетами по території Вознесенського району Миколаївщини.

Вибухи у Чорнобаївці: є жертви

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У Чорнобаївці, що на Херсонщині, зранку, 15 червня, біля місцевого ринку пролунав вибух, є загиблі та поранені, повідомляє радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань. "Це ніщо інше як терористичний акт від Росії. Окупанти хочуть залякати людей та помститись за влучні попадання ЗСУ по їхнім артилерійським складам. Намагаються збити високий бойовий дух жителів Херсонщини, вбиваючи мирних людей. Просто так", - написав Хлань. Водночас в російських пропагандистських ЗМІ вже звинуватили Збройні сили України в атаці на населений пункт, повідомивши, що це нібито вони обстрілюють Херсонщину.

++17.10++

В Офісі президента України відповіли на погрози заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва про зникнення України у найближчі два роки, зазначивши, що "Україна була, є і буде". "Якби російський імперіалізм мав обличчя, це був би Медведєв. Маленька людина з великими комплексами, єдина можливість якої привернути до себе увагу та самоствердитися - бризнути отрутою в бік України чи погрожувати світу. Україна була, є й буде. Де буде Д. Медведєв за 2 роки - питання", - написав у Twitter радник глави ОП Михайло Подоляк. Напередодні заступник голови Ради безпеки РФ Медведєв, коментуючи переговори Києва та Вашингтона щодо поставок зрідженого газу, припустив, що Україна зникне з карти світу протягом двох років.

У Брюсселі розпочалося засідання у "форматі Рамштайн"

++16.36++

Міністри оборони та начальники генштабів понад 45 держав зібралися у Брюсселі на засіданні контактної групи з оборони України в так званому "форматі Рамштайн". Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, відкриваючи засідання. За його словами, у цій зустрічі також беруть участь і представники Еквадору, Грузії та Молдови. "Ми тут сьогодні через нашу непохитну рішучість надати Україні можливості, яких вона нагально потребує для самооборони (…) Ми не можемо дозволити собі розслабитися, ми не можемо втратити темп. Ставки занадто високі. Україна опинилася у поворотному моменті на полі бою", - цитує американського міністра оборони кореспондент DW. Остін нагадав, що після останньої наради у "форматі Рамштайн" три тижні тому Україні почали надавати пускові установки з протикорабельними ракетами Harpoon і реактивні системи залпового вогню M270. Міністр пообіцяв поглибити підтримку Збройних сил України.

++16.20++

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у середу, що Україна, коли вона переможе, повинна буде проводити переговори з РФ.

"У якийсь момент, коли ми максимально допомогли їй чинити опір і коли - я на це сподіваюся - Україна переможе, і передусім, коли вогонь може припинитися, нам доведеться домовлятися, президент України вестиме переговори з Росією", - передає "Інтерфакс-Україна". "І ми, європейці, сидітимемо за цим столом, забезпечуючи гарантії безпеки, елементи того, що стосується нашого континенту. В якийсь момент це настане", - сказав також він.

Очікується, що після Румунії французький президент вирушить до Молдови, а потім, можливо, відвідає Київ.

++15.32++

В Україні заборонили діяльність "Соціалістичної партії". Відповідне рішення ухвалив Восьмий апеляційний суд Львова, повідомляє рух "Чесно". Як зазначив провідний аналітик руху Ігор Фещенко, доводи СБУ та мін'юсту проти політсили полягали в антиукраїнській і проросійській діяльності та висловлюваннях останніх трьох керівників партії, насамперед екснардепа Іллі Киви, якого підозрюють у державній зраді. За рішенням суду, майно "Соціалістичної партії" та всіх її осередків передадуть державі. Утім це ще можуть оскаржити у Верховному Суді. Видання нагадує, що це вже сьома заборонена політсила, яку міністерство юстиції України вважає проросійською. Раніше уже заборонив партії "Опозиційний блок", "Соціалісти", "Справедливості та розвитку", "Наші", "Держава" та "Блок Володимира Сальдо".

++15.00++

Україна пропонує США домовитися щодо постачання газу за ленд-лізом, повідомляє Foreign Policy. За їхніми даними, керівництво енергетичної галузі України винесло як пропозицію Вашингтону та іншим західним столицям цілу низку можливих рішень, що дозволяють забезпечити постачання палива на майбутню зиму та збільшити внутрішнє виробництво. Пропозиції України зокрема передбачають забезпечення міжнародного фінансування для закупівлі природного газу у великих експортерів на Близькому Сході та Північній Африці, розробку альтернативних маршрутів постачання та можливу угоду про ленд-ліз із США щодо імпорту американського скрапленого природного газу. Як пише видання, Київ прагне отримати близько шести мільярдів кубометрів палива, що доставлятиметься до Європи і потраплятиме в Україну через трубопровід. Водночас Україна планує за два роки компенсувати це США після збільшення внутрішнього видобутку газу.

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++14.20++

Німеччина хоче поставити Україні три реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) Mars II замість анонсованих раніше чотирьох, повідомляє Business Insider. Згідно з повідомленнями, ці німецькі РСЗВ із запасів Бундесверу мають бути передані Україні у серпні-вересні, а перед цим українські військові мають пройти вишкіл з вивчення цих систем.

Той факт, що зараз поставляються три замість чотирьох ракетних установок, частково пояснюється нестачею боєприпасів. За словами неназваних співрозмовників видання, Німеччина не може застосовувати більшу частину власних боєприпасів через брак оновлення програмного забезпечення, анонсованого на кінець року. За даними Business Insider, поставку цих РСЗВ з Німеччини до України уможливили США, котрі мають намір надати додаткові боєприпаси для Mars II.

++13.31++

На тлі можливого візиту до Києва президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв і надалі надавати підтримку Україні. "Ми зробимо все, щоб зупинити військові сили Росії, допомогти українцям та їхнім військам і продовжити переговори", - сказав Макрон під час зустрічі з французькими військовослужбовцями, дислокованими на військовій базі в Румунії в рамках місії НАТО.

++12.51++

Європейський Союз, Ізраїль та Єгипет підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері експорту природного газу. Згідно з документом, Ізраїль експортуватиме природний газ трубопроводом до Єгипту, де його перетворюватимуть на скраплений (СПГ), а потім танкерами транспортуватимуть до Європи. ЄС розраховує, що Ізраїль та Єгипет допоможуть зменшити його енергетичну залежність від РФ після російського вторгнення в Україну. "Це сприятиме нашій енергетичній безпеці", - заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).



++12.37++

Папа римський Франциск вкотре закликав не звикати до війни в Україні. "Не забуваймо про страждальний народ в Україні. Тому що український народ переживає "справжнє мучеництво", - сказав він під час спільної аудієнції на площі Святого Петра у Ватикані. "Не звикаймо до війни, як до чогось далекого", - застеріг понтифік. Приблизно ті самі слова папа Франциск сказав і 12 червня, коли він, виступаючи перед вірянами, закликав не дозволити війні в Україні перетворитися на буденність.

++11.58++

Загальна сума втрат, завданих сільськогосподарській галузі України внаслідок повномасштабного російського вторгнення на територію країни, вже становить майже 4,3 мільярда доларів США. Такий висновок містить аналіз"Огляд збитків від війни в сільському господарстві України", підготовлений командою Центру досліджень продовольства та землекористування KSE Institute спільно з міністерством аграрної політики та продовольства України. "Російська агресія впливає не лише на можливість вільно експортувати нашу аграрну продукцію та щорічно годувати близько 400 мільйонів людей у цьому світі. Пошкодження земель, інфраструктури, сільськогосподарської техніки безпосередньо впливають на виробництво аграрної продукції в Україні. Без відновлення втрачених активів Україна не зможе повернутись на своє місце у глобальній продовольчій безпеці", - наголошує експерт Центру досліджень продовольства та землекористування KSE Institute Роман Нейтер.

++11.42++

Україна заарештувала корпоративні права та банківські рахунки білоруської паливної компанії загальною вартістю 20 мільйонів гривень, повідомила Служба безпеки України (СБУ). "Компанія мала серед засновників білоруські державні підприємства, закуповувала сировину в РФ і сплачувала податки до бюджетів обох країн. Зважаючи на це, мережа має безпосереднє відношення до фінансування агресії РФ проти України", - зазначили в СБУ. Арештовані активи передано в управління Національному агентству з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

У доданих відомством фотографіях АЗС можна прогледіти логотип "БНК-Україна" - "дочки" найбільшого білоруського нафтотрейдера "Белорусская нефтяная компания" (БНК), вказує інформагенція "Інтерфакс-Україна". У повідомлені СБУ зазначається, що 2021 року компанія, чиї активи було заарештовано, поставила в Україну товарів майже на 20 мільярдів гривень.

++11.30++

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликав західні країни прискорити постачання важкого озброєння в Україну. "Співвідношення артилерії на окремих ділянках - 10 до 1. Лінія фронту - понад 1000 кілометрів. Кожного дня отримую повідомлення від захисників: "Ми тримаємося, стоїмо, просто скажіть, коли чекати зброю?". Адресую це питання учасникам "Рамштайну". Брюссель, чекаємо на рішення", - написав Подоляк у Twitter.

++11.15++

Згідно з опитуванням інституту Forsa, більшість жителів Німеччини вважають правильним курс канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) щодо війни в Україні. 68 відсотків опитаних не поділяють критику щодо Шольца про надто нерішучу допомогу Києву в питанні постачання озброєнь. Соціологи з'ясували також, що 83 відсотки респондентів підтримують продовження діалогу з президентом РФ Володимиром Путіним, а 14 відсотків виступають проти. Крім того, опитування показало, що лише 25 відсотків жителів ФРН вірять у можливість досягнення перемоги воєнним шляхом. 68 відсотків опитаних упевнені, що війна може закінчитися лише за допомогою дипломатичного врегулювання.

++11.00++

Унаслідок запеклих боїв з українською армією, що тривали понад місяць, російські війська встановили контроль над більшістю території Сєвєродонецька. Про це йдеться у розвідувальному огляді міністерства оборони Великобританії. Масштабне застосування росіянами артилерії в рамках звичної для сил РФ тактики ведення війни у міських умовах, спричинили значні руйнування у місті. Військовослужбовці Збройних сил України разом з кількома сотнями цивільних нині переховуються у підземних сховищах заводу "Азот". Це, на думку британської розвідки, змусить російську армію зосередитися на оточенні заводу, що стримає сили РФ від перегрупування в інші регіони. "Дуже малоймовірно, що Росія очікувала такого потужного опору, або ж такого повільного конфлікту на виснаження, на початкових стадіях планування", - виснували у британській розвідці.

++10.51++

На Донеччині встановили акумуляторні батареї Tesla Powerwall 2, які забезпечуватимуть інтернет-провайдерів резервним живленням, повідомило міністерство цифрової трансформації у своєму Telegram-каналі. "Tesla Powerwall 2 вже забезпечує місцевих інтернет-провайдерів резервним живленням, попри постійні обстріли та відсутність електрики. Завдяки потужному акумулятору та сонячним панелям від Ілона Маска лікарі, комунальники, пожежники та жителі міст будуть залишатися на зв'язку", - зазначено у повідомленні відомства.



++10.41++

У Луганській області тривають бойові дії за населені пункти, які намагаються захопити російські війська - Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Врубівку та Тошківку, повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай у Telegram. "Стає важче, але наші військові стримують ворога одразу із трьох боків. Боронять Сєвєродонецьк та не дозволяють просунутися до Лисичанська", - написав він. Водночас Гайдай повідомив про обстріл поблизу колишнього заводу "Донсода", а також у районі "Склозаводу".

++09.50++

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 313 дітей, понад 579 - поранено, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора. "Станом на ранок 15 червня 2022 року понад 892 дитини постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 313 дітей загинуло та понад 579 поранено. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 291, Харківській - 169, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській області - 17", - йдеться у повідомленні, опублікованому в Telegram-каналі Офісу генпрокурора. Ці дані є не остаточними, оскільки триває робота щодо їхньої актуалізації у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, визнають у відомстві.

++09.15++

Близько 50 країн, що входять до так званої контактної групи по Україні, обговорять у Брюсселі подальше постачання зброї Києву. Міністр оборони США Ллойд Остін запросив колег решти країн НАТО, а також низки країн-партнерів до штаб-квартири Альянсу, зустріч розпочнеться о 16:00 за київським часом. Раніше влада України закликала Захід та інші країни-партнери надати більше важкого озброєння, зокрема, танків, ЗРК, гаубиць та РСЗВ.

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++08.35++

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква повідомив у Facebook про зустріч у Копенгагені з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Однією з тем переговорів була заявка України на надання їй статусу кандидата на вступ до ЄС, оцінку якої має найближчими днями надати Єврокомісія. "В очікуванні п'ятничного висновку Єврокомісії, скажу лише одне - не все так песимістично, зокрема щодо Данії", - написав Жовква у Facebook. Раніше агентство Bloomberg повідомляло з посиланням на джерела, що проти надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС виступають Данія та Нідерланди. У Копенгагені, зокрема, не впевнені, що Україна відповідає всім критеріям, пов'язаним зі стабільністю інститутів, які гарантують демократичне правління, верховенство закону, дотримання прав людини та захист меншин, пояснило агентство.

++08.27++

Українські захисники успішно відбили наступ росіян в районах Богородичного та Долини, проте наступ військ РФ убік Краснопілля на Слов'янському напрямку триває, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у ранковому зведенні, опублікованому в Facebook.

"На Слов'янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступу на Слов'янськ. Здійснював артилерійські обстріли районів населених пунктів Шевелівка, Вірнопілля, Грушуваха, Нова Павлівка. Завдав авіаудару поблизу Гусарівки. Штурмові дії в районах населених пунктів Богородичне та Долина наші воїни успішно відбили. Ворог веде наступ у напрямку Краснопілля, бойові дії тривають", - сказано у зведенні.

Тим часом на Харківщині російські підрозділи, за підтримки вертольотів армійської авіації, намагалися не допустити подальшого просування українських військ до держкордону. Російські сили обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Перемога, Руська Лозова, Стара Гнилиця, Байрак, Верхній Салтів та Замулівка та завдали авіаудару неподалік Мосьпанового. Тривають бої в районі населеного пункту Рубіжне.

Цивільну інфраструктуру росіяни обстрілювали й на Сіверському напрямку, зокрема в районах населених пунктів Сопич, Баранівка, Уланове та Бачівськ Сумської області.

На Донецькому напрямку обстрілів з російської артилерії зазнали населені пункти Устинівка, Тошківка, Нью-Йорк, Новомихайлівка, Антонівка та Кам'янські Дачі.

Російські окупаційні війська також обстріляли позиції українських захисників з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню на Сєвєродонецькому напрямку. Обстріляно цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка, Борівське, Метьолкіне. Також армійська авіація росіян завдала авіаудару поблизу Білої Гори. Загалом українські захисники успішно відбивають спроби штурмових дій противника у Сєвєродонецьку та Тошківці, бойові дії тривають.

Неспокійно було й на Бахмутському напрямку. Тут росіяни вели артобстріл українських позицій в районах Спірного, Яковлівки, Покровського, Клинового та Новолуганська. Крім того, поблизу Устинівки зафіксовано авіаудар армійської авіації. "Противник вів штурмові дії в районах населених пунктів Золоте-3, Новолуганське, Берестове. Зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Веде штурмові дії в районі Врубівки, бої тривають", - зазначається у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку захисники України відбили наступ у районі населеного пункту Шевченко. Російські сили відійшли.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій росіяни не вели. Обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Піски, Авдіївка, Ільїнка, Мар'їнка, Антонівка, Червоне та Новосілка, а також завдали авіаудару неподалік Кам'янського.

Щодо Південнобузького напрямку, то тут зафіксовано обстріли росіянами населених пунктів Тополине, Лепетиха, Березнегувате, Кобзарці, Шевченкове, Посад-Покровське та Лупареве, а також авіаудар поблизу Князівки.

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Колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер закликав європейські країни відмовитись від покупки російських енергоносіїв, щоб не фінансувати бойові дії РФ в Україні. Ці слова пролунали на кліматичному саміті Austrian World Summit у Відні. "На наших руках кров, тому що ми фінансуємо війну", - заявив Шварценеггер. У березні він уже закликав припинити вогонь в Україні.

++07.41++

Чотири людини загинули в місті Апостолово Дніпропетровської області внаслідок обстрілу його цієї ночі російськими військами з РСЗВ "Ураган". Про це написав у Telegram мер міста Андрій Оса. За його словами, перші наслідки влучення ракет були ліквідовані, роботи триватимуть вранці. Міський голова закликав мешканців міста бути обережними та не торкатися на вулиці жодних металевих предметів.

++07.29++

Війну в Україні не зупинити без прямого втручання НАТО - переконаний колишній командувач збройних сил Альянсу в Європі генерал армії США у відставці Веслі Кларк. "Ідея Генерального секретаря Єнса Столтенберга, яка сьогодні знайшла підтримку, що НАТО не може нічого зробити, якщо не буде прямої атаки, ця ідея була знівельована іще у 90-х роках. Настав час повернутися до уроків, які ми засвоїли. НАТО має втрутитись. Давайте офіційно це оголосимо і накажемо росіянам припинити вогонь. Війну неможливо зупинити без втручання НАТО", - цитує Кларка "Голос Америки". На його думку, Альянс або "виходить за окреслену територію, або припиняє свою діяльність".

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США допоможуть європейським союзникам збудувати тимчасові зерносховища біля кордону України, щоб вивезти з країни зібране зерно. Про це заявив президент США Джо Байден. "Оскільки Україна має таку саму систему залізниць, як Росія, де колія відрізняється шириною від європейської, ми будуватимемо тимчасові елеватори на кордоні України, зокрема, з Польщею, щоб перевантажувати в них зерно з українських вагонів, а далі - в європейські вагони, щоб потім везти морським транспортом", - сказав Байден.

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Американський президент наголосив, що США тісно працюють з європейськими партнерами, щоб вивести 20 мільйонів тонн зерна, заблокованого в Україні, на ринок для зниження глобальних цін на продовольство. При цьому експортувати українське зерно Чорним морем, на його думку, не можна, через високу небезпеку від морських мір для транспортних кораблів.