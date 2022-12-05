У РФ повідомили про вибухи на двох аеродромах

На аеродромі поблизу Рязані вибухнув бензовоз з жертвами серед персоналу. Крім того, на летовищі в Саратівській області упав безпілотник, який пошкодив два російських "стратеги".

На території одразу двох російських аеродромів сталися вибухи в ніч на понеділок, 5 грудня. Як повідомляють російські пропагандистські інформресурси РИА Новости й ТАСС, на аеродромі під Рязанню вибухнув бензовоз, що спричинило пожежу. За наявними даними, унаслідок інциденту загинуло троє людей, а ще шестеро отримали поранення. Також повідомляється, що в результаті вибуху й пожежі пошкоджено один літак з тих, що базувалися на летовищі.

Цього ж дня стало відомо про вибух на летовищі "Енгельс" у Саратовській області. Уранці понеділка жителі російських міст Саратов та Енгельс, поблизу яких розташована авіабаза РФ, повідомили про "гучний вибух", пише видання Saratov24. У соцмережах повідомлялося про падіння на аеродромі безпілотника, внаслідок чого нібито пошкоджені літаки і є постраждалі.

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Згодом ЗМІ повідомили, що внаслідок інциденту пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95, а також щонайменше двоє військовослужбовців отримали поранення. Їх ушпиталили.

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Також радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко опублікував у Telegram відео, на якому, як стверджується, показано атаку на аеродром в Енгельсі.

Пізніше губернатор Саратовської області Роман Бусаргін запевнив цивільне населення, що "підстав для тривоги" через інцидент на військовому об'єкті немає, про що він написав у Telegram-каналі.

30 листопада українська розвідка повідомила про зосередження російської стратегічної авіації на аеродромах "Дягілєво" поблизу Рязані та "Енгельс" у Саратовській області.

Саме з російських стратегічних ракетоносців Ту-95 та Ту-160 росіяни обстрілюють територію України крилатими ракетами повітряного базування типу Х-55/555 та Х-101.