У РФ повідомили про вибухи на двох аеродромах

На аеродромі поблизу Рязані вибухнув бензовоз з жертвами серед персоналу. Крім того, на летовищі в Саратівській області упав безпілотник, який пошкодив два російських "стратеги".
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На території одразу двох російських аеродромів сталися вибухи в ніч на понеділок, 5 грудня. Як повідомляють російські пропагандистські інформресурси РИА Новости й ТАСС, на аеродромі під Рязанню вибухнув бензовоз, що спричинило пожежу. За наявними даними, унаслідок інциденту загинуло троє людей, а ще шестеро отримали поранення. Також повідомляється, що в результаті вибуху й пожежі пошкоджено один літак з тих, що базувалися на летовищі.
Цього ж дня стало відомо про вибух на летовищі "Енгельс" у Саратовській області. Уранці понеділка жителі російських міст Саратов та Енгельс, поблизу яких розташована авіабаза РФ, повідомили про "гучний вибух", пише видання Saratov24. У соцмережах повідомлялося про падіння на аеродромі безпілотника, внаслідок чого нібито пошкоджені літаки і є постраждалі.