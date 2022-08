РФ втратила в Криму понад дев'ять літаків - ЗСУ про супутникові фото після вибухів

Приватна американська компанія Planet Labs PBC оприлюднила супутникові знімки військового аеродрому "Саки" у Новофедорівці в анексованому Росією Криму, зняті до вибухів 9 серпня та після них 10 серпня.

На аеродромі базується 43-й винищувальний авіаполк російських повітряних сил із літаками Су-24 та Су-30. З початком повномасштабної війни цей полк завдавав ракетно-бомбових ударів по материковій Україні.

Супутниковий знімок аеродрому від 9 серпня - до вибухів

На знімках, знятих 10 серпня, видно близько двох квадратних кілометрів випаленої землі та кілька кратерів - типових ознак потужного вибуху. Тим часом дві злітно-посадкові смуги не мають явних пошкоджень. Також на фото можна чітко побачити щонайменше сім знищених літаків і ще кілька, ймовірно, пошкоджених, зазначає агентство Associated Press.

Фото аеродрому з супутника 10 серпня - після вибухів

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) у зведенні за 9 серпня повідомив про втрату Росією дев'яти літаків. Де саме це відбулось - не уточнювалось. Водночас президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком доби заявив, що РФ втратила дев'ять бойових літаків у Криму.

Повітряні сили ЗСУ в ніч на 11 серпня також оприлюднили супутникові знімки аеродрому "Саки", які, як вони пишуть, свідчать про більше ніж дев'ять знищених там літаків.

Версії вибухів на військовому аеродромі в Криму

Міністерство оборони РФ та окупаційна "влада" Криму визнають факт вибухів, але стверджують, що його причиною була детонація боєприпасів, а авіаційна техніка не постраждала. За їхніми даними, внаслідок вибухів загинула одна людина, ще 14 постраждали. Також руйнувань зазнали понад 60 багатоквартирних будинків і 20 комерційних об'єктів. Ситуацію визнали надзвичайною та евакуювали понад 250 людей.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) зауважує, що Кремлю не вигідно звинувачувати Україну в ракетних ударах по базі, адже це знову продемонструвало би неефективність протиповітряної оборони, як під час потоплення крейсера "Москва".

Україна офіційно не визнає удар по аеродрому, але коментує цю тему суперечливо. Тим часом американські видання The New York Times і The Washington Post із посиланням на джерела пишуть, що за атакою стоять ЗСУ. За даними NYT, її здійснили зі зброї українського виробництва.

Якщо підтвердиться, що вибухи на військовій базі спричинили удари українських Збройних сил, то це стане першим нападом України на російські об'єкти в Криму з часу анексії півострова.

