У Криму визнали вибухи в Новофедорівці надзвичайною ситуацією

Так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов у середу, 10 серпня, визнав вибухи на військовому аеродромі в Новофедорівці "надзвичайною ситуацією муніципального масштабу", через яку в пункти тимчасового розміщення евакуювали 252 людини, пише "Інтерфакс".

У РФ і далі наголошують, що причиною інциденту 9 серпня стала "детонація боєприпасів" і заперечують зовнішній вогневий вплив. У міноборони України донині не підтвердили факт удару Збройними силами країни по аеродрому РФ. Водночас у командуванні Повітряних сил України натякнули, що знищили дев'ять літаків РФ саме в Сакському районі Криму.

В окупаційній адміністрації півострова також зазначили, що внаслідок вибухів руйнувань зазнали 62 багатоквартирних будинки, 20 комерційних об'єктів. Чиновники пообіцяли виплатити компенсації сумою від 10 до 100 тисяч рублів. Кількість постраждалих збільшилася до 14 людей. Одна людина загинула.

Як пишуть російські ЗМІ, за фактом вибухів в Криму відкрили кримінальну справу.

За даними видання Крим.Реалії, на аеродромі "Саки" базувався третій винищувальний авіаційний полк, у складі якого переважно літаки Су-30СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М. Цей полк бере участь у війні з Україною, завдаючи ракетно-бомбових ударів по материковій Україні.

Раніше в міністерстві оборони України припускали застосування реактивних систем залпового вогню HIMARS для ударів по об'єктах у Криму.

У Головному управлінні розвідки міноборони України заявляли, що Кримський півострів став "хабом переміщення окупантів", тому Київ може застосувати реактивні системи залпового вогню по їхніх військових об'єктах.

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