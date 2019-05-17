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Сергій Аксьонов

Сергій Аксьонов - кримський політик, проросійський сепаратист.

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Докладно

Петро Михальчевський (архівне фото)

Ексголову МОЗ Криму визнали винним у державній зраді

Ексголову МОЗ Криму визнали винним у державній зраді

Колишнього міністра охорони здоров'я Криму Петра Михальчевського засудили до 10 років позбавлення волі.
Політика14 липня 2020 р.
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Вода в Крим: чи може півострів прожити без дніпровської води? (22.02.2020)

Вода в Крим: чи може півострів прожити без дніпровської води? (22.02.2020)

Дати воду в Крим в обмін на виведення військ з Донбасу. Про це деякі українські політики почали знову говорити останнім часом. І прихильники, і противники цієї ідеї вважають, що Крим конче потребує воду з материкової України. Наскільки критичним є постачання дніпровської води для півострова?
Політика22 лютого 2020 р.04:06 хв.
Скільки українців відпочили в Криму минулого року?

Туризм в Криму: там відпочили мільйон українців? (відео)

Туризм в Криму: там відпочили мільйон українців? (відео)

Мільйон українців відпочили в Криму минулого року, стверджує "глава Криму" Сергій Аксьонов. Чи справді це так?
Політика9 січня 2020 р.
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Фактчек DW: чи справді в Криму відпочили понад мільйон українців? (09.01.2020)

Фактчек DW: чи справді в Криму відпочили понад мільйон українців? (09.01.2020)

Понад мільйон українців відпочили в анексованому Криму минулого року, стверджує так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов. На його думку, це свідчить про визнання українцями російського статусу Криму, бо "до окупантів у гості не їдуть". DW перевірила, чи справді це так.
Політика9 січня 2020 р.05:18 хв.
Рештки літака рейсу MH17 (фото з архіву)

MH17: нові дані про зв'язки між лідерами "ДНР" та владою РФ

MH17: нові дані про зв'язки між лідерами "ДНР" та владою РФ

"Прем'єр" "ДНР" Бородай та "міністр оборони" Гіркін спілкувались з Сергієм Аксьоновим та Владиславом Сурковим.
Суспільство14 листопада 2019 р.
Петро Михальчевський (архівне фото)

Як у Києві судять колишнього очільника МОЗ Криму

Як у Києві судять колишнього очільника МОЗ Криму

Екс-міністра охорони здоров’я анексованого Криму можуть посадити на 15 років за державну зраду.
Політика17 травня 2019 р.
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