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Сергій Аксьонов
Сергій Аксьонов - кримський політик, проросійський сепаратист.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
Ексголову МОЗ Криму визнали винним у державній зраді
Ексголову МОЗ Криму визнали винним у державній зраді
Колишнього міністра охорони здоров'я Криму Петра Михальчевського засудили до 10 років позбавлення волі.
Політика
14.07.2020
14 липня 2020 р.
Вода в Крим: чи може півострів прожити без дніпровської води? (22.02.2020)
Вода в Крим: чи може півострів прожити без дніпровської води? (22.02.2020)
Дати воду в Крим в обмін на виведення військ з Донбасу. Про це деякі українські політики почали знову говорити останнім часом. І прихильники, і противники цієї ідеї вважають, що Крим конче потребує воду з материкової України. Наскільки критичним є постачання дніпровської води для півострова?
Політика
22.02.2020
22 лютого 2020 р.
04:06 хв.
Туризм в Криму: там відпочили мільйон українців? (відео)
Туризм в Криму: там відпочили мільйон українців? (відео)
Мільйон українців відпочили в Криму минулого року, стверджує "глава Криму" Сергій Аксьонов. Чи справді це так?
Політика
09.01.2020
9 січня 2020 р.
Фактчек DW: чи справді в Криму відпочили понад мільйон українців? (09.01.2020)
Фактчек DW: чи справді в Криму відпочили понад мільйон українців? (09.01.2020)
Понад мільйон українців відпочили в анексованому Криму минулого року, стверджує так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов. На його думку, це свідчить про визнання українцями російського статусу Криму, бо "до окупантів у гості не їдуть". DW перевірила, чи справді це так.
Політика
09.01.2020
9 січня 2020 р.
05:18 хв.
MH17: нові дані про зв'язки між лідерами "ДНР" та владою РФ
MH17: нові дані про зв'язки між лідерами "ДНР" та владою РФ
"Прем'єр" "ДНР" Бородай та "міністр оборони" Гіркін спілкувались з Сергієм Аксьоновим та Владиславом Сурковим.
Суспільство
14.11.2019
14 листопада 2019 р.
Як у Києві судять колишнього очільника МОЗ Криму
Як у Києві судять колишнього очільника МОЗ Криму
Екс-міністра охорони здоров’я анексованого Криму можуть посадити на 15 років за державну зраду.
Політика
17.05.2019
17 травня 2019 р.
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