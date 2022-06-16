Україна має намір повернути Крим за допомогою західної зброї

Нова зброя зі США допоможе українській армії повернути всі території, окуповані Росією, зокрема Донбас та Крим, заявив в інтерв'ю американській телекомпанії CNN у четвер, 16 червня, міністр оборони України Олексій Рєзніков. "Ми звільнимо всі наші території, всі, включно з Кримом. Крим - це стратегічна мета Києва, тому що це українська територія", - наголосив Резніков.

Міністр зазначив, що на першому етапі необхідно стабілізувати ситуацію, щоб запобігти подальшим втратам у боях з росіянами. Далі у планах - відкинути російські війська на позиції, які вони займали до початку вторгнення до України 24 лютого. На третьому етапі Україна обговорить із партнерами, як відбуватиметься звільнення територій, включно з Кримом, пояснив Рєзніков.

На запитання CNN, чи не призведе спроба України військовим шляхом відновити контроль над Кримом до провокування Росії, яка вважає цей регіон своєю територією, Рєзніков відповів: "Це не важливо. Тому що вони (росіяни. - Ред.) побачать це у Херсоні, побачать це у Запоріжжі, побачать у Маріуполі. Це українські землі та Крим - теж, незважаючи ні на що".

Повернення контролю над Кримом

Раніше президент України Володимир Зеленський говорив, що Київ повертатиме Крим дипломатичним шляхом, коли закінчиться війна. Тоді ж Москві, за його словами, доведеться виплатити Києву репарації та брати участь у відновленні України. Збитки української економіки та інфраструктури Зеленський оцінив у 600 мільярдів доларів.

Напередодні генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що Кримський міст стане метою номер один для українських військових, коли вони отримають західну далекобійну зброю. Він наголосив, що через цей міст російська армія стягує бойові резерви.

На думку Марченка, ЗСУ вже наприкінці літа зможуть перейти у контрнаступ, щоб відбити окуповані Росією регіони.