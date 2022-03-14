 Без зв′язку, або Що відбувається на окупованій Херсонщині? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 02.06.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Україна

Без зв'язку, або Що відбувається на окупованій Херсонщині?

Російські окупанти від’єднали Херсонську область від зв'язку з рештою території України. Що відбувається зараз у регіоні? Інтерв'ю DW з депутатом Херсонської облради Сергієм Хланем.

Російський солдат у Херсоні, травень 2022

Російський солдат у Херсоні, травень 2022

З Херсонською областю вже кілька днів поспіль немає будь-якого зв'язку. Росія окупувала території області ще на початку березня, відтоді місцеві жителі регулярно виходили на мирні акції протесту, демонструючи спротив російській окупації. Що зараз відбувається в регіоні? Про це DW поговорила з радником голови Херсонської обласної військової адміністрації, депутатом Херсонської облради Сергієм Хланем, який нині перебуває за межами області. 

DW: З Херсонською областю вже кілька днів немає ні телефонного зв'язку, ні через стаціонарний зв'язок, ні через мобільних операторів, ні через інтернет. Російські окупанти його заблокували? У Держспецзв'язку України заявили, що швидко відновити зв'язок у області не вдасться. Ви можете розказати, в чому проблема і чи вона вирішується?

Сергій Хлань: Так, немає українського оператора, провайдера немає. Зв'язок і інтернет відсутній по всій території області. Російські окупанти відімкнули від живлення на оптоволоконному кабелі системи, які приймали сигнал. На сьогодні сигналу в області немає. Мобільний зв'язок заблокований повністю по всій області. Є тільки російський інтернет-провайдер і він саме працює. Росія тягнула оптоволоконний кабель з Криму з перших днів окупації Херсонської області, ось два дні тому запустили і відразу вимкнули мобільний зв'язок і інтернет.  

Читайте також: Доступ до сайтів на окупованих РФ територіях обмежується. Як обійти блокування

Наскільки є покриття цього російського інтернет-провайдера і що взагалі людям робити зараз без зв'язку з зовнішнім світом?

Покриття цього російського оператора є у самому місті Херсоні, у Каховці та Новій Каховці. У маленьких селах немає. Тільки до нього зараз можна підключитися. А щодо мобільного оператора, то відключивши зв'язок окупанти починають роздавати жителям Херсонської області сім-картки з кодом Росії в обмін на паспортні дані людей. Фактично таким чином окупанти роблять перепис населення, яке залишилося в області та втратило мобільний зв'язок. Це робиться для того, аби контролювати інтернет-трафік, що саме читають і дивляться жителі Херсонської області і прослуховувати розмови громадян.

Російські солдати біля Каховської ГЕС

Російські солдати біля Каховської ГЕС

Якесь є рішення зараз щодо відновлення зв'язку з людьми в регіоні? Можливо, сучасні технології, супутниковий зв'язок?

Поки рішення, як можна відновити зв'язок, немає. Через це банківська система зависла. Тому ні нараховувати платежі, ні проводити платежі, ні розраховуватися карткою у Херсонській області зараз немає можливості. 

Читайте також: Росія починає "паспортизацію" Херсонської та Запорізької областей

Яким чином відбуваються розрахунки? В якій валюті? І чи є взагалі можливість купити людям найнеобхідніше?

У них є рішення місцевого гауляйтера, колаборанта, так званого очільника окупаційної адміністрації на Херсонщині Володимира Сальдо про обіг у Херсонській області двох валют - російського рубля й української гривні. Вони призначили курс 1 до 2, тобто за одну гривню давати два російських рублі і змушують підприємців ставити на товар два цінники - один в рублях, один в гривні. Підприємці не беруть рубль, оскільки він нікому не потрібен, бо це слабко конвертована валюта і курс незрозумілий, чому саме так, а не інакше. Тому гривня знаходиться в обігу. До того часу, як відключили зв'язок, українська банківська система працювала в області і можна було розраховуватися безготівковим способом. Саме тому окупанти і виключили зв'язок, аби заблокувати електронний банкінг гривні.

Підприємців на окупованих територіях змушують робити подвійні цінники на товар - і у гривні, і у рублях

Підприємців на окупованих територіях змушують робити подвійні цінники на товар - і у гривні, і у рублях

Чи відбувається в області відбирання у херсонських фермерів і вивіз в Росію зерна й овочів?

Окупанти продовжують вивозити з Херсонської області зерно. Якщо раніше вони просто відбирали його у людей, то сьогодні формально викуповують у фермерів, але за смішні гроші - за 100 доларів США за тонну пшениці, а це навіть нижче його собівартості. Те ж саме з овочами та ягодами: полуницю зараз викуповують по 10 гривень за кілограм, огірки та помідори по 3 гривні за кілограм. Така цінова політика у окупантів, а насправді прихована крадіжка у людей їхніх ресурсів. Начебто платять гроші, але ж це фактично обкрадання.

А хто це закуповує і в якій валюті відбуваються розрахунки?

Це приїжджають з Криму перекупники і під дулами автоматів викуповують за заниженими цінами вирощене херсонськими фермерами.  

Від самого початку херсонці демонстрували мирний спротив російському окупаційному режиму. Який настрій у херсонців зараз?

Ну, який може бути настрій в окупації, у штучно створеній гуманітарній кризі? У людей немає ліків. Люди помирають, бо не можуть отримати життєво необхідний інсулін, якого ніде немає на окупованій території. Єдине, що у людей зараз є молоко, вирощені овочі, і вони можуть хоч якось прожити. Але ситуація загострюється в гуманітарному плані. Кожен день окупації несе зневіру, і російські пропагандисти цим користуються.

Ппротести у Херсоні проти російської окупації (архівне фото)

На початку окупації херсонці виходили на протести (архівне фото)

У Херсонській області зараз повністю відключене українське телебачення?

Окупанти відключили українське мовлення відразу після окупації області. Місцева регіональна компанія ВТВ почала працювати на окупанта, була захоплена і місцева телерадіокомпанія суспільного мовника, звідки ведеться пропагандистське російське мовлення тепер. Зараз з відключенням інтернету у людей немає доступу до новин, ніхто не знає, що відбувається, про наші перемоги на фронті, а окупанти продовжують використовувати свою пропагандистську машину на повну. Цей час вакууму вони використовують для того, щоб посилити зневіру у людей.

Читайте такожРосійські ЗМІ повідомили про плани окупаційної "влади" Херсона

Чи можна хоч якось виїхати з території Херсонської області?

Виїзду немає. Формальних зелених коридорів ніколи не було, неформальні були, коли люди намагалися виїхати різними маршрутами. Останні колони на виїзд були по 20-30 кілометрів, а окупанти то пропускали, то не пропускали, люди виїжджали мінними полями та підривалися трагічно. Три дні тому окупанти взагалі офіційно повідомили, що будь-яка можливість виїзду на підконтрольну територію України припиняється і все перекрили. Сьогодні можна виїхати в бік Криму в Росію, і звідти людей випускають на територію Грузії. 

Дивитись відео 06:25

Звільнення Херсона - це лише питання часу: радник Резнікова в інтерв'ю DW (27.04.2022)

  • Кому війна, а кому мати рідна

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    Кому війна, а кому мати рідна

    Смерть тримає на руках немовля Путіна і його вигодовує. Італійський карикатурист Паоло Ломбарді натякає, що війна підшукала собі ідеальну всиновлену дитину в особі російського президента. М'ясні мухи довколо вже очікують своїх наступних жертв.

  • Навігатори

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    "Навігатори"

    Смерть за кермом, диявол вивчає дорожню карту. Ця "команда мрії" веде Путіна прямо до третьої світової війни. В очах уже палає вогонь. Нідерландець Т'єрд Роярдс трактує поточну ситуацію як безвихідь. Чи можна ще перепрограмувати навігаційну систему?

  • Еволюція зброї

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    Еволюція зброї

    Можна було б припустити, що людство за тисячоліття еволюціонувало до такого рівня, що могло б жити у мирі. Однак, з точки зору узбецького художника Махмуда Ешонкулова, розвинувся не інтелект, а лише якість озброєнь. Неандертальці розмахували палицею з камінюкою в бою, а нині солдат оснащений високотехнологічною і високоточною зброєю.

  • Сучасний арсенал зброї

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    Сучасний арсенал зброї

    Війни більше не ведуться лише за допомогою звичайної зброї, пропаганда на всіх фронтах також є частиною боїв. Незалежно від того, чи це Twitter, Facebook або Instagram: кубинец Мігель Моралес вважає, що соціальні мережі є чудовим способом поширення фейкових новин. Негативний бік у тому, що поширювані у соцмережах твердження не завжди піддаються сумніву.

  • Голодна Росія

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    Голодна Росія

    Як і Україна, Литва до проголошення незалежності у 1990 році, була частиною колишнього Радянського Союзу. Але колишні "братні республіки" знають, що таке Росія. Не лише карикатурист Казіс Кестутіс Шяулітіс побоюється, що путінська жага до влади пошириться й на інші країни.

  • Ні війні!

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    Ні війні!

    Афганці з власного болісного досвіду знають, що таке війна. У своїй карикатурі Шахід Атікулла надихнувся роботою норвезького художника Едварда Мунка. 1893 року той створив картину "Крик": у сучасному контексті відчайдушний крик слід розуміти як реакцію на розбомблені міста України.

  • Перспектива майбутнього

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    Перспектива майбутнього

    Ця карикатура румунського митця Мар'яна Аврамеску на перший погляд теж викликає асоціації з відомим художником, а саме - з нідерландцем М.К. Ешером. Він малював предмети, які суперечать будь-якій логіці і неможливі з точки зору візуальної перспективи. Здавалося, що й Україна не має перспектив з огляду на перевагу Росії, але українці переконали світ у зворотному.

  • Ні війні!

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    Ні війні!

    Відтоді, як російська армія вторглася в Україну, люди по всьому світу протестують проти цієї жорстокої загарбницької війни. Безрезультатно, вважає турчанка Менекше Джем. Мирні активісти не справляють ніякого враження ні на деспотів, ні на смерть. Це вже не раз доводила історія.

  • Краще з НАТО

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    Краще з НАТО

    Довгий час Україна близько трималася "братнього" російського народу. Але самостійність країни більше не вписувалась у світогляд Путіна, який розглядає її як частину Російської імперії. Митця Амера з Об'єднаних Арабських Еміратів не дивує, що маленька Україна жадібно дивиться у бік НАТО. Але Росія не хоче дозволити їй здійснити це бажання.

  • Глобальна загроза

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    Глобальна загроза

    З точки зору танзанійського карикатуриста Попи, у цій війні йдеться не лише про Україну, а й про претензії на глобальну владу. Росія за втручання Заходу погрожує йому ядерною війною. Сполучені Штати не особливо вражені, адже можуть негайно завдати удару у відповідь. У всьому світі панує побоювання, що хтось справді може натиснути на червону кнопку.

  • Переговори а-ля Путін

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    Спроби переговорів з Путіним

    Дипломати західних країн намагаються зробити все, щоб посадити президента РФ за стіл переговорів. Довгий стіл Путіна, за яким він тримає на відстані своїх іноземних відвідувачів, викликав тривогу у всьому світі. З точки зору німецького карикатуриста Аґостіно Тале (Agostino Tale), переговори з самозакоханим Путіним марні, бо він хоче знищити Україну.

  • Др. Октопутін

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    "Доктор Октопутін"

    У своїх переговорах із Заходом у російського президента є вагомі аргументи: багато європейських країн залежать від російського газу та нафти. "Доктор Октопутін", як його бачить художник Родріго з Макао/Китаю, як восьминіг управляє довгими трубами. Незважаючи на всі санкції, Німеччина та інші країни все ще отримують енергію від Росії, і отже, фінансують воєнний бюджет Путіна.

  • Подвійні стандарти щодо біженців

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    Біженці першого класу?

    Українці масово тікають від війни, а Європа зустрічає їх з відкритими обіймами. На кордонах їх пропускають без зайвих процедур. Незважаючи на всю симпатію до біженців, філіппінський карикатурист Зах задається питанням, чи немає тут подвійних стандартів, і чи не те, що вони білі, забезпечує їм вільний в'їзд? Адже зазвичай Європейський Союз тримає кордони закритими.

  • Китайські вагання

    Війна Росії проти України очима карикатуристів

    Китайські вагання

    Протягом багатьох років Австралія відчувала загрозу з боку Китаю, який прагне домінувати в південній частині Тихого океану і неодноразово сигналізував про намір поглинути Тайвань. На малюнку карикатуриста Броельмана, панда уважно стежить за тим, чи не вдавиться російський ведмідь українським медом і чи не прожене його бджолина сім'я. Якщо ні, він міг би спробувати щастя й в іншому горщику...

    Автор: Сюзанне Кордс


DW.COM

Завантажте Psiphon - інтернет знову запрацює

На тимчасово окупованих територіях України Росія впроваджує цензуру в інтернеті. Сервіси типу Psiphon дозволяють подолати обмеження. Лайфхак DW, як користуватися сервісом навіть без прямого доступу до нього.  

Також за темою

05.03.22, Kherson, Ukraine+++citizens of Kherson, regional center in south Ukraine areprotesting against Russian invasion 3 days after russian troops get the town. Credits: Yanis Obarchuk

Росія намагається створити так звану "ХНР" - поки що марно 14.03.2022

Росія намагається в окупованій Херсонській області створити фейкове утворення "Херсонську народну республіку" подібно до тих, які були створені в 2014 році в Луганській та Донецькій областях. Поки що не вдається.

Реклама

Докладно

Човни рятувальників, які обстежують озеро на наявність вибухонебезпечних предметів

Як розміновують водойми під Києвом, де тривали запеклі бої

Про те, як співробітники ДСНС очищують озеро на Київщині від вибухонебезпечних предметів - у репортажі DW.  

Порт окупованого російськими військами Маріуполя

Голод - нова зброя у війні РФ проти України?

Хто блокує судноплавство у Чорному морі? Чи можна замінити зерно з України? DW перевірила факти.  