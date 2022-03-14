Без зв'язку, або Що відбувається на окупованій Херсонщині?

З Херсонською областю вже кілька днів поспіль немає будь-якого зв'язку. Росія окупувала території області ще на початку березня, відтоді місцеві жителі регулярно виходили на мирні акції протесту, демонструючи спротив російській окупації. Що зараз відбувається в регіоні? Про це DW поговорила з радником голови Херсонської обласної військової адміністрації, депутатом Херсонської облради Сергієм Хланем, який нині перебуває за межами області.

DW: З Херсонською областю вже кілька днів немає ні телефонного зв'язку, ні через стаціонарний зв'язок, ні через мобільних операторів, ні через інтернет. Російські окупанти його заблокували? У Держспецзв'язку України заявили, що швидко відновити зв'язок у області не вдасться. Ви можете розказати, в чому проблема і чи вона вирішується?

Сергій Хлань: Так, немає українського оператора, провайдера немає. Зв'язок і інтернет відсутній по всій території області. Російські окупанти відімкнули від живлення на оптоволоконному кабелі системи, які приймали сигнал. На сьогодні сигналу в області немає. Мобільний зв'язок заблокований повністю по всій області. Є тільки російський інтернет-провайдер і він саме працює. Росія тягнула оптоволоконний кабель з Криму з перших днів окупації Херсонської області, ось два дні тому запустили і відразу вимкнули мобільний зв'язок і інтернет.

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Наскільки є покриття цього російського інтернет-провайдера і що взагалі людям робити зараз без зв'язку з зовнішнім світом?

Покриття цього російського оператора є у самому місті Херсоні, у Каховці та Новій Каховці. У маленьких селах немає. Тільки до нього зараз можна підключитися. А щодо мобільного оператора, то відключивши зв'язок окупанти починають роздавати жителям Херсонської області сім-картки з кодом Росії в обмін на паспортні дані людей. Фактично таким чином окупанти роблять перепис населення, яке залишилося в області та втратило мобільний зв'язок. Це робиться для того, аби контролювати інтернет-трафік, що саме читають і дивляться жителі Херсонської області і прослуховувати розмови громадян.

Російські солдати біля Каховської ГЕС

Якесь є рішення зараз щодо відновлення зв'язку з людьми в регіоні? Можливо, сучасні технології, супутниковий зв'язок?

Поки рішення, як можна відновити зв'язок, немає. Через це банківська система зависла. Тому ні нараховувати платежі, ні проводити платежі, ні розраховуватися карткою у Херсонській області зараз немає можливості.

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Яким чином відбуваються розрахунки? В якій валюті? І чи є взагалі можливість купити людям найнеобхідніше?

У них є рішення місцевого гауляйтера, колаборанта, так званого очільника окупаційної адміністрації на Херсонщині Володимира Сальдо про обіг у Херсонській області двох валют - російського рубля й української гривні. Вони призначили курс 1 до 2, тобто за одну гривню давати два російських рублі і змушують підприємців ставити на товар два цінники - один в рублях, один в гривні. Підприємці не беруть рубль, оскільки він нікому не потрібен, бо це слабко конвертована валюта і курс незрозумілий, чому саме так, а не інакше. Тому гривня знаходиться в обігу. До того часу, як відключили зв'язок, українська банківська система працювала в області і можна було розраховуватися безготівковим способом. Саме тому окупанти і виключили зв'язок, аби заблокувати електронний банкінг гривні.

Підприємців на окупованих територіях змушують робити подвійні цінники на товар - і у гривні, і у рублях

Чи відбувається в області відбирання у херсонських фермерів і вивіз в Росію зерна й овочів?

Окупанти продовжують вивозити з Херсонської області зерно. Якщо раніше вони просто відбирали його у людей, то сьогодні формально викуповують у фермерів, але за смішні гроші - за 100 доларів США за тонну пшениці, а це навіть нижче його собівартості. Те ж саме з овочами та ягодами: полуницю зараз викуповують по 10 гривень за кілограм, огірки та помідори по 3 гривні за кілограм. Така цінова політика у окупантів, а насправді прихована крадіжка у людей їхніх ресурсів. Начебто платять гроші, але ж це фактично обкрадання.

А хто це закуповує і в якій валюті відбуваються розрахунки?

Це приїжджають з Криму перекупники і під дулами автоматів викуповують за заниженими цінами вирощене херсонськими фермерами.

Від самого початку херсонці демонстрували мирний спротив російському окупаційному режиму. Який настрій у херсонців зараз?

Ну, який може бути настрій в окупації, у штучно створеній гуманітарній кризі? У людей немає ліків. Люди помирають, бо не можуть отримати життєво необхідний інсулін, якого ніде немає на окупованій території. Єдине, що у людей зараз є молоко, вирощені овочі, і вони можуть хоч якось прожити. Але ситуація загострюється в гуманітарному плані. Кожен день окупації несе зневіру, і російські пропагандисти цим користуються.

На початку окупації херсонці виходили на протести (архівне фото)

У Херсонській області зараз повністю відключене українське телебачення?

Окупанти відключили українське мовлення відразу після окупації області. Місцева регіональна компанія ВТВ почала працювати на окупанта, була захоплена і місцева телерадіокомпанія суспільного мовника, звідки ведеться пропагандистське російське мовлення тепер. Зараз з відключенням інтернету у людей немає доступу до новин, ніхто не знає, що відбувається, про наші перемоги на фронті, а окупанти продовжують використовувати свою пропагандистську машину на повну. Цей час вакууму вони використовують для того, щоб посилити зневіру у людей.

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Чи можна хоч якось виїхати з території Херсонської області?

Виїзду немає. Формальних зелених коридорів ніколи не було, неформальні були, коли люди намагалися виїхати різними маршрутами. Останні колони на виїзд були по 20-30 кілометрів, а окупанти то пропускали, то не пропускали, люди виїжджали мінними полями та підривалися трагічно. Три дні тому окупанти взагалі офіційно повідомили, що будь-яка можливість виїзду на підконтрольну територію України припиняється і все перекрили. Сьогодні можна виїхати в бік Криму в Росію, і звідти людей випускають на територію Грузії.

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