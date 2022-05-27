 Доступ до сайтів на окупованих РФ територіях обмежується. Як обійти блокування | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 27.05.2022

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Україна

Доступ до сайтів на окупованих РФ територіях обмежується. Як обійти блокування

Влада РФ після початку війни з Україною запроваджує обмеження на доступ до ЗМІ, соціальних мереж та магазинів додатків. Це стосується і тимчасово окупованих Росією територій України. Як обійти блокаду - огляд DW.

Спосіб обійти блокування - за допомогою програми DW

Спосіб обійти блокування - за допомогою програми DW

На тимчасово окупованих Росією територіях України обмежується доступ до незалежних ЗМІ. Що робити тим, хто хотів би продовжувати читати нас та інші медіа, які блокуються окупаційною владою? Огляд DW не передбачає всієї повноти, але є кілька базових речей, які міг би зробити кожен. Деякі заходи допомогли б отримати вільний доступ до тих матеріалів, які ви хочете читати, інші - ще й підвищити безпеку особистих даних в інтернеті.

Користуйтесь VPN

Варіантів обходити державні блокування багато: найпростіший - це створити дзеркало чи проксі. Наш сайт, наприклад, доступний за цим дзеркальним посиланням: https://276613.info/ . Але найкращий спосіб - це той, який водночас допомагає захищати вам свій трафік. Це тим більше актуально для російських громадян з огляду на те, що тамтешня влада готує нові, ширші юридичні підстави переглядати приватне листування. Держдума РФ 4 березня ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт, який дозволяє прокуратурі отримувати доступ до персональних даних не лише у рамках нагляду, а й під час виконання інших функцій. Захищати свій трафік можна за допомогою установки VPN - починаючи, наприклад, з "приватного режиму" в браузерах Safari та Firefox.

VPN робить недоступними для моніторингу ваші дії в інтернеті: видно лише зашифрований трафік, а сайти, які ви відвідуєте, бачать не вашу IP-адресу, а адресу VPN-сервера, пояснює сайт неурядової організації "Роскомсвобода". VPN-сервіси отримують доступ до ваших даних, тому, щоб уникнути витоку ваших даних, наприклад, у рекламних цілях, експерти з інтернет-безпеки наполегливо радять використання платних VPN-провайдерів. VPN можна налаштувати самим, але це завдання - тільки для технічно просунутих користувачів, решта може просто укласти договір з одним із провайдерів, які зарекомендували себе як надійні. Частина подібних сервісів вже недоступна, ще частина - піддається блокуванням (судячи, з висновків незалежних експертів, різного рівня ефективності) із боку РКН. Проте вибір, як і раніше, досить широкий. "Роскомсвобода" на підставі своїх аналізів пропонує розглянути як альтернативу такі, як ExpressVPN, ProtonVPN, Private Internet Access та інші.

Альтернативи: браузер Tor

Ще один варіант обходу блокувань, засіб анонімізації та захисту особистих даних - це встановлення маршрутизатора, наприклад, браузера Tor. Tor працює на технології так званої "багатошарової" або "цибульної" маршрутизації, коли запит користувача не безпосередньо надходить за якоюсь адресою, а через вузли проксі-серверів, тому відстежити вихідний запит складно, якщо можливо. Разом з певною часткою анонімності користувачеві доведеться змиритися з невеликими обмеженнями в питаннях комфорту: сторінки Tor вантажаться повільніше, ніж у звичайному браузері, програма не зберігає список відвіданих сайтів, адреси і паролі - щоразу все доводиться заносити заново. DW теж використовує Tor, де наш сайт має свою адресу:

https://www.dwnewsgngmhlplxy6o2twtfgjnrnjxbegbwqx6wnotdhkzt562tszfid.onion 

Налаштування у додатку DW

Налаштування у додатку DW

Російська влада ще з минулого року почала блокувати як основний сайт проєкту, так і дзеркала, тобто копії основного сайту на інших адресах, а також обмежила доступ до серверів, з якими зв'язується браузер Tor, оскільки IP-адреси цих серверів публічно відомі. РКН спробував блокувати і сам трафік, який йде через Tor. Для цього російська влада використовує технологію DPI (deep paket inspection) - у Росії вона називається ТЗПЗ ("Технічні засоби протидії загрозам"). За даними самого проєкту Tor, блокування не мають великого ефекту: так, скоротилася кількість користувачів, які не користуються "мостами" в Tor, але зросла кількість тих, хто самостійно створює "мости", і таким чином зберігає вільний доступ до мережі. Але в цілому сервісом в РФ користуються, за даними самого Tor, близько 200 тисяч людей.

Проєкт Psiphon та додаток DW

DW підтримує ще один інтернет-додаток для обходу цензури: Psiphon. Це не класичний VPN-провайдер, його завдання - не стільки захистити дані, скільки дати одночасно великій кількості людей можливість доступу до інтернету, як пояснюють самі творці та керівники проєкту. Ідея проєкту: у разі масованих блокувань велика кількість користувачів може зберегти вільний доступ до мережі, в той час, як звичайні провайдери VPN можуть виявитися перевантаженими.

Використовуйте QR-Code або порожній email

Використовуйте QR-Code або порожній email

Цей розрахунок спрацював під час масових протестів у Білорусі після виборів президента у серпні 2020 року, коли ним щодня користувалося понад мільйон жителів країни. Psiphon ще не блокується, але стоїть у списку додатків, які РКН може почати блокувати будь-якої миті. Якщо ви хочете використовувати Psiphon, то можете завантажити його з сайту або зверніться безпосередньо до DW на адресу: dw-w@psiphon3.com. Якщо ви використовуватимете Psiphon, завантажений через DW, то спочатку програма буде перенаправляти вас на сайт DW. Далі ви можете продовжити користуватися інтернетом на власний розсуд.

Наш мобільний додаток використовує вбудований софт Psiphon. Завантажити дадаток DW можна і за цим прямим посиланням. Важливо пам'ятати, що Psiphon, на відміну від Tor або звичайних VPN-сервісів, не ставить за мету підвищити конфіденційність користувачів в інтернеті.

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    Китайська несвобода преси

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    Автор: Сабріна Пабст, Інна Завгородня


DW.COM

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Докладно

Спосіб обійти блокування - за допомогою програми DW

Як обійти блокування сайтів

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