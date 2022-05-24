Завантажте Psiphon - інтернет знову запрацює

Медіакомпанія DW, яка бачить свою місію у відстоюванні свободи слова та вільного доступу до інформації, з 2012 року співпрацює з сервісом Psiphon для того, щоб забезпечити доступ своїх читачів до заблокованого контенту як самої DW, так і інших платформ. Зокрема, DW пропонує користувачам різні опції, щоб вони могли скористатися технологіями Psiphon і отримати доступ до інформації, що зазнала цензури. Софт Psiphon інтегрований у мобільний додаток DW, розроблений для користувачів операційних систем iOS та Android. Таким чином, користувачі в країнах із цензурою можуть завдяки цього мобільного додатку отримати повний доступ до статей, відео та інших матеріалів, що публікуються DW. Для цього необхідно вибрати в меню додатку пункт "Проксі-сервер" та опцію "Підключитися до проксі-сервера" (див. скріншот).

Проксі використовує різні технології, які можуть вплинути на швидкість завантаження. Також пам'ятайте, що в деяких країнах використання проксі може бути повністю або частково оголошено поза законом. Додаток DW можна завантажити в Apple Store (iOS) або Google Play (Android). Завантажити додаток DW можна і за цим прямим посиланням.

Сервіс Psiphon для обходу блокувань сайтів

Крім прямого доступу до сайту DW, часто цензурі піддаються соціальні мережі, такі як Twitter, Facebook та інші. DW співпрацює з Psiphon з метою надати користувачам такий сервіс, який забезпечить доступ до контенту інших заблокованих сайтів та платформ. Якщо у вас є проблеми з доступом до сайтів, які ви хотіли б відвідати, то ви можете скористатися програмою Psiphon.

Використовуйте QR-Code або порожній email

Для цього достатньо відправити email без будь-якого змісту на електронну адресу dw-w@psiphon3.com - посилання для завантаження програмного клієнта прийде до вас автоматично. Якщо ви використовуватимете Psiphon, завантажений через DW, то спочатку програма буде перенаправляти вас на сайт DW. Далі ви можете продовжити користуватися інтернетом на власний розсуд.

Важливо пам'ятати, що Psiphon не ставить за мету підвищити конфіденційність користувачів в інтернеті, і цю програму не слід розглядати або використовувати як інструмент онлайн-безпеки, але на відміну від інших VPN-сервісів, він допомагає одночасно великій кількості користувачів долати цензурні обмеження. Так, у пікові дні протестів у Білорусі протягом 2020 року понад мільйон користувачів щодня підключалися до інтернету за допомогою Psiphon.