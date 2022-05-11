США закуплять Україні на 6 млрд панцирників та систем ППО

24 лютого Росія розв'язала повномасштабнувійну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій 10 травня.

На цій сторінці DW стежить за подіями середи, 11 травня (час київський).

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Влада Фінляндії заарештувала майно, що належить головному редактору газети "Московський комсомолець" Павлу Гусєву, повідомляє фінське видання Yle. За даними видання, він разом із колишньою дружиною володіє будинком та земельними ділянками майже у 20 га на березі озера. Гусєв опинився під санкціями ЄС на початку квітня. У Брюсселі вважають, що його газета підтримує "дії Кремля, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України".

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Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. "Ми високо оцінили мужність українського народу, підтвердили нашу рішучу підтримку Президента Володимира Зеленського та його уряду, а також обговорили глобальні наслідки війни, у тому числі для продовольчої та енергетичної безпеки", - написав Трюдо у Twitter. На сайты канадського уряду зазначаэться, що Трюдо і Шольц домовилися разом працювати над посиленням економічної ізоляції Росії.

++05.10++

Палата представників Конгресу США затвердила надання Україні додаткового пакета допомоги на суму майже 40 мільярдів доларів США. На шість мільярдів доларів з пакета мають бути закуплені броньовані машини та системи ППО для української армії. Ще дев'ять мільярдів закладені в бюджет на озброєння американської армії, після того як вона уже відправила численну зброю в Україну. Дев'ять мільярдів доларів виділені на підтримку державних функцій. Крім того, США також виділяють додаткові кошти на гуманітарну допомогу. Тепер законопроєкт надійде на розгляд до Сенату.

++04.30++

Рада Безпеки ООН проведе на прохання Франції та Мексики у четвер вранці відкрите засідання щодо гуманітарної ситуації в Україні, повідомляє CNN. Водночас гуманітарне управління ООН та представники ЮНІСЕФ проведуть брифінг для Радбезу. Голосування не заплановане.

++04.10++

В українських зерносховищах знаходиться 20 мійльйонів тонн зерна, його потрібно вивезти звідти і повернути на світовий ринок, щоб знизити ціни на продовольство, вважає президент США Джо Байден. За його словами, США разом із союзниками вже шукають таку можливість.

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Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі під час зустрічі у Білому домі обговорили останні події, пов'язані із ситуацією в Україні, повідомляє Білий дім. Вони також обговорили заходи, спрямовані на зміцнення продовольчої безпеки та зміну глобальних енергетичних ринків через масштабні економічні проблеми, спричинені ситуацією навколо України.

++03.30++

Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram повідомляє про обстріли цивільної інфраструктури Оріхова, внаслідок чого загинула одна людина і восьмеро дістали поранень

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Обстріляні прикордоння Сумщини та Чернігівщини - МВС

Після одного з нападів на Сумщині

Міністерство внутрішніх справ України з'ясовує наслідки обстрілів прикордоння Сумщини і Чернігівщини. Ввечері у вівторок російські літаки здійснили пуски некерованими ракетами по прикордонних територіях Шосткінського району Сумщини. Також були обстріляні з мінометів території Городнянського району Чернігівщини, які велися з боку російського села Нові Юрковичі.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відвідав у Молдові центр прийому біженців з України. "Неможливо зустрічатись з біженцями та не бути глибоко зворушеним їхніми історіями", - цитує генсека пресслужба ООН. Ця трагедія показує, "наскільки безсенсовою є війна, і що ця війна має завершитися".

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Друга за розмірами нафтопереробна компанія Японії Idemitsu Kosan відмовиться від закупівлі нафти з Росії через ситуацію в Україні, заявив глава корпорації Сюн'їті Кіто. При цьому конкретних термінів припинення закупівлі він не назвав.

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Начальник генерального штабу збройних сил Білорусі Віктор Гулевич заявив, що "Україна наростила на кордоні збройне угруповання чисельністю до 20 тисяч осіб". Як реакцію на це Мінськ розгортає на кордоні сили спеціальних операцій на трьох тактичних напрямках, пише білоруське державне агентство "Белта".

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Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель розкритикував противників постачання зброї Україні, які стверджують, що такі постачання лише затягують війну. "Я питаю цих людей: хіба не відіграє ролі те, як закінчиться ця війна? Невже українці повинні стояти на колінах, роздерті росіянами на частини? Ви цього хочете?" - сказав він в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Війни закінчуються переговорами. Однак сідати за стіл переговорів треба з позиції сили, і завдання зараз – привести до цієї позиції українців", - додав Боррель.

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Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) очікує, що падіння ВВП України за підсумками 2022 року може становити 30 відсотків. Банк погіршив прогноз для країни порівняно з березнем - тоді очікувалося падіння на 20 відсотків.

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Протягом 10 травня українські військові уразили п'ять повітряних цілей РФ, зокрема гелікоптер Мі-24, повідомляє командування повітряних сил Збройних сил України. Також уражено чотири БпЛА "Орлан-10" російських окупантів, ідеться уповідомленні у Facebook

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Засідання Ради ООН з прав людини

Генасамблея ООН більшістю голосів ухвалила резолюцію про включення Чехії до Ради ООН з прав людини замість Росії. Чехія обрана до Ради ООН з прав людини до 31 грудня 2023 року. Членство РФ у Раді призупинено 7 квітня, з ініціативою цього виступили США та Великобританія після повідомлень про жорстокі вбивства російськими силами цивільних у Бучі.

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Через повітряну тривогу у Києві міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра перебував у бомбосховищі під час візиту до столиці України. Сирени попередили про російські авіаудари перед його запланованою зустріччю з мером міста Віталієм Кличком. Про повітряну тривогу в Києві та околицях оголосили приблизно о 19.00 за місцевим часом.

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ООН назвала число підтверджених цивільних жертв в Україні

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого станом на 9 травня становили 7172 цивільних (днем раніше - 7061), зокрема 3459 загиблих (3381), повідомляє управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН). "УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де відбувалися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень усе ще очікують підтвердження", - наголошується в документі щодо даних ООН, який цитує "Інтерфакс-Україна". Це стосується, наприклад, Маріуполя у Донецькій області, Ізюма на Харківщині та Попасної у Луганській області, де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення, які підлягають подальшій верифікації та не внесені до вищенаведеної статистики.

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Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі" Колона до свободи Довга колона автобусів та автомобілів прокладає шлях до контрольованого урядом України Запоріжжя. За посередництва ООН та за допомогою Міжнародного комітету Червоного Хреста перші люди вирвалися на свободу - з Маріуполя та комбінату "Азовасталь", де уже кілька тижнів заблоковані сотні мирних жителів та українських військових.

Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі" Повністю знесилені Багато людей, які дісталися Запоріжжя, повністю знесилені. Час, проведений на території заводу, був занадто важким. Заблоковані на комбінаті люди мали розподіляти між собою невеликі запаси їжі. Сну в них майже не було через постійні обстріли. Для евакуації людей діє дуже коротве часове вікно.

Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі" Перший обід У наметах, де надають перший прихисток у Запоріжжі, прибулі з Маріуполя можуть, нарешті, поїсти. Для багатьох це перший повноцінний обід після тижнів у темних підвалах металургійного комбінату "Азовсталь". Там практично не було електроенергії, води, їжі, предметів гігієни, а також підгузок для малят та медикаментів.

Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі" Безкінечні страждання Війна відбилася на багатьох. Полегшення завдяки евакуації читається чи не на кожному обличчі. Багато з тих, хто прибуває до Запоріжжя, плачуть від тривоги та виснаження. Люди травмовані жахливими подіями війни та набутим страхом.

Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі" Врятовані і доглянуті В Україні є багато людей, які рятуються від війни разом зі своїми домашніми улюбленцями: собаками, кішками, пташками - і от з Маріуполя було врятовано двох карликових черепах. Догляд та утримання тварин в умовах війни - великий виклик. Деякі люди не можуть цього забезпечити і з важким серцем мусять залишати їх.

Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі" Просто поспати Ця жінка показує, що є для неї найважливішим зараз - після поневірянь під обстрілами та бомбардуваннями. Сон. Між тим "Азовсталь" досі обстрілюють - і виглядає на те, що Російська Федерація цього не припинить.

Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі" Відкрите та чесне спілкування Віцепрем'єрка Ірина Верещук повідомляє журналістам про стан евакуації. У цей же час президент України Володимир Зеленський перебуває у тісному контакті з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем - у сподіваннях на нові можливості евакуювати людей. Багато українців прагнуть, щоб з "Азовсталі" змогли вийти і українські військові.

Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі" Військові також люди У Запоріжжі люди виходять на демонстрації на підтримку військових, яких досі заблоковано у будівлях меткомбінату "Азовсталь", та вимагають їх звільнення. На цьому плакаті написано "Військові також люди". Автор: Клаудія Ден

