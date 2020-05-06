Бербок у Бучі пообіцяла підтримку у розслідуванні воєнних злочинів РФ

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Німеччина цілком підтримає політично, фінансово та кадрово процес розкриття воєнних злочинів, скоєних військовими РФ, запевнила глава МЗС ФРН Анналена Бербок під час відвідин Бучі.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) відвідала Бучу та запевнила українську сторону в повній підтримці Берліном розкриття воєнних злочинів РФ. "Ми збиратимемо докази як міжнародна спільнота. Я запевнила генеральну прокурорку України Ірину Венедіктову у повній підтримці Німеччиною розкриття воєнних злочинів: політично, фінансово та кадрово", - написала Бербок у вівторок, 10 травня, в соцмережі Twitter.
Німецька урядовиця наголосила на необхідності зробити все можливе, щоб забезпечити справедливість. "Буча стала символом. Через неймовірні злочини, тортури, зґвалтування, вбивства. Немислиме змушує це місце здаватися далеким. А потім стоїш тут і розумієш: Буча - абсолютно нормальне, мирне передмістя. Це могло статися з ким завгодно. Це могла бути моя сім'я, мої сусіди. Свавілля приголомшливе. Ми не можемо забрати біль у тих, хто вижив, але ми можемо зробити все можливе, щоб забезпечити справедливість: ніхто не має думати, що може вчиняти злочини без наслідків", - додала Бербок.
За її словами потрібно "подбати" про те, щоб винних в скоєнні цих злочинів проти людяності "було притягнуто до відповідальності", цитує міністерку інформагенція dpa.
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Нагадаємо, після відходу російських військ у Бучі виявили понад 400 тіл загиблих цивільних, багато з яких мали ознаки насильницької смерті й катувань.
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Після Бучі глава МЗС ФРН відвідала також Ірпінь. Бербок перебуває з візитом в Україні у вівторок. Після відвідин передмістя Києва програма візиту передбачає також її переговори з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Бербок стала першою представницею німецького уряду, що прибула з візитом до України після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну, вчиненого 24 лютого.
А першою німецькою представницею вищого керівництва країни, яка відвідала Україну під час війни, стала голова Бундестагу Бербель Бас (Bärbel Bas).