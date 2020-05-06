Бербок у Бучі пообіцяла підтримку у розслідуванні воєнних злочинів РФ

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) відвідала Бучу та запевнила українську сторону в повній підтримці Берліном розкриття воєнних злочинів РФ. "Ми збиратимемо докази як міжнародна спільнота. Я запевнила генеральну прокурорку України Ірину Венедіктову у повній підтримці Німеччиною розкриття воєнних злочинів: політично, фінансово та кадрово", - написала Бербок у вівторок, 10 травня, в соцмережі Twitter.

Німецька урядовиця наголосила на необхідності зробити все можливе, щоб забезпечити справедливість. "Буча стала символом. Через неймовірні злочини, тортури, зґвалтування, вбивства. Немислиме змушує це місце здаватися далеким. А потім стоїш тут і розумієш: Буча - абсолютно нормальне, мирне передмістя. Це могло статися з ким завгодно. Це могла бути моя сім'я, мої сусіди. Свавілля приголомшливе. Ми не можемо забрати біль у тих, хто вижив, але ми можемо зробити все можливе, щоб забезпечити справедливість: ніхто не має думати, що може вчиняти злочини без наслідків", - додала Бербок.

За її словами потрібно "подбати" про те, щоб винних в скоєнні цих злочинів проти людяності "було притягнуто до відповідальності", цитує міністерку інформагенція dpa.

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Нагадаємо, після відходу російських військ у Бучі виявили понад 400 тіл загиблих цивільних, багато з яких мали ознаки насильницької смерті й катувань.

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Після Бучі глава МЗС ФРН відвідала також Ірпінь. Бербок перебуває з візитом в Україні у вівторок. Після відвідин передмістя Києва програма візиту передбачає також її переговори з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Бербок стала першою представницею німецького уряду, що прибула з візитом до України після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну, вчиненого 24 лютого.

А першою німецькою представницею вищого керівництва країни, яка відвідала Україну під час війни, стала голова Бундестагу Бербель Бас (Bärbel Bas).