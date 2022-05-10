Палата представників США має схвалити виділення $40 млрд допомоги Україні

24 лютого Росія розв'язала повномасштабнувійну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій в Україні за першу половину 10 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами другої половини вівторка, 10 травня (час київський).

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Президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію в тому, що вона відкидає будь-які пропозиції щодо виходу українських військових із заводу "Азовсталь" у Маріуполі. "Ми використовуємо всі можливі дипломатичні інструменти, щоб організувати для них порятунок. Але Росія поки що не дає згоди на жодну з безлічі запропонованих варіантів", - заявив український президент у зверненні до парламенту Мальти.

++22.59++

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра був змушений спуститися в бомбосховище під час візиту до Києва у вівторок через повітряну тривогу в українській столиці. Сирени попередили про російські авіаудари перед його запланованою зустріччю з мером міста Віталієм Кличком. Про повітряну тривогу в Києві та околицях оголосили приблизно о 19:00 за місцевим часом, проте вибухів не було чути. Повідомлялося про те, що ситуація стабільна.

++22.40++

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі повідомила, що у ніч на середу відбудеться голосування щодо виділення Україні пакета військової та гуманітарної допомоги на суму майже 40 мільярдів доларів. Очікується, що законопроєкт буде проголосовано як у Палаті представників, так і у Сенаті США у найближчі дні та спрямовано на підпис президенту країни Джо Байдену. Він раніше закликав Конгрес схвалити виділення Україні пакета допомоги на суму 33 мільярди доларів, утім, конгресмени запропонували збільшити цю суму до 39,8 мільярда доларів, доповнивши запит президента додатковою військовою та гуманітарною допомогою, нагадує Reuters. Виділення допомоги підтримують як демократи, так і республіканці у Конгресі США.

++22.34++

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) закінчили розслідування стосовно колишнього народного депутата Іллі Киви у зв'язку з його антиукраїнськими діями, повідомляє пресслужба ДБР. "10 травня 2022 року обвинувальний акт направлено до суду. Ілля Кива обвинувачується в державній зраді, пропаганді війни, посяганні на територіальну цілісність, закликах до захоплення державної влади та поширенні комуністичної символіки", - йдеться в повідомленні ДБР. З ініціативи слідчих ДБР Киву оголошено у міжнародний розшук. Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.

++22.31++

Російські окупанти продовжують обстрілювати будинки мирних жителів Харківської області, у вівторок зросла інтенсивність обстрілів Харківського району області, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. "Зросла інтенсивність обстрілів Харківського району. Сьогодні шестеро поранених. У Лозівському та Ізюмському районах також двоє постраждалих. У Куп'янському районі, на жаль, одна людина загинула. В Харкові госпіталізували з пораненнями двох людей", - написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі. Він наголосив, що небезпеку для мирних громадян становлять не лише обстріли, а й розтяжки та інші "смертельні пастки", які окупанти залишили, відступаючи під натиском ЗСУ.

"Газпрому" повідомили про обмеження транзиту газу

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"Газпрому" належним чином повідомлено про те, що Україна більше не несе відповідальності за транзит газу через території, окуповані Росією, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко. "Наразі це близько 1/3 від загального обсягу транзиту. "Газпром" може перемістити цей обсяг до іншої точки приєднання до України", - написав він у Twitter у вівторок увечері.

++21.55++

У міноборони Росії заявили про "евакуацію" з початку війни проти України на територію РФ понад 1,2 мільйона українців, з яких понад 210 тисяч - діти. Таким чином відомство фактично підтвердило заяву уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової про примусове вивезення з України більше мільйона осіб.

++21.10++

За оцінкою Розвідувального управління міноборони США (DIA), війна в Україні зайшла в глухий кут. За словами голови відомства Скотта Беррієра, ані російські війська, ані українські не здобувають перемог. На сьогоднішній день внаслідок військових дій убито від восьми до десяти російських генералів, розповів Беррієр депутатам Сенату США.

++21.08++

На "Азовсталі" у Маріуполі перебуває понад 1000 українських військових, сотні з яких поранено, повідомила віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у вівторок у коментарі агенції AFP. За її словами, деякі солдати є важкопораненими і тому мають терміново бути евакуйовані з "Азовсталі". При цьому вона заперечила інформацію про те, що на заблокованому і оточеному меткомбінаті досі перебуває близько сотні цивільних осіб. "Це не відповідає дійсності", - сказала вона. Зранку у вівторок радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що на території заводу "Азовсталь" залишаються щонайменше 100 мирних жителів.

++20.31++

Починаючи з 07:00 11 травня прийом газу в ГТС України у фізичній точці з'єднання "Сохранівка" не здійснюватиметься внаслідок втрати Україною контролю над об'єктами ГТС на окупованих територіях та неправомірних дій російських окупантів, повідомляється у пресрелізі Оператора ГТС України (ОГТСУ) у вівторок. "Оператор ГТС України повідомляє про настання форс-мажорних обставин, які унеможливлюють подальше транспортування газу через ГВС "Сохранівка" та прикордонну компресорну станцію (КС) "Новопсков", що розміщені на окупованій території", - зазначено в повідомленні. КС "Новопсков" є першою з компресорних станцій української ГТС у Луганській області, через яку здійснюється транзит майже третини газу (до 32,6 млн кубометрів на добу) з Росії до Європи.

Як вказується у заяві ОГТСУ, "втручання окупаційних сил у технологічні процеси, зміни режимів роботи об'єктів ГТС, включаючи несанкціоновані відбори газу з транзитного потоку, поставили під загрозу стабільність та безпеку роботи всієї української ГТС". Для виконання транзитних зобов'язань перед європейськими партнерами в повному обсязі та згідно з умовами договору можливе тимчасове перенесення недоступних потужностей із фізичної точки з'єднання "Сохранівка" на точку "Суджа", яка розміщена на контрольованій Україною території, додали у ОГТСУ.

++20.24++

Українські військові прибули до Німеччини для проходження навчання у користуванні артилерійськими системами Panzerhaubitze 2000, які ФРН планує надати Україні. Про це у вівторок повідомляє агенція dpa з посиланням на власні джерела в німецькому уряді. Кожна з таких артилерійських систем обслуговується екіпажом з п'яти військових. Навчання понад 60 військових ЗСУ має розпочатися вже 11 травня в артилерійській школі Бундесверу у місті Ідар-Оберштайн, додає dpa.

Науседа критикує Макрона

++20.10++

Президент Литви Ґітанас Науседа розкритикував ідею французького лідера Еммануеля Макрона створити нове широке об'єднання довкола ЄС з держав, які не входять до блоку. За його думку, така пропозиція сигналізує про брак політичної волі для подальшої євроінтеграції України. "Моє враження таке, що це є спробою приховати очевидний брак політичної волі увалювати рішучі рішення з надання статусу кандидата (на вступ до ЄС Україні. - Ред.)", - сказав Науседа у вівторок, цитує AFP. На його думку, така пропозиція "не є гарною" і перш ніж робити її, слід було "спитати думки України, чи вона відповідає її очікуванням". Водночас президент Литви зауважив, що "ми не є наївними і розуміємо", що між моментом надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС і самим вступом "буде більше одного, більше двох і, можливо, навіть більше восьми років".

++19.43++

Президент України Володимир Зеленський закликав Мальту заблокувати нерухомість, яхти, що належать росіянам, а також діяльність у країні російських компаній. "Настав час зупинити привілеї для громадян Росії, починаючи із "золотих паспортів", і закінчуючи "подвійним громадянством". Не дозволяйте використовувати свій острів, перевіряєте, хто з росіян намагається сховатись, використовуючи вашу юрисдикцію та вашу землю. Блокуйте нерухомість, яхти, які належать росіянам, російські IT та Blockchaine компанії, російські пропагандистські канали. Це не просто бізнес, це структури, пов'язані з російською державою", - сказав він у вівторок, виступаючи за допомогою відеозв'язку у парламенті Мальти. За словами Зеленського, "враховуючи, що судна під вашим прапором використовуються, зокрема, для транспортування російської нафти, кожен долар і кожен євро, який ви зможете заробити, будуть прикриті великими і болючими втратами, якщо все-таки не вдасться зупинити продовольчу і міграційну кризи, якщо російське вторгнення піде далі до Європи". Він також нагадав, що "Україні потрібна зброя - літаки, гвинтокрили, спеціальна артилерія, оскільки наразі, як і 80 років тому, майбутнє Європи визначається на полі бою".

++19.31++

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у вівторок у Києві з главами МЗС Німеччини та Нідерландів Анналеною Бербок та Вопке Гукстрою, повідомляє пресслужба Офісу президента. "Підтримка з боку ваших країн є важливою і цінною для нас. Дякую, що сьогодні ви поряд і солідарні з українським народом", - написав він у Telegram. "Спільними зусиллями ми можемо перемогти. Перемогти - це повернення в Україні всіх прав та свобод наших громадян, а також наших територій", - сказав президент на початку зустрічі. Як повідомляється на сайті глави держави, ключову увагу під час зустрічі було приділено подальшій практичній підтримці України з боку Німеччини та Нідерландів у боротьбі з російською агресією, зокрема у сфері оборони. Зеленський відзначив чітку позицію Нідерландів та Німеччини у питанні посилення санкцій ЄС проти РФ і висловив сподівання, що шостий пакет санкцій ЄС щодо РФ, що містить нафтове ембарго, буде негайно схвалено. Також відбувся предметний обмін думками щодо європейської інтеграції України.

++19.17++

Глава МЗС ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) під час візиту до Києва запросила свого українського колегу Дмитра Кулебу на майбутню зустріч глав МЗС країн Великої сімки, яка відбудеться у замку Вайсенгаус у німецькій федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн 12-14 травня. Кулеба прийняв запрошення, додала Бербок.

++18.55++

Українська армія звільнила від російських окупантів населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак у Харківській області, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні у вівторок. "У результаті злагоджених дій особового складу підрозділів Сил оборони України на Харківщині звільнено населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому у Facebook. Також у ГШ ЗСУ наголошують, що армія РФ нарощує темпи проведення стратегічної наступальної операції у Східній операційній зоні та здійснює вогневий вплив вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони ЗСУ. Як і раніше, зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по об’єктам цивільної та військової інфраструктури. Також, зокрема, на Ізюмському напрямку Росія продовжує готуватися до наступу, поповнюючи запаси боєприпасів та обладнання та проводячи авіарозвідку.

++18.47++

На тлі дебатів щодо перспективи членства України в ЄС канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) наголосив, що пріоритетними повинні бути переговори про вступ до ЄС з шістьма державами Західним Балкан. Що ж стосується можливої прискореної процедури вступу для України, то Шольц наголосив, що до всіх переговорів застосовуватимуться однакові стандарти та вимоги, повідомляє Reuters.

Розвідка США попереджає про непередбачуваність Путіна

++18.26++

Розвідка США очікує, що президент РФ Володимир Путін ставатиме все більш непередбачуваним і може оголосити в Росії воєнний стан. Про це у вівторок заявила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс. "Нинішній тренд вказує на вірогідність того, що президент Путін вдасться до більш рішучих заходів, включаючи запровадження воєнного стану, переорієнтацію промислового виробництва або потенційну ескалацію військових варіантів для вивільнення ресурсів, необхідних для досягнення його цілей (у війні. - Ред.)", - заявила Гейнс, цитує AFP.

++18.15++

Заборона на транспортування російської нафти більше не входить до шостого пакету санкцій Євросоюзу, який розробляється проти Росії, повідомляє агентство dpa з посиланням на дипломатичні джерела в ЄС. Найактивніше проти заборони виступали Греція, Кіпр і Мальта через побоювання, що це зашкодить їхнім судноплавним компаніям. При цьому ЄС, як і раніше, планує заборонити європейським компаніям страхувати нафтові танкери, які перевозять російську нафту, розповів співрозмовник dpa.

++18.05++

Одна людина загинула, одна зазнала поранень унаслідок обстрілу російськими окупантами автомобіля в районі бойових дій у Запорізькій області, повідомляє прокуратура області у вівторок. Трагедія сталася 9 травня біля села Білогір'я Пологівського району Запорізької області. Снаряд влучив в автомобіль із цивільними особами, які перебували на блокпості, внаслідок чого один пасажир автомобіля загинув, а водій отримав поранення.

++17.47++

Російські війська вивозять вкрадений з України врожай на територію Росії, до Криму та на суховантажі у Середземному морі, звідки, найімовірніше, переправлять його до Сирії, повідомило Головне управління розвідки міноборони України. "В даний час відомо, що значна частина викрадених з України зернових перебуває на суховантажах під російським прапором в акваторії Середземного моря. Найімовірніша країна призначення вантажу - Сирія. Звідти контрабандою може постачатися до інших країн Близького Сходу", - йдеться у повідомленні розвідки.

++17.38++

Незатвердження шостого пакета санкцій ЄС буде надто щедрим подарунком президентові Росії Володимиру Путіну з точки зору демонстрації розколу в ЄС, вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. "Саме зараз точаться дискусії всередині ЄС, як подолати угорське вето на шостий санкційний пакет. Це внутрішня справа ЄС - як знайти це рішення. Але я думаю, на користь самого ЄС - це рішення знайти, тому що в разі неухвалення шостого санкційного пакета це буде занадто щедрим подарунком Путіну не лише з погляду санкцій, які не буде застосовано, а і з погляду демонстрації розколу й у самому ЄС", - сказав Кулеба на пресконференції з міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстрою в Києві у вівторок.

++17.31++

Німеччина працює над повною і безповоротною відмовою від енергоресурсів РФ, заявила під час візиту до Києва міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock). "Ми з усією завзятістю скорочуємо до нуля нашу залежність від російської енергії - назавжди", - наводить слова Бербок портал t-online. Також Бербок виступила за швидкий вступ України до ЄС.

++17.27++

Вашингтон вважає, що президент Росії Володимир Путін готується до довготривалої війни в Україні і навіть у разі захоплення російськими військами Донбасу це не означатиме завершення війни. Про це у вівторок заявила Директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс. "Ми оцінюємо, що президент Путін готується до тривалого конфлікту в Україні, під час якого він досі має намір досягти цілі й за межами Донбасу", - сказала Гейнс у Конгресі, цитує Reuters. Також, за її словами, російський президент розраховує на те, що рішучість Заходу у протистоянні РФ і підтримці України з часом ослабне. За даними американської розвідки, Росія прагне розширити сухопутний прохід у Придністров'я, і в найближчі кілька місяців війна на території України може розвиватися за "непередбачуванішою і потенційно ескалаційною траєкторією".

++17.15++

Глава Китаю Сі Цзіньпін та президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови у вівторок обговорили війну Росії проти України та глобальну продовольчу кризу. "Глави двох держав підтвердили свою прихильність поважати територіальну цілісність і суверенітет України", - йдеться у повідомленні Єлисейського палацу.

Також Сі наголосив, що протистояння між блоками держав в результаті війни в Україні може стати більшою і довготривалішою загрозою глобальному миру, ніж сама війна, наводить слова Сі китайське державне телебачення, пише Reuters. За словами лідера КНР, Європа повинна сама повністю контролювати європейську безпеку.

++17.12++

Комітет з оборони парламенту Фінляндії на засіданні у вівторок висловився за членство країни в НАТО. "Ми думали про те, як максимально гарантувати безпеку Фінляндії та фінів. Наша власна сильна оборона забезпечує хорошу основу для цього, але цього вже недостатньо в нинішній ситуації та на тлі дій Росії. Тому ми вважаємо, що членство в НАТО є найкращим рішенням для безпеки Фінляндії", - заявив голова комітету Петтері Орпо.

++17.07++

В Україні загинула журналістка та блогерка Оксана Гайдар, повідомили у Національній спілці журналістів України. Гайдар загинула разом із мамою під час обстрілу села Шевченкове на Київщині 11 або 12 березня, про її смерть стало відомо лише зараз, розповів голова спілки Сергій Томіленко. Оксана Гайдар була відома своїми публікаціями на історичну тематику та дописами в соцмережах під псевдонімом Руда Пані. Ось її останній допис у Twitter, датований 11 березня:

Угорщина не заперечуватиме щодо членства України в ЄС

++16.54++

Будапешт не блокуватиме вступ України до Євросоюзу, заявив посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто. "Я хочу запевнити вас у тому, що коли почнуть розглядати питання членства України в Європейському Союзі, Угорщина підтримає його", - сказав посол в інтерв'ю виданню "Еспресо". Також Угорщина не буде проти вступу України до НАТО, пообіцяв дипломат. "Ми ніколи не були проти цього. Тому якщо Україна все ще хоче вступити до лав альянсу, ми не будемо проти цього", - сказав Ійдярто.

++16.35++

Внаслідок російського обстрілу було перебито і розгерметизовано магістральний газопровід у місті Сєвєродонецьк Луганської області, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. "Для запобігання більш серйозній аварії газорозподільні станції перекриті. Газу в місті нема", - написав він у Telegram.

ФРН відновлює роботу посольства у Києві

++16.13++

Посольство Німеччини в Києві відновить роботу у вівторок, 10 травня, з мінімальним штатом співробітників, повідомила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) під час спільної пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою в Києві. Робота посольства ФРН у столиці України була зупинена в середині лютого, напередодні повномасштабного російського вторгнення.

++16.08++

У Маріуполі залишається 100 тисяч людей, яким необхідно дати шанс на безпечну евакуацію, заявив міський голова Вадим Бойченко. "Ми повинні об'єднувати зусилля, не здаватися та продовжувати евакуацію мирних жителів. Організувати місію дуже складно, але ми повинні разом з міжнародною спільнотою робити усе можливе для цього", - наводить слова Бойченка Маріупольська міська рада у Telegram.

Зеленський застеріг Словаччину від залежності від російського газу

++15.50++

Президент України Володимир Зеленський подякував Словаччині за надання військової допомоги Україні, але закликав продовжити її надання літаками та вертольотами. "Українці завжди пам'ятатимуть, як Словаччина надала нашій державі у вирішальний час те, що нам допомогло", - сказав він у вівторок, виступаючи через відеозв'язок у парламенті Словаччини. "І є потенціал, щоб продовжити цю співпрацю, зокрема у питаннях авіації - літаків та гелікоптерів. Нашу землю є кому захищати, а от у небі нам потрібна велика підтримка, зокрема і ваша", - наголосив він.

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Президент України також закликав Словаччину уникнути залежності від російських енергоресурсів, оскільки це може поставити під загрозу незалежність країни. "Ми бачили, як Росія перетворює комерційні зв'язки на ланцюг, щоб тримати державу поряд із собою. Російські енергоресурси не є просто товаром, від них варто відмовитись, насамперед від нафти, оскільки це питання про свободу", - сказав він. "Я розумію, що для вас та для деяких країн є складнощі. Для Словаччини питання російської нафти та її заміщення не є питанням моментальної дії", - додав Зеленський, навівши після цього "український приклад".

За словами президента, "дуже довго російські політики виборювали постачання в Україну російського газу". "Вони пропонували нібито вигідні варіанти, неринкові, але вони були зручними для Москви. Ще недавно Україна була одним із напрямків збуту для "Газпрому". І до чого це призвело? Україна не лише залежала від російського газу, а й російських політичних рішень", - попередив президент. Він нагадав, що "будь-які спроби перейти на ринкові умови постачання закінчувалися газовими війнами і в результаті - кабальною газовою угодою, яка становила пряму загрозу нашому суверенітету". "Також українські політики гралися з розміщенням Чорноморського флоту в Криму, прив'язуючи до цього газове питання. Цей флот - лише прикриття для захоплення території, повзучої анексії, яку треба було завершити вторгненням, що й сталося у 2014 році", - сказав він, додавши: "Ось що було в нашій історії і чого я раджу уникнути нашим друзям, які можуть хоч на відсоток опинитися у політичній залежності від РФ".

++15:45++

З початку російського вторгнення 24 лютого кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні перевищила вісім мільйонів людей, повідомила Міжнародна організація з міграції (МОМ). Згідно з дослідженням МОМ, проведеним з 17 квітня по 3 травня, основною потребою внутрішньо переміщених осіб є фінансова підтримка. Дослідження також показало, що 44 відсотки переміщених людей розглядають можливість подальшої релокації через масштаби гуманітарної кризи в країні.