Німеччина надасть Україні потужні гаубиці PzH 2000

Берлін передасть Києву сім потужних самохідних гаубиць PzH 2000 для захисту проти Росії. Про це повідомила міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) у п'ятницю, 6 травня. Під час візиту до Словаччини вона назвала найсучасніші артилерійські системи "особливою зброєю", яка буде надаватися як частина загального пакету військової допомоги НАТО Україні.

Крім того, Німеччина навчить українських військових використовувати цю зброю. Наразі гаубиці перебувають на ремонті, їх передадуть одразу після його завершення, пише dpa.

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Гаубиця PzH2000 може змінити хід війни?

Оснащена 155-мм гарматою, автоматизованою системою управління вогнем, автоматичною системою заряджання PzH 2000 вважається найдосконалішою серійною САУ у світі. Вона здатна випускати три снаряди за дев'ять секунд або десять за 56 секунд на дальність до 30-40 кілометрів. Втім, як повідомляє dpa, зі 119 САУ цього типу, що стоять на озброєнні Бундесверу, лише близько 40 перебувають у стані повної технічної готовності.

Унікальною особливістю цих машин вважається також здатність цілитися по цілях, що рухаються. Раніше у коментарі DW український військовий експерт Олег Жданов повідомляв, що сучасні гаубиці можуть зіграти найбільше значення на полі бою в Україні. Саме гаубиці Жданов вважає game changer, тобто фактором, що змінює характер військового протистояння, "бо вони складають основу вогневої поразки противника". Це особливо може стосуватися півдня України з великими рівнинними територіями, контроль за якими може встановити артилерія.

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