Новий лист до канцлера ФРН: інтелектуали - за постачання зброї Україні

Наприкінці квітня група видатних представників німецької інтелігенції опублікувала відкритого листа із закликом до канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) не постачати в Україну важке озброєння - щоб не спровокувати третю світову війну. У середу, 4 травня, у німецьких ЗМІ з'явився другий відкритий лист до глави уряду ФРН - прямо протилежного змісту.

Ініціатором нового звернення став німецький політик та публіцист, представник партії "Союз-90"/Зелені", один із засновників берлінського "Центру ліберальної сучасності" (Zentrum Liberale Moderne), Ральф Фюкс (Ralf Fücks). У листі міститься заклик до активної підтримки України в її оборонній боротьбі проти російського вторгнення та у "швидкому виконанні резолюції Бундестагу про постачання озброєння в Україну".

Канцлер ФРН Олаф Шольц

Лист, який спочатку опублікували на сайті газети Die Zeit, підписали 57 громадських діячів, письменників, художників, журналістів та політиків Німеччини. Серед них - письменники Максим Біллер (Maxim Biller), Герта Мюллер (Herta Müller), Владімір Камінер (Wladimir Kaminer), політикиня та одна із засновниць берлінського "Центру ліберальної сучасності" Марілуїзе Бек (Marieluise Beck), юрист та дипломат Вольфґанґ Ішинґер (Wolfgang Ischinger) та музикант Ігор Левіт (Igor Levit).

"Танки і гаубиці також є оборонною зброєю"

Враховуючи "концентрацію російських військ на сході та півдні України, артобстріли цивільного населення, що тривають, систематичне руйнування інфраструктури, надзвичайну гуманітарну ситуацію з більш ніж десятьма мільйонами біженців та економічний спад в Україні внаслідок війни, кожен день на рахунку", йдеться у зверненні.

Не потрібна "ніяка спеціальна військова експертиза, щоб зрозуміти, що різниця між "оборонним" і "наступальним" озброєнням - це не питання матеріалу: у руках того, на кого нападають, танки і гаубиці також є оборонною зброєю, оскільки слугують для самооборони", вважають автори публікації.

Той, хто хоче "миру шляхом переговорів", "що не буде означати підпорядкування України вимогам РФ, повинен зміцнити її обороноздатність і максимально послабити військовий потенціал Росії". Для цього необхідні "безперервні постачання зброї та боєприпасів, щоб змінити військовий баланс сил на користь України. І це потребує поширення економічних санкцій на російський енергетичний сектор, як фінансове рятувальне коло путінського режиму", наголошується у листі.

Мета Путіна - знищити національну ідентичність України

Ініціатор другого відкритого листа канцлеру ФРН Ральф Фюкс

Той, хто робить замах на "європейський світопорядок, зневажає міжнародне право і чинить масові воєнні злочини, не повинен піти з поля бою переможцем. Оголошеною метою Путіна було і залишається знищення національної ідентичності України". Напад Росії на Україну є одночасно і атакою на європейську безпеку.

Вимоги Кремля щодо перебудови Європи, сформульовані напередодні вторгнення, говорять самі за себе. Якщо збройний ревізіонізм Путіна в Україні матиме успіх, зростає небезпека того, що наступна війна відбудеться на території НАТО. І якщо ядерній державі зійде з рук напад на країну, яка здала свою ядерну зброю в обмін на міжнародні гарантії безпеки, це буде серйозним ударом по нерозповсюдженню ядерної зброї", - наголошується в зверненні.

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На противагу зверненню проти зброї

Цей відкритий лист написано на противагу зверненню, що було оприлюднено напередодні: наприкінці квітня група з 28 відомих представників німецької інтелігенції, серед яких феміністка, засновниця журналу Emma Аліса Шварцер (Alice Scharzer), письменник Мартін Вальзер (Martin Walser), актор Ларс Айдінґер (Lars Eidinger) та інші, опублікували відкритий лист із закликом до канцлера Олафа Шольца не постачати в Україну важке озброєння, оскільки це, на їхню думку, збільшує небезпеку ядерного удару та третьої світової війни. Автори листа також закликали до капітуляції України. В одній частині німецького суспільства поставилися до звернення позитивно, а в іншій - різко негативно.

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