Зеленський обіцяє звільнити усі окуповані території, включаючи Крим

24 лютого Росія здійснила повномасштабне воєнне вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 12 червня.

На цій сторінці DW стежила за новинами понеділка, 13 червня (час київський).

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що у боях за Донбас Збройні сили України переграють військових РФ. "Завдяки контрнаступу вже звільнено частину громад Херсонщини. В боях на Донбасі - а вони точно увійдуть в воєнну історію як одна з найбільш жорстоких битв у Європі і за Європу - українська армія і наша розвідка все ж таки переграють російських військових", - наголосив президент у відеозверненні у понеділок ввечері. І це попри значну перевагу росіян у кількості, особливо в артилерійських системах, додав Зеленський.

За його словами, "ціна цієї битви для нас дуже висока, вона просто страшна". "І ми щодня звертаємо увагу наших партнерів на те, що тільки достатня кількість сучасної артилерії для України забезпечить нашу перевагу і нарешті кінець російських знущань над українським Донбасом", - сказав президент.

Він висловив впевненість, що в українських сил немає іншого вибору, ніж йти далі й звільняти усю окуповану територію. На думку Зеленського, попри ширину фронту у понад 2,5 тисячі кілометрів, "відчувається, що стратегічна ініціатива все ж таки за нами". "Ми прийдемо в усі наші міста, в усі наші села, в яких поки що немає нашого прапора", - пообіцяв Зеленський. "Звичайно, ми звільнимо і наш Крим, прапор України буде над Ялтою і Судаком, над Джанкоєм і Євпаторією", - зауважив він.

++21.48++

Президент України Володимир Зеленський вимагає від канцлера ФРН Олафа Шольца чіткішої позиції щодо війни в України. "Нам потрібна впевненість від канцлера Шольца, що Німеччина підтримує Україну. Він та його уряд мають визначитись", - сказав президент України в понеділок в інтерв'ю телеканалу ZDF, повідомляє dpa. "Не повинно бути спроб сісти на шпагат між Україною та відносинами з Росією", - додав Зеленський. Він констатував той факт, що Німеччина вирішила, що постачатиме Україні озброєння, пізніше, ніж деякі інші сусідні країни. Також в інтерв'ю Зеленський зауважив, що російському уряду байдуже на кількість загиблих у війні. "Їм байдуже, скільки триватиме війна. Бо вони зароблять гроші за рахунок енергоносіїв. Нам не все одно, що люди втрачають свої життя", - сказав президент.

++21.42++

Ватажок самопроголошеного утворення "ДНР" Денис Пушилін стверджує, що українські військові нібито обстріляли спальні райони Донецька, у зв'язку з чим "керівництво" "ДНР" звернеться по допомогу до Росії. "Для протидії противнику буде задіяно всі необхідні, зокрема союзні сили, зокрема сили Російської Федерації", - заявив Пушилін у своєму Telegram-каналі.

++21.37++

Президент Франції Емманюель Макрон планує приїхати до Києва 15 червня, підтвердив у коментарі "Суспільному" перший радник посла Франції в Україні Брюно Кассанель. Утім, візит поки що "не підтверджено на 100 відсотків", уточнив він. Як повідомляла італійська газета La Stampa, французький президент відвідає Київ разом із прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Шольц відмовився підтвердити свою заплановану поїздку до Києва

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Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) не підтвердив інформацію щодо спільної поїздки до Києва разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. "Я гадаю, що речник уряду сказав усе, що ми можемо наразі сказати з цього питання", - сказав Шольц у понеділок. Раніше речник федерального уряду не підтвердив і не спростував інформацію про те, що три глави держав і урядів разом мають відвідати Київ найближчими днями.

++21.14++

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук і євродепутат від Литви Андрюс Кубілюс відкрили у понеділок в Брюсселі Дні України, ціллю яких є сприяння наданню Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. "Нам потрібна стратегія ЄС щодо України. Ця стратегія має бути простою: членство України в Євросоюзі, причому не через десятиліття (…) У мене є мрія: вибори до Європарламенту в 2029 році, Україна є членом ЄС, і я бачу багато нових євродепутатів з України тут. Це має бути і нашою мрією, і нашою чіткою стратегією ЄС щодо України. І ми можемо це зробити", - зазначив Кубілюс, повідомляє кореспондент DW.

Під час свого візиту країнами ЄС Стефанчук намагався переконати скептиків. Він знову повторив, що якщо Україну не визнають кандидатом на вступ до ЄС, то це стане меседжем для Володимира Путіна та російської армії. Стефанчук закликав держави ЄС "усвідомити всю глибину відповідальності" рішення, яке буде розглядатися на саміті 23-24 червня. "Війна не може вважатися завершеною доти, допоки ми не отримаємо справедливого вироку Міжнародного кримінального суду для Російської Федерації, а також вимог щодо репарацій тієї шкоди, яку було завдано Україні", - додав голова Верховної Ради.

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Німеччина планує виділити кредит розміром від 5 до 10 мільярдів євро для порятунку колишнього дочірнього підприємства "Газпрому" Gazprom Germania, пише із посиланням на джерела агентство Bloomberg. Ці гроші мають стабілізувати фінансовий стан компанії та забезпечити надійність постачання газу до Німеччини. Gazprom Germania має кілька газосховищ, серед яких найбільше у Німеччині - у Нижній Саксонії.

Після вторгнення Росії в Україну "Газпром", намагаючись оминути санкції, повідомив, що більше не є власником німецької Gazprom Germania та передав актив маловідомій компанії. Німеччина, аби забезпечити постачання країни, на початку квітня призначила довірчим керівником Gazprom Germania Федеральне агентство з мереж (Bundesnetzagentur, BNetzA). У відповідь в Кремлі запровадили санкції проти колишньої "доньки" "Газпрому", заборонивши укладати із нею угоди, внаслідок чого вона тепер змушена купувати газ на європейському ринку за вищими цінами. Термін "опіки" над Gazprom Germania спливає 30 вересня, і досі немає конкретних планів, що буде після цього, відзначає Bloomberg.

++20.48++

У місті Зеленодольськ у Дніпропетровській області внаслідок нічного обстрілу пошкоджено та зруйновано житло у 120 жителів міста. Окрім того, сильні руйнування зазнали два дитячих садка та ліцей, йдеться у повідомленні головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. "Це найсильніша атака по населеному пункту з початку повномасштабної війни", - зазначили рятувальники.

++20.09++

Україна отримає від Литви 110 ручних антидронових комплексів литовського виробництва EDM4S (Sky Wiper) загальною вартістю 1,5 мільйона євро. Їх розподілять між 35 українськими військовими частинами. Про це повідомив журналіст литовського YouTube-проекту Laisves TV, громадський діяч Андріус Тапінас, який ініціював збір коштів на закупівлю озброєння для української армії.

Мости до Сєвєродонецька зруйновано

++19.48++

Всі мости, що ведуть до Сєвєродонецька, зруйновано, повідомив ввечері у понеділок голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай. Утім, як стверджує чиновник, місто не заблоковано. "Рашисти повністю не захопили Сєвєродонецьк, частина міста під українським контролем. Усі мости, що ведуть до обласного центру, зруйновані. Евакуація і підвезення гумвантажів неможливі. Сєвєродончани, що залишилися в місті, виживають у вкрай важких умовах", - написав Гайдай у Telegram. Також він наголосив, що ворог продовжує сильно обстрілювати Лисичанськ. "Евакуація із цього міста є, гумвантажі завозяться щодня", - додав він. За його словами, у разі швидкого вигнання росіян із Сєвєродонецька "відновити комунікації до зими не вдасться".

++19.42++

43 заклади вищої освіти в Україні пошкоджено в результаті авіаударів з боку російських окупантів, п'ять із них зруйновано повністю, повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

За словами міністра, найбільше постраждали університети у Харківській області (один заклад зруйновано, 19 - пошкоджено), Донецькій (шість - пошкоджено), Запорізькій (чотири - зруйновано), Чернігівській (три - пошкоджено), Миколаївській областях (три - пошкоджено).

Вечірнє зведення генштабу ЗСУ

++19.26++

Російські окупанти здійснили безуспішну спробу ведення штурмових дій в Богородичному на Слов'янському напрямку, після чого відійшли і закріплюються в північно-західній частині цього населеного пункту. Про це у вечірньому зведенні повідомляє генеральний штаб Збройних сил України. На Сєвєродонецькому напрямку військові РФ вели штурмові дії з метою встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком, а також здійснили безуспішний наступ на позиції українських військ в районі Метьолкіного, йдеться у повідомленні.

Окрім того, на Бахмутському напрямку окупанти вели бойові дії на напрямках населених пунктів Тошківка - Устинівка, Оріхове - Золоте, Комишуваха - Врубівка, Василівка - Білогорівка, Ниркове - Миколаївка, Доломітне - Новолуганське, але, за інформацією ГШ ЗСУ, також не мали успіху.

На Донецькому напрямку окупанти здійснюють перегрупування підрозділів та посилюють угруповання, намагаються оточити підрозділи сил ЗСУ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк, Борівське.

"Противник має суттєві проблеми з комплектуванням підрозділів, що здійснюють штурмові дії на територіях Донецької та Луганської областей", - зазначають у генштабі.

На Сіверському напрямку підрозділи агресора продовжують обстріли та інженерне обладнання оборонних позицій в прикордонних районах. Обстріли тривають і на інших напрямках, зокрема, на Слобожанському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому.

Окупанти також продовжують посилення угруповання військ, що діє на Криворізькому напрямку.

++19.12++

Німецький канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) знову відкинув докори на адресу німецького уряду щодо занадто повільного процесу надання важкого озброєння Україні. За його словами, для користування самохідними гаубицями Panzerhaubitze 2000 або "Гепарда" є дуже важливим відповідне навчання українських військових. Було б помилкою надати Києву цю техніку, не провівши навчання персоналу, наголосив Шольц, повідомляє Reuters.

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++19.02++

Уряд України заборонив експорт вугілля, мазуту та газу українського походження. Опублікована у понеділок постанова від 10 червня вносить ці види сировини до переліку квот та товарів, вивезення та ввезення яких підлягає ліцензуванню. Тепер на них встановлено нульові квоти, йдеться у документі.

++18.57++

Жителі Ірпеня, які втратили житло, зможуть заселитися до містечка з купейних залізничних вагонів, яке облаштувала "Укрзалізниця", повідомляє місцеве видання "Ірпінський вісник". Містечко з вагонів запрацює 15 червня та зможе вмістити 100 людей (25 сімей). Як повідомляє "Укрзалізниця", тимчасове житло являє собою нові обладнані купе з кондиціонером та санвузлом. Окремий вагон обладнано душовими кабінками, також є вагон-ресторан та доступ до інтернету Starlink. Жителів містечка обіцяють безкоштовно годувати.

++18.32++

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук висловився за виключення Російської Федерації із переліку постійних членів Ради Безпеки ООН. "Одним із важливих етапів має бути питання виключення Росії як агресора із постійних членів Ради Безпеки", - зазначив Стефанчук на зустрічі з головою парламенту франкомовної спільноти Бельгії Руді Демоттом у понеділок у Брюсселі. Як повідомляє сайт Верховної Ради, спікер українського парламенту також зазначив, що для якісного перелому у війні Україна має отримувати якісну, сучасну європейську зброю. Зі свого боку Демотт зазначив, що відчуває обов'язок підтримувати Україну у боротьбі з російським агресором. Він також переконаний у необхідності надати Україні перспективи вступу до ЄС. "Євросоюз має справді прислухатися до постійних потреб України… Кожна українська перемога щодо захисту власних територій - чітка відповідь амбіціям Росії", - наголосив Демотт, додавши, що Росія розуміє лише мову сили.

++18.12++

Міністри закордонних справ України та Нідерландів Дмитро Кулеба та Вопке Гукстра докладно обговорили підготовку до саміту ЄС, який відбудеться 23-24 червня у Брюсселі, на якому вирішуватимуть долю статусу кандидата для України. "У розмові з Вопке Гукстрою детально обговорили підготовку до саміту ЄС, на якому вирішуватиметься доля статусу кандидата для України. Я також поінформував щодо наших потреб у зброї та привітав зусилля з допомоги Україні у притягненні російських воєнних злочинців до відповідальності", - написав Кулеба у Twitter.

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++17.57++

Батько марокканця Брагіма Саадуна, який воював в лавах ЗСУ і якого "суд" в самопроголошеному утворенні "ДНР" 9 червня засудив до смертної кари, наполягає, що до його сина мають ставитися як до військовополоненого. За словами Тахара Саадуна, батька полоненого чоловіка, його син у 2020 році отримав громадянство України. Він стверджує, що його син "добровільно" здався у полон і має розглядатися як "в'язень війни", повідомляє Reuters. "Наша сім'я страждає через відсутність контактів з адвокатом, щоб обмінятися юридичною інформацією, що ще більше ускладнює наші випробування", - зазначив чоловік.

++17.32++

У Бучанському районі Київської області виявлено ще одне поховання із тілами семи мирних жителів, убитих пострілом у голову, написав у Facebook начальник обласної поліції Андрій Нєбитов. У кількох жертв були зав'язані руки та прострілені коліна, повідомив він. Могилу виявили біля села Мироцьке.

++17.11++

Перша партія української кукурудзи прибула до галісійського порту Ла-Корунья на північному заході Іспанії, повідомляють місцеві ЗМІ. Фінське судно Alppila з 18 тисячами тонн зерна для комбікормів прибуло сюди в понеділок, обійшовши російську блокаду українських портів на Чорному морі. Кукурудзу було вивезено з України автомобільним транспортом через Румунію та відправлено морем із польського порту Свіноуйсьце.

++17.00++

Збройні сили України звільнили від окупантів три населених пункти в Донецькій області, йдеться у повідомленні угруповання Об'єднаних сил у соціальній мережі Facebook. "На окремих напрямках на Донбасі ЗСУ не тільки обороняються, а й поступово просуваються вперед. Так, нещодавно наші воїни звільнили три села на Донеччині і посунули ділянку фронту на 15 кілометрів", - йдеться у повідомленні.

++16.40++

За даними міноборони України, у Чорному морі перебувають шість кораблів РФ із можливим сумарним ракетним залпом до 36 ракет. "У готовності до можливого застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря станом на сьогодні перебувають шість кораблів, які несуть крилаті ракети морського базування типу "Калібр". Їхній можливий сумарний ракетний залп становить до 36 ракет", - повідомив речник міністерства оборони України Олександр Мотузяник у понеділок, цитує "Інтерфакс-Україна".

Повернення "продрозверстки" на Херсонщині

++16.20++

Російські окупанти на тимчасово окупованих територіях Херсонської області змушують населення здавати до 70 відсотків урожаю для його подальшого відправлення в анексований Крим, при цьому запропоновані ними закупівельні ціни можуть бути в 10 разів нижчими від ринкових. Про це у понеділок повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) міноборони України. "Одночасно діє заборона на вивезення врожаю на підконтрольні Україні території. Відомі випадки, коли підприємці роздають полуницю та черешню населенню безкоштовно", - йдеться у повідомленні ГУР МО у Telegram. За даними української спецслужби, в тимчасово окупованому Маріуполі окупанти пропонують місцевим жителям йти у "волонтери" для прибирання завалів на вулицях та поховання тіл у братських могилах в обмін на харчі.

++16.12++

Президент України Володимир Зеленський у восьму річницю звільнення Маріуполя від проросійської окупації заявив, що місто буде звільнено, як це сталося і у 2014 році. "У восьму річницю звільнення Маріуполя від проросійських терористів ми знову боремося за нього та всю Україну. Як і тоді, у 2014-му, Маріуполь знову буде вільний. Український прапор повернеться так само, як і в кожне місто й село, куди прийшли окупанти" - написав Зеленський у Telegram.

Польський прем'єр обіцяє запеклий опір у разі нападу РФ

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Поляки готові чинити широкий опір у разі нападу Росії, попередив польський прем'єр Матеуш Моравецький. "Якщо Росія колись задумає напасти на Польщу, Росія, Кремль повинні знати, що 40 мільйонів поляків готові піднятися зі зброєю в руках, щоб захистити свою батьківщину", - заявив Моравецький на відкритті спортивного тиру в Мишкуві на півдні Польщі, цитує агентство dpa. Моравецький нагадав, що Польща також перебувала "під чоботом Росії" протягом кількох століть: "Ми не хочемо повертатися в неволю. Ми відкидаємо колоніалізм та імперіалізм". Польща, за словами прем'єра, має намір збільшити свою армію та оснастити її новими системами озброєння.

++15.40++

Служба безпеки України заявила, що затримала під Харковом агента ФСБ Росії, який фіксував місця дислокації підрозділів ЗСУ та інших військових формувань на території області. Місцевого жителя, за даними спеуслужби, було завербовано через інтернет, йому оголошено про підозру за статтею КК про несанкціоноване розповсюдження інформації про розміщення ЗСУ. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.

++15.33++

Міністри у справах науки країн Великої сімки запевнили Україну у своїй підтримці, знову рішуче засудивши агресивну війну Росії. Про це заявила міністерка освіти та наукових досліджень Німеччини Беттіна Штарк-Ватцінґер (Bettina Stark-Watzinger) на полях зустрічі зі своїми колегами з країн G7 у Франкфурті-на-Майні, у якій брав участь і міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

Кличко попереджає, що Путін не зупиниться на Україні

++15.25++

Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що президент Росії Володимир Путін може розпочати війну проти будь-якої з країн ЄС, зокрема й Німеччини, якщо його не зупинити в Україні. "Путін особисто каже, що претендує на всю колишню територію Росії. Він продовжить наступ. Його інтерес не закінчується Києвом та кордоном із Польщею. Я твердо вірю, що Путін зайде так далеко, як ми йому дозволимо. І Німеччина не має забувати: частина Німеччини була частиною Радянської імперії. Якщо хтось у Німеччині думає, що до війни ще далеко, це неправда. Це може торкнутися будь-кого у ЄС", - сказав Кличко інтерв'ю німецькому виданню Bild, опублікованому у понеділок.

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Він також закликав західні країни терміново надати зброю Україні. "Ми захищаємо не лише свої сім'ї, свої міста та свою країну. Ми також захищаємо цінності кожної західної демократичної держави. Нам потрібна підтримка. Нам потрібні боєприпаси, потрібна сучасна зброя, оборонна зброя", - сказав Кличко. За його словами, затягування постачань призводить до загибелі українських військових та територіальних втрат.

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++14.47++

Президент України Володимир Зеленський закликав учасників American Jewish Committee Global Forum подвоїти зусилля, щоб зупинити російську ненависть до людства та війну в Україні. Виступаючи за допомогою відеозв'язку перед учасниками форуму, глава держави поставив їм запитання: як у 21 столітті могли стати реальністю масові вбивства, знищення міст, фільтраційні табори, які російська армія влаштувала на тимчасово окупованих територіях України? При цьому, за його словами, Росія сподівається, що не відповідатиме за всі варварські удари по житлових будинках, лікарнях, церквах. "Прошу вас подвоїти зусилля, щоб зупинити російську ненависть до людства. Її ненависть є тією силою, яка ще продовжує війну проти України та проти свободи в Європі. Ненависть до українців, культури та історії України", - звернувся до учасників заходу Зеленський.

++14.09++

Російські війська завдали удару трьома ракетами по Прилуках у Чернігівської області. Про ракетний обстріл повідомив у Telegram-каналі голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус. "Ворог завдав ракетного удару по Прилуках. Зафіксовано "прильоти" 3 ракет. Інформація щодо руйнувань уточнюється", - написав посадовець.

Згодом інформацію про ракетний удар в Прилуках підтвердили на запит журналістів "Суспільного" в ОК "Північ".

++13.58++

Суд за клопотанням Офісу генерального прокурора наклав арешт на корпоративні права підприємств, що є одними з найбільших виробників мінеральної води на території України, на загальну суму понад 53,4 мільйона гривень. "Це цінні папери та грошові кошти, що є частками статутного капіталу підприємств, бенефіціарним власником яких є російський олігарх", - повідомляє Офіс генпрокурора в Telegram-каналі. За даними слідства, російський олігарх із бізнесменами шляхом укладання правочинів із продажу корпоративних прав намагалися уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій і застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених законодавством України. Кримінальне провадження було відкрито за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Хоча в повідомленні відомства не вказано імені російського бізнесмена, за даними онлайн-видання "Економічна правда" йдеться про Міхаіла Фрідмана - російського олігарха, що перебуває під санкціями США, ЄС та Британії.

++13.32++

Поліція України зафіксувала понад пів сотні фактів ворожих обстрілів евакуаційних маршрутів мирних українців, розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна". "У нас розпочато понад 80 кримінальних проваджень саме за порушення функціонування "зелених коридорів", - повідомив посадовець. Процесуально зафіксовано понад пів сотні обстрілів евакуаційних напрямків руху", - розповів керівник Нацполіції. Клименко додав: "Під час обстрілів "зелених коридорів" загинули понад 30 людей, серед яких п'ятеро дітей. І це лише наявні офіційні дані".

++13.25++

Російські війська під час обстрілу Гуляйполя влучили в цивільну інфраструктуру, а також у приватні будинки, повідомила Запорізька обласна військова адміністрація. "До органів поліції надійшло понад десять повідомлень про наслідки артилерійського обстрілу. Ворог бив ракетами по приватних будинках гуляйпільців. У багатьох із них вибуховою хвилею винесло вікна та пошкодило двері. Від уламків ракет руйнування зазнали дахи будинків, також посічені стіни будинків, господарських будівель та гаражних приміщень", - ідеться в повідомленні відомства, поширеному в Telegram-каналі. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу четверо осіб дістали осколкових поранень.

++13.11++

Щоб переможно закінчити війну проти Росії, ЗСУ потребують одну тисячу гаубиць калібром 155 міліметрів, а також 300 одиниць реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), написав радник президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк у соцмережі Twitter. Згідно з підрахунками Подоляка, щоб "викинути Росію з України" потрібен "паритет важкої зброї".

Крім озвученої кількості гаубиць і РСЗВ, українським військових потрібні також 500 танків, дві тисячі одиниць бронетехніки та одна тисяча дронів, наголосив Подоляк.

++12.45++

Київська міська прокуратура заарештувала та передала Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) 645 залізничних вагонів вартістю близько 650 мільйонів гривень, що належать підприємствам сім'ї колишнього міністра оборони України, оголошеного у розшук за державну зраду. У повідомленнівідомства не вказано імені колишнього чиновника, однак на фото однозначно впізнається особа Павла Лебедєва, який очолював міноборони України за президента Віктора Януковича з 24 грудня 2012 року по 27 лютого 2014-го.

За даними слідства, сім'я Лебедєва є кінцевим бенефіціаром підприємств, що працюють в Україні, які займаються поставками товарів до РФ, а також виробляють обладнання для російського оборонно-промислового комплексу.

Також накладено арешт на 30 земельних ділянок та 30 об'єктів нерухомості "цієї фінансово-промислової групи підприємств та їхніх власників".

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Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) 16 червня здійснить візит до Києва спільно з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Франції Еммануелем Макроном. Про запланований на цю дату візит повідомила в понеділок італійська газета La Stampa. Глави держав та урядів Німеччини, Італії та Франції відвідають Україну напередодні саміту "Великої сімки", пишуть італійські журналісти. Раніше про запланований візит трьох європейських лідерів до Києва перед проведенням саміту G7 повідомляло також німецьке видання Bild, що послалося на французькі й українські джерела. Утім, редакція Bild точної дати не називала. Офіційних підтверджень планів щодо поїздки трьох державців поки не було.

++11.58++

Армія РФ контролює близько 70 відсотків Сєвєродонецька, повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram. У місті тривають запеклі бої. На території заводу "Азот" залишаються близько 500 мешканців, з них 40 - діти. Промзона потужно обстрілюється артилерією великого калібру. Наразі організовують спробу евакуації населення з укриття. Досі, за даними Гайдая, люди виїжджати відмовлялись. Також зазначається, що російські військові обстрілюють місто Лисичанськ з великокаліберної зброї. Місто знищується щодня, наголошує Гайдай. Там натепер найбільша кількість жертв серед цивільного населення по області. Попри інтенсивні бої, за даними Гайдая, ризику оточення українських сил немає.



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За перші сто днів війни проти України Росія отримала від експорту викопних енергоносіїв дохід у розмірі 93 мільярди євро. Такий висновок містить оприлюднена в понеділок, 13 червня, публікація зареєстрованого у Фінляндії Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA). Доповідь вийшла під назвою "Фінансування війни Путіна: імпорт викопного палива з Росії за перші 100 днів вторгнення". За даними дослідження, ЄС залишається найбільшим покупцем російського газу та нафти - на його частку в період з 24 лютого по 3 червня припадав 61 відсоток російського експорту викопного палива, що відповідає 57 мільярдам євро в перерахунку.

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Якщо говорити про окремі держави, то найважливішим імпортером був Китай (12,6 мільярда євро), на другому місці - Німеччина (12,1 мільярда євро), на третьому - Італія (7,8 мільярда євро).

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Експрем'єр Росії Михайло Касьянов (архівне фото)

Колишній прем'єр-міністр Росії, а нині опозиціонер у вигнанні Михайло Касьянов застеріг щодо руйнівних наслідків для миру в Європі, якщо Україна, на яку напала Росія, програє війну. "Якщо Україна впаде, наступними будуть країни Балтії", - попередив Касьянов у відеоінтерв'ю агенції AFP. Він звернувся до Заходу з проханням не йти на поступки Володимиру Путіну. Касьянов очікує, що війна в Україні триватиме до двох років. Також можна припустити, що на заміну Путіну в осяжному майбутньому прийде "квазінаступник", підконтрольний російським спецслужбам, додав політик.

++10.22++

Російські війська уранці обстріляли з великокаліберного озброєння прикордонні райони Сумської області, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України. "Уранці з боку російського села Попівка ворог обстріляв із великокаліберного озброєння Сумщину. Прикордонники зафіксували три десятки вибухів на околиці одного із сіл Шосткинського району", - йдеться у повідомленні. Загалом упродовж учорашнього дня та ночі з боку РФ зафіксовано чотири обстріли Сумської та три обстріли Чернігівської областей. В одному з цих випадків росіяни випустили два десятки мін калібру 120 міліметри по прикордонній території Чернігівщини, йдеться в повідомленні. "Мінометний вогонь супроводжувала стрільба великокаліберними кулеметами", - зазначили прикордонники.

++10.01++

Протягом найближчих місяців операції росіян з метою переправи через річку Сіверський Донець, ймовірно, будуть одними з найважливіших визначальних факторів у подальшому перебігу війни, йдеться у щоденному звіті розвідки міністерства оборони Великобританії. На вихідних тривав бій під Сєвєродонецьком. Британське відомство зазначає, що ключовий 90-кілометровий центральний сектор російської лінії фронту на Донбасі лежить на захід від річки. Щоб досягти успіху в поточній оперативній фазі наступу на Донбас, Росії доведеться або завершити амбітні флангові дії, або здійснити переправу з метою наступу через річку Сіверський Донець. У Лондоні наголошують, що українським силам часто вдавалося нищити мости під час відступу, тоді як Росія не впоралась зі складною координацією, що необхідна для успішного масштабного переходу через річку під вогнем.

++09.16++

Понад 815 дітей постраждали від початку повномасштабної агресії РФ в Україні, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора. "Станом на ранок 13 червня 2022 року понад 815 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 288 дітей загинули та понад 527 поранені", - йдеться у повідомленні. Ці цифри не є остаточними, визнають у відомстві. "Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 218, Харківській - 166, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17", - сказано у повідомленні.

++09.03++

Радник міністра оборони України Олексія Резнікова Юрій Сак визнав у інтерв'ю DW, що Україна отримала і застосовує на фронті 150 гаубиць калібру 155 міліметрів, проте потребує більшої кількості далекобійних артилерійських систем, щоб мати змогу перейти в контрнаступ. "США заявили, що нададуть Україні чотири системи HIMARS. Великобританія заявила, що надасть Україні системи MLRS... Наразі Україні необхідно близько 100 таких систем, щоб мати змогу перейти у контрнаступ та звільнити нашу землю", - сказав Юрій Сак.

++08.07++

Посол України у ФРН Андрій Мельник висловив сподівання, що канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) під час візиту до Києва оголосить постачання Україні німецьких танків та іншого важкого озброєння. "Без німецької важкої зброї нам не вдасться подолати величезну перевагу Росії у військовій техніці та врятувати безліч життів наших військових та цивільного населення", - заявив Мельник в інтерв'ю агентству dpa. За його словами, "українці очікують, що Шольц у Києві оголосить надання партії зброї, що включатиме готові до негайного відправлення танки Leopard-1 і БМП Marder".

За повідомленнями ЗМІ, Шольц збирається відвідати Київ у червні разом із президентом Франції Емманюелем Макроном та прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Німецька влада не підтвердила, але й не спростувала ці повідомлення.

++07.57++

На Бахмутському напрямку ЗСУ успішно відбили наступ росіян, повідомляє Генштаб ЗСУ в традиційному ранковому зведенні. "На Бахмутському напрямку наші воїни успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка-Врубівк та Комишуваха-Врубівка", - йдеться у зведенні. Попри це ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте.

Водночас тривають наступальні дії противника на Донецькому напрямку, куди він перекинув понад 80 одиниць озброєння та військової техніки. Головна мета ворога - "оточення наших військ у районах міст Сєвєродонецьк і Лисичанськ, блокуванні шляхів логістичного постачання з населеного пункту Бахмут", кажуть у Генштабі ЗСУ. Також на Сєвєродонецькому напрямку агресор, за підтримки артилерії вів штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, де мав частковий успіх, відтіснив українські підрозділи з центру міста. Бойові дії тривають, йдеться в зведенні.

На Слов'янському напрямку ворожі підрозділи основні зусилля зосереджували на штурмі населених пунктів Долина та Богородичне, однак успіху не мали, запевняють українські військові.

Тим часом на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник вів вогонь по позиціях українських військових.

На Харківському напрямку підрозділи ворога вели штурмові дії у напрямку Тернова- Ізбицьке, де мали частковий успіх, але тут основні зусилля росіян зосереджено на веденні позиційної оборони та недопущенні подальшого просування українських військ до держкордону України.

Щодо Південнобузького напрямку, там ворог веде позиційну оборону, спрямувавши основні зусилля на утриманні раніше захоплених територій, кажуть у Генштабі ЗСУ.

++06.55++

56 членів Світової організації торгівлі (СОТ) висловили стурбованість у зв'язку з війною в Україні та підтримку Києву. Вони наголосили, що руйнування української інфраструктури має наслідки для світової торгівлі та постачання на міжнародні ринки сільськогосподарської продукції, продовольства, добрив та корисних копалин. "Ми будемо намагатися підтримати Україну та сприяти її експорту. У рамках можливостей кожного члена СОТ продовжимо надавати гуманітарну допомогу, щоб пом'якшити страждання жителів України, включаючи допомогу у забезпеченні доступу до товарів першої необхідності, зокрема продуктів харчування. Крім того, шукатимемо шляхи допомогти Україні з відбудовою, як тільки дозволять обставини", - сказано у спільній заяві, підписаній Євросоюзом, США та ще 54 членами СОТ.

++06.45++

Російські війська намагаються просунутися на південний схід від Ізюма у напрямку Слов'янська і досягли певного прогресу, повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW). Водночас російські військові підірвали два мости через річку Сіверський Донець між Сєвєродонецьком та Лисичанськом. На півдні України росіяни зосередилися на обороні, наголошують аналітики.

++06.35++

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International зібрала докази застосування Росією касетних бомб та некерованих ракет під час ударів по житлових кварталах Харкова. AI опитала 160 харків'ян, серед яких постраждалі від обстрілу, рідні жертв, а також лікарі, які лікують поранених, збирала та аналізувала докази на місці бомбардувань, вивчала різноманітні цифрові носії інформації. В підсумку організація задокументувала щонайменше 28 випадків невибіркових ударів по місту з боку російської армії. Безладні обстріли, під час яких гинуть мирні люди та знищується цивільна інфраструктура, вважаються воєнним злочином, наголошується у доповіді AI.