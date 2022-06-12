Росія у червні може перетнути позначку у 40 тисяч втрат - Зеленський

24 лютого Росія здійснила повномасштабне воєнне вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 11 червня.

На цій сторінці DW стежила за новинами неділі, 12 червня (час київський).

++23.00++

Унаслідок ракетного удару по Тернопільській області в лікарнях перебуває 10 людей. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні". "Жодного тактичного чи стратегічного сенсу в цьому ударі не було. Як і в абсолютній більшості інших російських ударів. Це - терор", - сказав він. Президент України також зазначив, що серед постраждалих є 12-річна дівчинка з Харківської області.

"Лише такі факти визначатимуть сприйняття Росії у світі. Не Петро Перший, не Лев Толстой, а діти. Поранені та вбиті російськими ударами", - підкреслив Зеленський.

За словами українського президента, російська армія продовжує тиснути у Сєвєродонецьку, а також у напрямку на Лисичанськ, Бахмут, Слов'янськ тощо. "Російська армія пробує завести на Донбас резервні сили. Але які в них можуть бути резерви зараз? Схоже, спробують кинути в бій слабо підготовлених строковиків і тих, кого зібрали шляхом прихованої мобілізації", - сказав він. Зеленський вважає, що Росія ще в червні може перетнути межу в 40 тисяч своїх втрачених військових. "У жодній іншій війні за багато десятиліть вони стільки не втрачали", - наголосив він.

Загальні втрати військ РФ від 24 лютого в Генштабі оцінюють наразі в близько 32 150 осіб.

++22.35++

Головнокомандувач Збройних Сил України (ЗСУ) Валерій Залужний попросив голову об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі допомогти отримати Україні більше артилерійських систем калібру 155 мм. Про це Залужний написав у Facebook. За словами українського головнокомандувача, він розповів американському генералу про ситуацію у місті Сєвєродонецьк, обстріли житлових кварталів Харкова, а також контрнаступ українських сил на окремих напрямках. За словами Залужного, станом на сьогодні ширина фронту становить 2450 км, з яких на 1105 км ведуться активні бойові дії.

Ердоган планує переговори із Зеленським і Путіним

++22.14++

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує обговорити з українським та російським лідерами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним питання експортного коридору зерна, повідомляє турецьке агентство "Анадолу".

"Ердоган заявив, що обговорить питання експортного коридору зерна з російськими та українськими колегами наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

++21.55++

У ніч з 11 на 12 червня російські війська обстріляли оздоровчий дитячий табір у Чугуївському районі Харківської області. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура у Facebook. Відомство повідомило, що внаслідок обстрілу пошкоджено три корпуси табору.

Обстріли Лисичанська: загинула шестирічна дитина

++21.27++

Російські війська обстрілюють Лисичанськ, сьогодні у місті загинула шестирічна дитина. Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram. Також за його словами, російські війська зруйнували два мости, що ведуть до Сєвєродонецька. "Третій - цілий день під обстрілами, він старий та критично аварійний, вантажівки ним пересуватися не можуть - великий ризик обвалу. В разі руйнування цього шляхопроводу - обласний центр буде відрізано", - пише Гайдай.

Наразі, за словами Гайдая, евакуації з Сєвєродонецька немає, єдиний варіант виходу з міста - це пішки вцілілим мостом. Але, як повідомляє голова Луганської ОВА, це вкрай небезпечно. За його словами, разом із віцепрем'єркою - міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Іриною Верещук розробляється можливість організованої евакуації з міста.

++20.48++

У бою за Сєвєродонецьк загинув колишній британський військовий Джордан Гетлі, повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter. "Потрібно мати неабияку мужність, щоб покинути дім і вирушити за тисячу миль захищати те, у що віриш. (...) Ми завжди пам'ятатимемо його внесок у захист України та вільного світу", - написав Подоляк.

++20.24++

Російська військова агресія проти України є й "цілеспрямованою війною проти української культури", впевнена німецька держміністерка з питань культури та ЗМІ Клаудії Рот (Claudia Roth). Своїм вторгненням Росія загрожує культурній ідентичності України, заявила вона під час виступу на подіумній дискусії "Культурна політика та кризи" в Дюссельдорфі. Німецька держміністерка водночас закликала також не бойкотувати російську культуру. "Це війна Путіна, а не Пушкіна", - підкреслила вона. За словами Рот, мистецтво та культура є "голосами демократії". "Якщо більше не буде театральних вистав та концертів, ми заподіємо шкоду нашій демократії", вважає Рот.

Німеччина готує "зерновий міст" із України

++20.00++

Уряд Німеччини має намір докласти зусиль для швидкого доставлення українського зерна на територію ЄС залізничним транспорт та пообіцяв виділити для цього кошти, пише Handelsblatt. "Ми робимо усе можливе для того, аби зерно з України могло бути перевезено залізницею для запобігання глобального голоду", - заявив виданню уповноважений уряду ФРН із залізничних перевезень Міхаель Тойрер (Michael Theurer). За його словами, через дефіцит необхідних вагонів планується створити фонд для закупівлі нових контейнерів для зерна. "За сприятливого розвитку подій можуть бути вивезені 10 з 23 мільйонів тон", - повідомив він. "Зерновий міст" готується та організовується різними відомствами Німеччини в координації з Європейською комісією, повідомив німецький політик.

++18.40++

Очільник російської Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що реалізація ідеї ексміністра закордонних справ Польщі та депутата Європарламенту Сікорського про надання Україні ядерного озброєння, може призвести до ядерного конфлікту. "Він не думає про майбутнє ані України, ані Польщі. У випадку реалізації його пропозицій цих країн не стане, втім як і Європи", - написав Володін у Telegram.

++17.50++

Тіла 220 захисників "Азовсталі" доставили до Києва - повідомляє екскомандир полку "Азов" Максим Жорін у Telegram. За його даними, ще майже стільки ж залишається в окупованому місті "Можу підтвердити два обміни - тіла 220 загиблих вже зараз знаходяться в Києві, приблизно третина - це азовці, йде процес впізнання", - написав він. Ще майже стільки ж залишається в окупованому місті

++17.27++

Оперативне командування "Південь" повідомляє, що інформація про нібито черги за російськими паспортами в Херсоні, яку поширюють пропагандистські ЗМІ, не відповідає дійсності. За даними військових, російські паспорти отримало лише близько 20 людей.

Жителі Херсона проігнорували святкування дня Росії

++16.55++

Російська окупаційна влада організувала у Херсоні святкування Дня Росії, але місцеві жителі на нього не прийшли. Про це пише Суспільне із посиланням на голову Херсонської обласної ради Олександра Самойленко.

"Більш ганебного сорому Росія не могла собі уявити. Там херсонців є 30 чи 40 людей. Навіть якби врахувати тих, хто ходить на всі свята, не зважаючи на їх політичний окрас, їх мало б бути більше" - сказав Самойленко.

А в окупованій російською армією Каховці зі флагштоку зник російський прапор, який встановили росіяни. Про повідомив журналіст Олег Батурін, опублікувавши фото у Facebook. Тим часом, Каховська міська територіальна громада у своєму Facebook цього дня оприлюднила фото міста, прикрашеного жовто-блакитними малюнками та стрічками.

Обстріли Дніпропетровщини: загинула жінка

++16.26++

У Дніпропетровській області російські війська обстріляли два райони - Синельниківський та Криворізький, повідомляє голова ОДА Валентин Резніченко. "У Покровській громаді загинула жінка. Зруйнований будинок. У Зеленодольській громаді сталося займання у міському парку. Ворог ударив по ньому з "Ураганів", - написав він у Telegram.

++16.05++

Канадець з Квебеку Марсель Люсьє виграв джекпот лотереї LottoMax, який становить 70 мільйонів доларів, та збирається частину виграшу пожертвувати на відновлення України. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Інженер на пенсії також направить частину виграних грошей на допомогу дітям з аутизмом.

++15.43++

Британська розвідка повідомляє, що Росія прагне створити більше бойових підрозділів для розгортання в Україні, а для цього залучатиме новобранців та резервістів. Про це міноборони Великобританії пише у Twitter.

За даними британської розвідки, РФ використовує свою перевагу у співвідношенні сил і артилерії для захоплення Сєвєродонецька. Втім, спецслужби вважають, що використання Росією додаткових резервів, зменшить довгострокову здатність формувань відновлювати бойову міць після операцій.

Крім того британське міноборони опублікувало оновлену карту бойових дій в Україні станом на неділю, 12 червня.

++15.30++

Британське видання "The Guardian" з посиланням на антрополога Брайана Деніелса пише, що в Україні діє група фахівців, яка займається контрабандою цінних історичних артефактів з окупованих територій до Росії. Зокрема, мова йде про скіфське золото.

"Зараз є дуже вагомі докази того, що це цілеспрямований крок Росії, коли певні картини та прикраси були обрані і вивезені до Росії", - зазначив учений. Він не упевнений, чи була грошова цінність найважливішим фактором для росіян, чи експонати були обрані через їхнє культурне значення. На його думку, такі претензії РФ на володіння цінностями України можуть бути частиною плану з підриву ідентичності України як окремої країни. За його словами, крадіжки, як правило, супроводжуються допитами музейних працівників на окупованих територіях.

++14.23++

Папа Франциск застеріг від того, щоб війна в Україні не стала буденністю. "Будь ласка, давайте не будемо звикати до цієї трагічної реальності. Молімося та борімося за мир", - цитує понтифіка під час недільного звернення до вірян на площі святого Петра у Римі агенція dpa. Папа Франциск також закликав не забувати про українців, що страждають через російську війну в Україні. "Нехай час, що минає, не дасть згаснути нашому болю та переживанням за цих людей, які піддаються стражданням", - додав він.

++14.10++

Захід має право надати Україні ядерні боєголовки, оскільки, розпочавши повномасштабне вторгнення, Росія порушила Будапештський меморандум 1994 року. Таку думку в ефірі телеканалу "Еспресо" висловив колишній міністр оборони, ексміністр закордонних справ Польщі та депутат Європарламенту Радослав Сікорський. "Захід має право подарувати Україні ядерні боєголовки. Після того, як у 1994 році за Будапештським меморандумом Україна віддала свій ядерний потенціал і натомість стала незалежною країною у кордонах, що були встановлені з часів СРСР, Росія порушила цей меморандум, і тому Захід може надати можливість Україні захистити свою незалежність", - сказав він.

++13.40++

Міністр освіти РФ Сергій Кравцов приїхав в окуповану Запорізьку область України та заявив журналістам, що Росія тут назавжди. "Назавжди. Я не приїхав би, якби були якісь сумніви", - сказав Кравцов у Мелітополі в неділю, цитує "Інтерфакс". За його словами, інтеграція шкіл українського регіону до освітньої системи РФ вже розпочалася.

++13.00++

З початку війни Росії проти України росіянам було видано близько 10 тисяч дозволів на перебування у Німеччині, повідомляє видання Welt am Sonntag з посиланням на відповідь МЗС ФРН. Зокрема, громадян РФ було видано понад 3,5 тисячі шенгенських віз, а також понад 5,5 тисячі національних віз, що дозволяють довше перебування в країні.

++12.40++

У тимчасово окупованому Бердянську на півдні Запорізької області вранці в неділю прогриміло три вибухи, один з яких стався на електричній підстанції, внаслідок чого частина міста залишилася без електропостачання. Про це повідомляє Telegram-канал "Бердянськ сейчас", створений оперативним штабом Бердянського виконкому в умовах воєнного стану. За інформацією штабу Бердянського виконкому, три вибухи в Бердянську прогриміли під ранок. Подробиці події поки що невідомі.

++12.28++

Колишні ресторани McDonald's в РФ, що змінили власника та бренд, почали відкриватися після трьох місяців простою. Тепер вони називаються "Вкусно и точка". У неділю відновлюють роботу 15 ресторанів у Москві та Московській області, у понеділок відкриються ще 50 ресторанів, до кінця червня - близько 200, потім відкриватиметься від 50 до 100 ресторанів на тиждень, анонсував гендиректор мережі Олег Пароєв, інформує "Інтерфакс". З 14 березня McDonald's закрив свої ресторани в РФ, а 16 травня компанія оголосила про вихід з російського ринку.

Троє цивільних загинуло під обстрілами на Харківщині

++12.05++

За минулу добу внаслідок обстрілів, завданих російськими окупантами по Харківській області, загинуло троє цивільних осіб, ще чотири особи отримали поранення. Про це вранці у неділю повідомив глава Харківської обласної державної та військової адміністрації Олег Синєгубов. "Загалом по області за добу 4 поранених: 3 людини в Харківському районі, 1 людина госпіталізована в Балаклії. На жаль, загинули 3 цивільних: Чугуївський район - 1, смт Золочів - 2 людини", - написав Синєгубов у Telegram.

++11.53++

Унаслідок ракетного удару по місту Чорткову в Тернопільській області поранено 22 людини, повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, загалом удар було завдано 4 ракетами з акваторії Чорного моря. Внаслідок обстрілу пошкоджено чотири будинки, також зруйновано частину військового об'єкта. Поранених внаслідок обстрілу госпіталізовано, серед поранених є дитина та 7 жінок, повідомив Труш в неділю вранці. Частину поранених вже виписали з лікарні. Внаслідок удару також було пошкоджено газопровід.

У російському міноборони натомість стверджують, що знищили крилатими ракетами "Калібр" великий склад з західним озброєнням у Чорткові.

Зеленського удостоєно премією Нємцова

++11.40++

Президент України Володимир Зеленський став лауреатом премії імені Бориса Нємцова у 2022 році, повідомив у неділю фонд Бориса Нємцова. Премія вручається за "виняткову відвагу у боротьбі за демократичні цінності та права людини та за вільну Росію", йдеться на сайті фонду.

++10.56++

Міністр оборони України Олексій Резніков наказав розслідувати факт використання зброї посадовцем генштабу ЗСУ в спальному районі Києва та покарати його в разі доведення неправомірності його дій. Як повідомив Резніков у Facebook, інцидент стався у п'ятницю, 10 червня. На час розслідування посадовця відсторонено від виконання обов'язків. "Якщо у встановленому порядку підтвердяться факти, що внаслідок дій посадовця була загроза настання тяжких наслідків, а саме - ризик для життя та здоров'я дитини, буде зроблено все для справедливого покарання", - додав Резніков.

У той же час у Telegram-каналах опубліковано відео, на якому нібито зафіксовано інцидент. На відео видно, як чоловік на сходах будівлі, ведучи суперечку з іншими чоловіками, стріляє з пістолета.

++10.30++

Втрати російської армії з початку вторгнення в Україну і станом на 12 червня становлять 32150 осіб особового вкладу, що на 100 військових більше, ніж добу тому. Про це вранці у неділю повідомили у міноборони України з посиланням на дані генштабу. Окрім того, за цей період російські окупанти втратили 1430 танків (+11 протягом останньої доби), 3484 бойових броньованих машин (+18), 715 артилерійських систем (+3), 226 реактивних систем залпового вогню (+4), 212 літаків та 178 гелікоптерів, 13 кораблів та катерів.

++10.27++

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс привітав Росію з національним святом, побажавши їй поразки в агресивній війни проти України та відмови від імперських амбіцій.

++10.10++

Російський флот підтягнув до берегів України в Чорному морі ще два великі десантні кораблі - на додачу до двох, що вже були там. Про це у ніч на неділю повідомило оперативне командування ЗСУ "Південь". Воно також попередило про загрозу удару з моря 40 крилатими ракетами, готовими до запуску з російських кораблів.

Понад 500 українських дітей поранено з початку війни

++09.20++

В Офісі генерального прокурора України повідомили про збільшення кількості дітей, які отримали поранення внаслідок збройної агресії РФ. Так, станом на ранок неділі, за даними українських ювенальних прокурорів, понад 508 дітей отримали поранення (напередодні повідомлялось про 492 поранену дитину). "У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення внаслідок обстрілів ще 16 дітей на Харківщині", - зауважили в ОГПУ. Кількість загиблих дітей - 287 - у порівнянні з даними за попередню добу залишилася незмінною.

++09.05++

У результаті ворожих обстрілів у Лисичанську Луганської області загинула жінка, ще двоє осіб отримали поранення, повідомив зранку у неділю голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Також голова ОВА повідомив про обстріл заводу "Азот", а саме території транспортного цеху, де сталася пожежа. "Росіяни поцілили в полігон рятувальників, розташований за містом. Під масований обстріл потрапили селища Павлоград та Синецький під Сєвєродонецьком", - додав Гайдай. За добу через обстріл по 10 будинків росіяни знищили в Золотому і Врубівці, два - в Миколаївці, у Лисичанську - чотири, а також торговельний центр та магазин.

++08.52++

Українські військові відбили наступ російських окупантів в районі населеного пункту Врубівка Луганської області, що на Бахмутському напрямку. Про це зранку у неділю повідомляє генштаб Збройних сил України. "Також противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Миколаївка. Отримав рішучу відсіч та відійшов. Ворожий штурм в районі Василівки наші захисники також успішно відбили. Російські окупанти зазнали втрат та відійшли на раніше зайняті позиції", - йдеться, зокрема, у повідомленні.

На Слов'янському напрямку військові РФ намагаються закріпитись в населеному пункті Богородичне та завдають артилерійських обстрілів в районах населених пунктів Петрівське, Нова Гусарівка, Курулька, Долина.

На Лиманському напрямку окупанти активних дій не вели, але збільшили інтенсивність застосування артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню, в районах населених пунктів Шипилівка та Дронівка. Також росіяни, за даними генштабу, проводять на цьому напрямку перегрупування військ.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти безуспішно ведуть штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, тривають бойові дії у районі Тошківки.

Також тривають інтенсивні обстріли позицій ЗСУ та цивільної інфраструктури на інших напрямках, зокрема, на Сіверському, Харківському, Слов'янському, Лиманському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, Південнобузькому та Запорізькому.

++08.38++

Сім'я підданого Великобританії Шона Піннера, засудженого 9 червня "верховним судом" самопроголошеної "ДНР" до страти за участь у бойових діях на боці України, заявила, що Піннер протягом чотирьох років був резидентом України і служив за контрактом у 36-й бригаді морської піхоти ЗСУ, яка захищала Маріуполь, а отже є військовополоненим, який за Женевською конвенцією має право на незалежне юридичне представництво. "Ми щиро сподіваємося, що всі зацікавлені сторони докладуть термінових спільних зусиль для того, щоб Шона безпечно відпустили на волю або обміняли. Наша сім'я, включаючи його сина та дружину-українку, любить його і дуже сумує", - цитує слова близьких Піннера агентство AP.

Брінк про заяву Байдена: Це не заслуговує на те, щоб бути новиною

++08.20++

Президент США Джо Байден дуже поважає президента України Володимира Зеленського та лідерство, яке він продемонстрував під час цієї війни, повідомила посолка США в Україні Бріджит Брінк, коментуючи заяву президента США про те, що Зеленський проігнорував попередження про напад РФ. "Це не заслуговує на те, щоб бути новиною. Росія намагається знищити українську націю та її культуру, Сполучені Штати не залишаться осторонь і не дозволять цьому статися", - пообіцяла американська дипломатка. За її словами, Зеленський і народ України "надихнули світ своєю хоробрістю та стійкістю, показавши світові, що Україна ніколи не буде підкорена Росії". "Президент Байден дуже поважає президента Зеленського та лідерство, яке він продемонстрував під час цієї війни", - сказала Брінк, цитує "Інтерфакс-Україна".

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Вона наголосила, що Сполучені Штати вже надали Києву 5,3 мільярда доларів допомоги у сфері безпеки, зокрема 4,6 мільярда доларів після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення у лютому, щоб дати Україні можливість захистити себе. Брінк запевнила, що разом із союзниками та партнерами США продовжуватимуть підтримувати Україну.

++08.00++

З Лисичанська Луганської області за минулу добу вдалося евакуювати до безпечніших районів України близько 30 осіб, серед них троє дітей. Про це написав у Telegram голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, жителі Лисичанська, яке зараз зазнає сильних обстрілів, стали охочіше погоджуватися на евакуацію, тому що їх "жахає досвід Сєвєродонецька". До Лисичанська, попри обстріли, вдається доставляти гуманітарні вантажі, для Сєвєродонецька такої можливості вже немає. "Із Сєвєродонецька евакуації немає, підвозити харчі та ліки - можливість теж відсутня", - зауважив Гайдай.

++07.40++

Президент України Володимир Зеленський вважає, що збереження України за межами ЄС працює проти Європи. "Сьогодні розпочався фінальний етап великого дипломатичного марафону, який має завершитися за півтора тижні. І ми в цьому марафоні разом із Євросоюзом, в одній команді", - сказав він у традиційному відеозверненні в суботу ввечері. За словами Зеленського, "вже скоро отримаємо відповідь про статус кандидата у члени Євросоюзу". "Я переконаний, що це рішення може посилити не лише нашу державу, а й увесь Євросоюз. Що ще має статися в Європі, щоб скептикам стало зрозумілим, що сам факт збереження України за межами ЄС, європейського об'єднання працює проти Європи?" - сказав він. Наприклад, зазначив президент, "для російських окупантів все очевидно, вони так і кажуть, коли вони знущаються з наших людей, це нібито за те, що Україна пішла в Європу". "Звідки тоді в Європі скептики?" - запитав Зеленський.

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Він також прокоментував новину про початок роздачі російських паспортів в Херсонській області. За його словами, ці документи отримують лише колаборанти та члени їхнього оточення. "На окупованій території та в Росії активно поширювалися новини про роздачу російських паспортів у Херсоні, Мелітополі. Я подивився, кого в цих новинах виставили як херсонців та мелітопольців, які, нібито, хочуть російські паспорти", - сказав він. "Кілька колаборантів та люди з їхнього оточення. Це більше схоже не на чергу за паспортами, а на прагнення отримати квиток, щоб втекти. Дуже показово", - зазначив Зеленський.

Він зазначив, що українські військові поступово звільняють території Херсонської області. У суботу, за його словами, було звільнено селище Таврійське. "Є певні успіхи у Запорізькій області також", - додав президент.

++07.25++

Німецький машинобудівний та зброєбудівний концерн Rheinmetall модернізує 100 бойових машин піхоти (БМП) Marder, які раніше були на озброєнні Бундесверу, заявив гендиректор концерну Армін Папперґер (Armin Papperger) в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag. За його словами, кілька БМП уже готові до використання та може бути негайно відправлено в Україну. "Коли і куди буде поставлено ці Marder, вирішить уряд ФРН", - додав Папперґер. Одночасно Rheinmetall займається модернізацією 88 танків Leopard 1 та кількох танків Leopard 2.

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