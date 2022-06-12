 У РФ пригрозили Європі ядерним ударом через ідею передати Україні боєголовки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2022

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Новини

У РФ пригрозили Європі ядерним ударом через ідею передати Україні боєголовки

На думку голови російського парламенту В'ячеслава Володіна, реалізація ідеї польського політика Радослава Сікорського щодо надання Україні ядерного озброєння, призведе до ядерного конфлікту.

Спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін

Спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін

Очільник російської Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що реалізація ідеї Радослава Сікорського про надання Україні ядерних боєголовок може призвести до ядерної війни. "Він не думає про майбутнє ані України, ані Польщі. У випадку реалізації його пропозицій цих країн не стане, втім як і Європи", - написав Володін у Telegram.

Також пропозицію Сікорського прокоментувала офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова. За її словами, польські політики "ставлять під удар польський народ, який втягують до ядерного переділу світу".

Пропозиція Сікорського 

Колишній міністр оборони, ексміністр закордонних справ Польщі та депутат Європарламенту Радослав Сікорський в ефірі українського телеканалу "Еспресо" заявив, що Захід має право надати Україні ядерні боєголовки. На його думку, це можливо, оскільки, розпочавши повномасштабне вторгнення в Україну, Росія порушила Будапештський меморандум 1994 року.

"Захід має право подарувати Україні ядерні боєголовки. Після того, як у 1994 році за Будапештським меморандумом Україна віддала свій ядерний потенціал і натомість стала незалежною країною у кордонах, що були встановлені з часів СРСР, Росія порушила цей меморандум, і тому Захід може надати можливість Україні захистити свою незалежність", - сказав він.

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