У Сєвєродонецьку ситуація для ЗСУ погіршилася - голова Луганської ОВА

Попри успішний контрнаступ у Сєвєродонецьку і звільнення майже половини міста позиції українських військ погіршилися. Про це в понеділок, 6 червня, в ефірі телемарафону повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. "Ситуація залишається стабільно важкою. (...) Бої відбуваються достатньо динамічно, тобто нашим захисникам вдалося на певний час зробити контрнаступ, вони звільнили майже половину міста. Але зараз ситуація знову трохи погіршилася - ті позиції, які були в промзоні, які постійно там боронять хлопці, лінію в Сєвєродонецьку, лінію захисту, лінію оборони, то там вони і зараз залишаються, саме в промці", - зазначив він.

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Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв про те, що штурм російськими військами міста триває.

Напередодні Гайдай зазначав, що східні райони Сєвєродонецька перейшли під контроль російських сил, місто "поділене навпіл" між українськими та російськими військовими.

Ці дані підтверджує і аналітичний звіт американського Інституту вивчення війни (ІSW), опублікований у ніч на понеділок. Там зазначається, що ЗСУ витіснили війська РФ із південної частини Сєверодонецька, відсунувши їх на східні околиці міста. Експерти ISW прогнозують, що контратаки України змусять російську армію більше концентруватися на ситуації в Луганській області, через що в обороні РФ на захоплених територіях Харківської та південних областей можуть з'явитися вразливі місця. В інституті зазначають, що здатність української армії успішно контратакувати у Сєвєродонецьку, у нинішньому пріоритетному районі військових операцій Кремля, вказує на зниження бойової сили російських військ в Україні.

Сєвєродонецьк та сусідній з ним Лисичанськ - останні великі міста області, які залишалися під контролем Києва після того, як війська Росії захопили більшу частину області після розпочатої ними війни. За даними Генштабу ЗСУ, Росія зосередила основні зусилля у регіоні на взятті Сєвєродонецька. Українські війська, що захищають регіон, ризикують потрапити в оточення, як це відбулося в Маріуполі на Донеччині.