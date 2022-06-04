На Донбасі продовжуються бої за контроль над Сєвєродонецьком

Збройні сили України (ЗСУ) вживають всіх необхідних заходів для того, щоб повернути Сєвєродонецьк під повний контроль України. Про це у суботу, 4 червня, повідомив керівник військової цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі телемарафону.

"Нашим військовим вдалося перегрупуватися, побудувати лінію оборони. І зараз вживаються всі необхідні заходи для того, щоб все ж таки місто повернути під повний контроль України. Місто залишається українським", - сказав він.

За словами Стрюка, нині ведуться позиційні вуличні бої, які супроводжуються постійними артилерійськими обстрілами. "Ситуація досить напружена, але є сподівання і є впевненість наших Збройних сил, що все вдасться", - зазначив він.

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У Генштабі ЗСУ підтвердили, що нині тривають бойові дії за встановлення повного контролю на Сєвєродонецьком. Згідно із повідомленням, упродовж дня війська РФ обстрілювали зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони Сєвєродонецька, Лисичанська, Устинівки та Тошківки.

Водночас міноборони РФ стверджує, що ЗСУ відступають із Сєвєродонецька до Лисичанська. Як заявив начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев на брифінгу, підрозділи ЗСУ нібито зазнали "критичних втрат (у ряді підрозділів - до 90 відсотків) під час боїв за Сєвєродонецьк".

Перевірити заяви офіційних осіб воюючих сторін із незалежних джерел в умовах бойових дій неможливо.

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Напередодні у Сєвєродонецьк увійшов "іноземний легіон", повідомляв голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. В той же день, за його словами, ЗСУ посунули армію РФ на 20 відсотків, тож вона могли втримати контроль лише за половиною міста.

Нагадаємо, 2 червня радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у Сєвєродонецьку ЗСУ заманили до пастки російські війська, удавано "здавши" місто.