Запеклі бої за Сєвєродонецьк

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій за другу половину 28 травня.

На цій сторінці DW стежить за подіями неділі, 29 травня (час київський).

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На Донбасі російські війська проводять активні бойові дії практично на всіх напрямках, головна їхня мета - оточити Збройні сили України під Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook. "На донецькому напрямку агресор веде активні бойові дії на лиманському, сєвєродонецькому, бахмутському, курахівському та авдіївському напрямах. Основна мета - оточення наших військ у районі міст Лисичанськ та Сєверодонецьк та вихід на адміністративний кордон Луганської області", - йдеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненими даними, на лиманському напрямку росіяни закріплюються на захоплених рубежах у місті Лиман, а штурмова авіація РФ завдала трьох ударів по позиціях українських вояків поблизу населеного пункту Діброва. На сєвєродонецькому напрямку сили РФ за підтримки артилерії здійснювали наступ у напрямку Боровського, що за 5 кілометрів на південний схід від Сєвєродонецька, однак зазнали втрат і були змушені відступити, йдеться у повідомленні ЗСУ.

Тим часом з російської сторони лунають заяви про захоплення Сєвєродонецька. "Сєвєродонецьк перебуває під нашим повним контролем", - заявив, зокрема, ввечері у суботу, 28 травня керівник Чечні Рамзан Кадиров, слова якого наводить "Інтерфакс". У своєму Телеграм-каналі Кадиров запевнив, що підконтрольні йому бійці взяли місто за лічені години.

Утім, ці заяви наполегливо спростовує українська сторона. Зокрема, голова військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк у ніч на неділю, 29 травня в інтерв'ю CNN заявив, що українські сили тримають оборону міста, бої ведуться на околицях. Зокрема, епіцентром бойових зіткнень, за його словами, є квартали навколо готелю "Мир" та автовокзалу.

Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай у суботу ввечері у Telegram повідомив, що росіяни контролюють територію готелю "Мир", однак далі просунутися не змогли. "Місто під українським прапором", - зазначив Гайдай.

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Документальний фільм "Маріуполіс 2" загиблого в Маріуполі литовського режисера Мантаса Кведарачавічюса буввідзначений на 75-му Канському кінофестивалі ввечері в суботу, 28 травня, спеціальною нагородою журі "Золоте око". "Наш спеціальний приз дістається фільму, який неможливо порівняти з будь-яким іншим на цьому конкурсі. Дуже радикальний, мужній, художній та екзистенційний вислів "Маріуполіс 2", - зазначило журі Каннського кінофестивалю.

Режисер Мантас Кведаравічюс - один з тисяч цивільних вбитих російською армією з початку повномасштабного вторгнення.

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Російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок чого практично повністю знищено одне із промислових підприємств міста. Про це повідомив начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул у Telegram-каналі. "Приліт кількох ракет на територію одного з промислових підприємств промзони Кривого Рогу. Завод практично знищений. Чутно вибухи", - написав Вілкул, зазначивши, що у ліквідації наслідків пожежі задіяні підрозділи рятувальників.