Запеклі бої за Сєвєродонецьк

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95-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 29 травня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій за другу половину 28 травня.
На цій сторінці DW стежить за подіями неділі, 29 травня (час київський).
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На Донбасі російські війська проводять активні бойові дії практично на всіх напрямках, головна їхня мета - оточити Збройні сили України під Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook. "На донецькому напрямку агресор веде активні бойові дії на лиманському, сєвєродонецькому, бахмутському, курахівському та авдіївському напрямах. Основна мета - оточення наших військ у районі міст Лисичанськ та Сєверодонецьк та вихід на адміністративний кордон Луганської області", - йдеться у повідомленні.
Згідно з оприлюдненими даними, на лиманському напрямку росіяни закріплюються на захоплених рубежах у місті Лиман, а штурмова авіація РФ завдала трьох ударів по позиціях українських вояків поблизу населеного пункту Діброва. На сєвєродонецькому напрямку сили РФ за підтримки артилерії здійснювали наступ у напрямку Боровського, що за 5 кілометрів на південний схід від Сєвєродонецька, однак зазнали втрат і були змушені відступити, йдеться у повідомленні ЗСУ.
Тим часом з російської сторони лунають заяви про захоплення Сєвєродонецька. "Сєвєродонецьк перебуває під нашим повним контролем", - заявив, зокрема, ввечері у суботу, 28 травня керівник Чечні Рамзан Кадиров, слова якого наводить "Інтерфакс". У своєму Телеграм-каналі Кадиров запевнив, що підконтрольні йому бійці взяли місто за лічені години.
Утім, ці заяви наполегливо спростовує українська сторона. Зокрема, голова військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк у ніч на неділю, 29 травня в інтерв'ю CNN заявив, що українські сили тримають оборону міста, бої ведуться на околицях. Зокрема, епіцентром бойових зіткнень, за його словами, є квартали навколо готелю "Мир" та автовокзалу.
Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай у суботу ввечері у Telegram повідомив, що росіяни контролюють територію готелю "Мир", однак далі просунутися не змогли. "Місто під українським прапором", - зазначив Гайдай.
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Документальний фільм "Маріуполіс 2" загиблого в Маріуполі литовського режисера Мантаса Кведарачавічюса буввідзначений на 75-му Канському кінофестивалі ввечері в суботу, 28 травня, спеціальною нагородою журі "Золоте око". "Наш спеціальний приз дістається фільму, який неможливо порівняти з будь-яким іншим на цьому конкурсі. Дуже радикальний, мужній, художній та екзистенційний вислів "Маріуполіс 2", - зазначило журі Каннського кінофестивалю.
Режисер Мантас Кведаравічюс - один з тисяч цивільних вбитих російською армією з початку повномасштабного вторгнення.
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Російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок чого практично повністю знищено одне із промислових підприємств міста. Про це повідомив начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул у Telegram-каналі. "Приліт кількох ракет на територію одного з промислових підприємств промзони Кривого Рогу. Завод практично знищений. Чутно вибухи", - написав Вілкул, зазначивши, що у ліквідації наслідків пожежі задіяні підрозділи рятувальників.