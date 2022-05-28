Обстріл Миколаєва: щонайменше один загиблий

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій за першу половину 28 травня.

На цій сторінці DW стежить за подіями суботи, 28 травня (час київський).

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Місто Кривий Ріг зазнало ракетного обстрілу, повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул в Telegram-каналі. "Ракетні удари у районі одного з виїздів із міста. Нічого не фотографуємо та не виставляємо у соцмережі. Всім залишатися в укриттях", - закликав Вілкул.

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"Зараз нам передано стільки "Гарпунів", що ми можемо потопити весь Чорноморський флот РФ", - заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Протикорабельні ракети "Гарпун" американського виробництва Україна одержала від Данії.

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У європейських містах відбуваються акції на підтримку надання Україні статусу кандидата ну вступ до Євросоюзу. Такі акції планували провести у низці великих міст одразу кількох країн-членів ЄС - Брюсселі, Берліні, Відні, Мілані, Парижі, Празі та Варшаві. У Німеччині також відбулася акція на підтримку України у війні з Росією в Дюссельдорфі.

Акція на підтримку України в ЄС в Празі

Акція на підтримку України в Берліні

Акція на підтримку України в Мілані

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Російська авіація здійснила три пуски некерованими ракетами по двох прикордонних населених пунктах Сумського району на Сумщині. "Внаслідок обстрілу поранена одна жінка, пошкоджені церква, дитсадок, приватне помешкання і дорога", - йдеться в повідомленні Держприкорндонслужби України на каналі в Telegram. Обстріл стався близько 18 години, зазначають там.

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Одна людина загинула і не менше шести поранено внаслідок ранкового обстрілу російськими військами міста Миколаїв вранці, повідомляється на Facebook-сторінці Миколаївської обласної державної адміністрації. "Знову удар припав на житлові квартали. Як мінімум два боєприпаси розірвалися у дворах багатоповерхівок. У результаті обстрілу пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Одна людина загинула на місці. Також наразі відомо щонайменше про шість поранених цивільних осіб", - йдеться в повідомленні. Раніше мер міста Олександр Сєнкевич повідомляв про кількох постраждалих від обстрілу.

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Фотограф інформаційного агентства Reuters повідомляє про істотні пошкодження сонячної електростанції у Харківській області. Очевидно, що у станцію влучила ракета. Також Генштаб ЗСУ повідомляв про кілька російських атак на населені пункти та об'єкти інфраструктури у регіоні.

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До кінця першого півріччя 2022 року з Росії поїде близько 40 тисяч IT-фахівців, повідомляє РБК з посиланням на дослідження асоціації компаній-розробників програмного забезпечення "Руссофт". За даними опитування, основна частина IT-фахівців, що поїхали, - співробітники центрів розробки закордонних компаній, що закрили офіси в Росії. З цієї категорії мігрують у середньому 30 відсотків всього персоналу, якому запропонували виїхати. Також країну залишають співробітники російських компаній, які працювали на розвинених закордонних ринках, що через втрату замовлень перемістили офіси з продажу в інші країни. Третя категорія - фрілансери. В опитуванні, яке щороку проводить асоціація "Руссофт", взяли участь 162 IT-компанії, цієї весни в анкету додали запитання, пов'язані з відпливом кадрів за кордон через війну в Україні. Скільки фахівців уже залишили країну, у дослідженні не уточнюється.

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На Донбасі триває наступ російських військ, а ЗСУ контратакують у Херсонській області, йдеться в вечірньому зведенні, поширеному Генштабом ЗСУ в соцмережі Facebook. Згідно з повідомленням, найактивніші наступальні дії росіян спостерігаються на Слов'янському, Донецькому, Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Курахівському та Авдіївському напрямках. Мета росіян - оточення українських військ у районах міст Лисичанськ і Сєвєродонецьк та вихід на адміністративний кордон Луганської області, кажуть у Києві. На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські війська вели контрбатарейну боротьбу і здійснювали вогневе ураження українських військ, а "на Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів", кажуть у Генштабі. Схожа ситуація спостерігається і на Харківському напрямку. Водночас українські військові проводять наступальні дії в окремих районах Херсонської області. "Внаслідок наступальних дій підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах поблизу Андріївки, Лозового та Білогірки Херсонської області. Бойові дії тривають", - йдеться в вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Президент США Джо Байден затвердив скасування 25-відсоткового мита на імпорт сталі з України, запроваджених його попередником Дональдом Трампом. Безмитний імпорт діятиме протягом одного року.

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Критик Кремля Михайло Ходорковський закликав Захід постачати важке озброєння Україні. "Якщо українцям не нададуть зброю, про яку вони просять, то невдовзі навколо Києва знову точитимуться бої", - спрогнозував Ходорковський в інтерв'ю німецькій газеті Bild. Російський опозиційний політик також закинув західним політикам надмірний страх перед Путіним, адже, на його погляд, вони побоюються, що постачання ними західних озброєнь Україні могло б потенційно зробити їх воюючою стороною для Росії. А насправді західні політики вже розглядаються російським керівництвом як такі, що перебувають у стані війни з Росією, переконаний Ходорковський. На запитання про те, чи посилить або послабить ця війна уряд Путіна, він відповів: "Це залежить від того, чим закінчиться ця війна. Якщо Путін не переможе в війні, режим буде ослаблено". Путін спочатку оголосив, що його метою є "денацифікація" України та захоплення Києва, пояснив Ходорковський. "Тож, якщо він не зможе захопити Київ, він уже не виграє війну", - вважає він. Утім, критик Путіна також упевнений, що в разі часткового успіху Путіна війна згодом відновиться. "Проблема в тому, що якщо він завоює частину України, війна припиниться лише на певний час - і ненадовго", - застеріг Ходорковський.

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Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц закликали російського президента Володимира Путіна під час телефонної розмови провести "прямі серйозні переговори" зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. У рамках 80-хвилинних перемовин Макрон і Шольц вказували також на необхідність знайти "дипломатичне вирішення конфлікту". Крім того, лідери обох європейських країн попрохали Путіна звільнити близько 2500 захисників "Азовсталі", які нині перебувають у російському полоні, повідомляють у Парижі. Водночас у Берліні повідомили, що під час тристоронніх телефонних перемовин Шольц і Макрон "позитивно взяли до уваги" обіцянку російського лідера, що з полоненими з "Азовсталі" поводитимуться згідно з нормами Женевської конвенції. Тим часом Путін застеріг обох європейських лідерів від подальших поставок західних озброєнь до України, оскільки це, на його думку, лише призводить до подальшої дестабілізації ситуації в Україні, повідомили в Кремлі. Ще однією темою, що обговорювалася під час тристоронніх перемовин, стала можливість поставок українського зерна з чорноморських портів. У Москві наголосили, що Москва "готова допомогти знайти можливості" для безперешкодних поставок українського збіжжя, в тому числі й через порти в Чорному морі.

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Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на майже 23 мільйони гривень коштів, що перебували на банківському рахунку та належали підконтрольному російській компанії "Роснефть" підприємству, повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора. Зазначається, що під час розслідування "встановлено обставини можливої протиправної діяльності" зокрема "фінансування широкомасштабної збройної агресії РФ проти України". "З метою недопущення можливого використання цих грошових коштів на шкоду українському народу за клопотанням сторони обвинувачення судом на них накладено арешт", - йдеться в повідомленні.

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Федеральний міністр праці Німеччини Губертус Гайль (Hubertus Heil) застеріг щодо можливих серйозних наслідків квапливого запровадження ембарго на російський газ. "Ми повинні крок за кроком ставати незалежнішими від імпорту газу", - сказав політик у розмові з журналістами групи видань Funke. Утім, на його думку, "негайне запровадження ембарго призведе до ще більшого зростання цін і втрати робочих місць". Саме тому Німеччини потрібно "уникати цього". "У разі негайного газового ембарго ми опинимося в зовсім іншій ситуації в економічному та соціальному плані", - застеріг урядовець.

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У Росії заявили про черговий "успішний" пуск гіперзвукової крилатої ракети "Циркон". Як повідомили в пресслужбі міноборони РФ, цей випробувальний пуск гіперзвукової КР провів корабель у Баренцевому морі по морській мішені у Білому морі. "Гіперзвукова крилата ракета "Циркон" успішно вразила морську мішень, розташовану на відстані близько 1000 кілометрів. Політ гіперзвукової ракети відповідав заданим параметрам", - йдеться у повідомленні російського оборонного відомства.

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У Москві повідомили про встановлення повного контролю над містом Лиман у Донецькій області. Відповідну заяву зробив речник міноборони РФ Ігор Конашенков під час брифінгу. Він зазначив, що перехід цього залізничного вузла під контроль російських сил уможливили спільні дії збройних сил РФ та загонів так званої "ДНР".