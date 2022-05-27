Ситуація на лінії фронту надзвичайно важка - Зеленський

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій 27 травня.

На цій сторінці DW стежить за подіями суботи, 28 травня (час київський).

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Пентагон заявив, що усвідомлює запит України на реактивні системи залпового вогню, але "рішення ... ще не ухвалені". "Нашою метою з самого початку було спробувати допомогти їм у боротьбі, яку вони ведуть", - цитує речника міністерства оборони США Джона Кірбі CNN.

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"Як і передбачалося - дуже-дуже важка ситуація. Окупанти намагаються хоча б на 100 днів війни досягнути тих цілей, які сподівалися реалізувати за перші дні після 24 лютого. Тому вони зосередили на Донбасі максимум артилерії, максимум резервів: там і ракетні удари, й авіація - усе! Захищаємо нашу державу так, як це дозволяє наявний оборонний ресурс", - заявив у відеозверненні українский президент Володимир Зеленський. Він запевнив, що окупаційні війська помиляються, якщо думають, що "Лиман чи Сєвєродонецьк будуть їхні".

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Глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай спростував повідомлення представників самопроголошеної "ЛНР" про те, що Сєвєродонецьк оточений російськими військами і що в українських військових, які обороняють місто, не залишилося шляхів відходу. За словами Гайдая, бої тривають на околицях Сєверодонецька, а військові РФ увійшли до району готелю "Мир" та автовокзалу. Гайдай також вважає, що росіяни не зможуть захопити Луганську область найближчими днями, хоча не виключає, що українським військовим доведеться відступити, щоб не потрапити в оточення.