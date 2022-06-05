 Сєвєродонецьк поділений між військами України та РФ - голова Луганської ОВА | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2022

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Новини

Сєвєродонецьк поділений між військами України та РФ - голова Луганської ОВА

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляє, що східні райони міста Сєвєродонецьк перейшли під контроль сил РФ. У місті тривають бої.

Завод Азот у Сєвєродонецьку під час бойових дій

Завод "Азот" у Сєвєродонецьку під час бойових дій

Східні райони Сєвєродонецька перейшли під контроль російських сил, місто "поділене навпіл" між українськими та російськими військовими. Про це у неділю, 5 червня, повідомив у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

У місті тривають бої, росіяни знову обстріляли завод "Азот", додав він. За словами Гайдая, російські війська зараз контролюють східну частину міста. "Крім того, з метою захоплення панівних висот, противник намагається вести наступ у напрямку Ниркове - Миколаївка", - йдеться у повідомленні голови ОВА.

Раніше у неділю Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що сили РФ продовжують вести штурмові дії у Сєвєродонецьку, застосовуючи артилерію. Також за інформацією Генштабу ЗСУ, підрозділи РФ намагаються оточити українські війська у цьому регіоні.

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Мобілізованих з "ЛНР" залучають до боїв за місто - британська розвідка

За останніми повідомленнями британської розвідки, російські військові залучають до боїв за Сєвєродонецьк мобілізованих з самопроголошеної "Луганської народної республіки", використовуючи тактику, до якої вдавалися і в Сирії.

"Залучення проксі-піхоти до операцій із зачистки міст - це російська тактика, яка раніше застосовувалася в Сирії, де Росія задіяла 5-й корпус сирійської армії для нападу на міські райони. Такий підхід може свідчити про бажання обмежити втрати, які несуть регулярні російські сили", - йдеться у розвідувальному звіті міністерства оборони Великобританії.

Втім, цим підрозділам бракує підготовки та техніки, додають у відомстві.

Британська розвідка також повідомляє, що протягом останньої доби українські війська перейшли у контрнаступ у Сєвєродонецьку.

Сєвєродонецьк та сусідній з ним Лисичанськ - останні великі міста області, які залишалися під контролем Києва після того, як війська Росії захопили більшу частину області після розпочатої ними війни. За даними Генштабу ЗСУ, Росія зосередила основні зусилля у регіоні на взятті Сєвєродонецька. Українські війська, що захищають регіон, ризикують потрапити в оточення, як це відбулося в Маріуполі на Донеччині. 

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"Росія знищує Сєверодонецьк і Лисичанськ": Сергій Гайдай про ситуацію на Луганщині (25.05.2022)

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