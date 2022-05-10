Rheinmetall зможе за три тижні поставити перші БМП Marder

Німецький виробник зброї - концерн Rheinmetall - зможе вже за три тижні поставити перші дооснащені БМП Marder. Про це розповів голова правління компанії Армін Папперґер (Armin Papperger) в інтерв'ю німецькій газеті Süddeutsche Zeitung, що вийшло друком у вівторок, 10 травня. "Скажімо, у середньостроковій перспективі ми могли б надати загалом 100 штук БМП Marder, і перші з них були б готові за три тижні", - запевнив Папперґер.

"Ми чекаємо на остаточне рішення уряду. Але нині є достатньо країн, які воліли б мати ці бронемашини, не тільки Україна", - сказав Папперґер. Як повідомлялося, наприкінці квітня Бундестаг схвалив постачання Україні важкого озброєння. Однак уряд Німеччини не поширював подробиці щодо окремих видів озброєнь, як-от танків Leopard або БМП Marder.

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БМП Marder також опинилися у центрі дискусії навколо постачання важкого озброєння в Україну. Зокрема, обговорювалася можливість так званого кругового обміну, при якому бойові машини піхоти поставлялися б Словенії, яка, своєю чергою, передасть свої танки радянського зразка Україні.

На складах є вдосталь уживаних БМП й танків

Rheinmetall має на складах запаси уживаних танків Leopard 1 і БМП Marder, які після модернізації і технічного доопрацювання можна задіювати в боях. "Чотири тижні тому ми вже почали цим займатися, хоча конкретного наказу ще немає. Тож ми робимо це на свій страх і ризик", - визнав керівник німецької зброярської компанії.

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Папперґер також вважає, що програма уряду Німеччини вартістю 100 мільярдів євро з метою модернізації Бундесверу відкриває нові можливості для компанії. Нині Бундесвер має "надто мало всього", сказав Папперґер. Він також висловив переконання, що протягом найближчих кількох років Rheinmetall зможе збільшити оборот з нинішніх близько шести мільярдів євро до більш ніж десяти мільярдів євро. Від початку війни Росії проти України вартість акцій компанії на фондовому ринку зросла більш ніж удвічі.

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