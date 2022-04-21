Словенія надасть Україні танки Т-72 в обмін на німецьку бронетехніку

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У рамках домовленості між урядом Німеччини та низкою партнерів у Східній Європі Україна зможе отримати бронетехніку для посилення позицій української армії у битві за Донбас.
Словенія передасть Україні танки радянського зразка Т-72для посилення позицій української армії у битві за Донбас, отримавши натомість сучасну броньовану техніку від уряду Німеччини для відновлення стратегічного оборонного запасу країни. Про це у четвер, 21 квітня, повідомляють агенції dpa та AFP з посиланням на джерела.
Dpa пише, що йдеться про "велику кількість" танків Т-72. Цю модель українські військові вже застосовують у боях з російською армією. В обмін Словенія хоче отримати від Німеччини більш сучасну броньовану техніку, а саме танки Marder, Fox, Leopard, Boxer та бойову машину піхоти Puma.
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Такий обмін стане можливий завдяки домовленості щодо постачання озброєння Києву, яку вдалося досягти уряду Німеччини з партнерами у східній Європі. "Йдеться про танки, броньовані машини або інші варіанти, які можуть запропонувати інші країни", - сказала в ефірі німецького телеканалу NTV міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht).
Це відбудеться "найближчими днями", оскільки "військові аналітики погоджуються, що наступні два тижні стануть вирішальними у боротьбі України проти Росії", наголосила вона.
Очільниця німецького оборонного відомства також додала, що ФРН навчатиме українських військових працювати з танками німецького виробництва Panzerhaubitze 2000, які можуть надати Києву Нідерланди. Сам Берлін передати цю модель бронетехніки в Україну не може, оскільки не має необхідних запасів, зазначила Ламбрехт.
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Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що всі партнери Німеччини згодні з Берліном, що більш доцільно замість німецьких танків надати Україні бронетехніку радянського зразка, з якою українські військові вміють працювати.
Владу Німеччини неодноразово критикують за відмову постачати озброєння в Україну. В уряді ФРН кажуть, що у Бундесверу немає достатніх запасів для того, щоб передавати з них техніку Києву.