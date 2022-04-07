Бербок: Поставки танків Україні - не табу для Німеччини

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) пообіцяла Україні військову підтримку в середньо- та довгостроковій перспективі. Натомість у короткостроковій перспективі Києві, за її словами, мають допомогти інші союзники. "Ідеться і про наступні три місяці, і про наступні три роки. Тут Німеччина зможе зробити більший внесок", - сказала вона в середу, 20 квітня, після зустрічі зі своїм латвійським колегою Едгарсом Рінкевічсом у Ризі. Саме для цього німецький уряд нещодавно виділив один мільярд євро, повідомила міністерка. За її словами, Німеччина може допомогти українським військовим також із навчанням, зокрема як поводитися з новою технікою, а також технічним обслуговуванням.

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Стосовно надання Україні важкого озброєння, зокрема танків та іншої броньованої техніки, то для Німеччини "це не табу", сказала Бербок: "Хоча іноді це саме так звучить, якщо спостерігати за німецькою дискусією". Уряд країни, за її словами, вже дав згоду на поставку озброєння такого типу Україні, втім, у німецької держави зараз "немає нічого, що можна було б надати швидко і без затримок". Тому Німеччина домовилася з партнерами з НАТО та Великої сімки про певний обмін, пояснила Бербок: ті, хто може швидко надати Україні зброю радянського типу, отримає від Німеччини іншу техніку. Відповідної домовленості, за її словами, було досягнуто ще два тижні тому в Брюсселі.

Голова МЗС Німеччини також запевнила балтійські країни в підтримці з огляду на потенційну загрозу з боку Москви на тлі війни Росії в Україні. "Якщо потрібно, ми захищатимемо кожний квадратний сантиметр нашої спільної території Альянсу", - сказала вона. Бербок наголосила на "провідній ролі" Німеччини в рамках військового контингенту НАТО в Литві, а також запевнила у "готовності Німеччини ще більше залучатися бо захисту безпеки" партнерів.

Останніми днями в Німеччині триває активна дискусія серед політиків та суспільства щодо військової підтримки України, зокрема поставок важкої зброї. Уряду на чолі з канцлером Олафом Шольцом (Olaf Scholz) закидають зволікання в прийнятті відповідних рішень. Критика на його адресу лунає як від опозиції, так і партнерів із правлячої коаліції.