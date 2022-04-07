Німеччина підтримає поставки Україні важкого озброєння - Шольц

Німеччина і західні партнери підтримають Україну важкими озброєннями, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц за підсумками відеоконференції з президентом США Джо Байденом та іншими лідерами G7 у вівторок, 19 квітня. Шольц зазначив, що певні види таких озброєнь Україні уже поставляють Нідерланди та США. "Ми допоможемо", - запевнив канцлер ФРН і заявив, що усі рішення ухвалюватимуться у тісній співпраці з партнерами, пише Reuters. За словами Шольца, як і раніше, постачання Україні включатимуть протитанкову зброю, засоби ППО, боєприпаси, "а також те, що може бути застосовано в артилерійських боях.

Шольц наголосив, що у Німеччини є кілька шляхів надання Україні військової допомоги. Оскільки Бундесвер, зважаючи на свої обмежені можливості, не може надати певної допомоги у великій кількості, "ми попросили німецькі компанії воєнно-промислового комплексу сказати, що вони можуть поставити найближчим часом", сказав Шольц.

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Шольц обіцяє профінансувати озброєння

Україна уже надала свої запити за цими пропозиціями. "Ми ж надамо для придбання необхідні кошти", - цитує главу німецького уряду epd. Аби пришвидшити такі поставки, також буде надана можливість передачі озброєнь східноєвропейськими державами, які потім будуть замінені матеріалами НАТО, сказав Шольц. Партнери Німеччини згодні з Берліном у тому, що доцільніше замість німецьких танків Leopard надати Україні техніку радянського виробництва, з якою українські військові добре знайомі,

Водночас німецький канцлер наголосив, що зараз не можна допустити розширення цієї війни, "тому НАТО не зможе і не буде вступати у війну".

"Росія не повинна виграти цю війну", - сказав Шольц, наголошуючи на важливості західної підтримки Києва озброєннями. Вона необхідна, сказав Шольц, оскільки "сьогодні російська агресивна війна вступила у нову фазу"активізацією наступів РФ на Сході України. Канцлер нагадав про воєнні злочини, які РФ вчиняє в Україні та звернувся вкотре з вимогою до президента РФ Путіна негайно припинити війну.

Раніше у цей день, нагадує Reuters, співголова Соціал-демократичної партії Німеччини вказала, що наданням дозволу на поставку Україні танків Чехією Німеччина уже підтримує Київ наданням важкого озброєння для протистояння Росії.

Як повідомлялося, наприкінці минулого тижня уряд ФРН оголосив про істотне збільшення фінансування військової допомоги для України - у додатковому бюджеті передбачено збільшення до двох мільярдів євро коштів на так звану допомогу задля посилення безпеки (Ertüchtigungshilfe).

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