Російські військові розпочали наступ на Донбасі - РНБО

Секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов повідомив про активізацію російськими військами наступальних дій на Сході України в понеділок, 18 квітня. Як він повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини", спроби прорвати оборону українських військ тривають на території Донецької, Луганської та Харківської областей. "Наші війська тримаються. Лише у двох місцях їм вдалося прорватися - це Кремінна (Луганської області. - Ред.) та ще одне невеличке місто. Тривають бої", - сказав Данілов.

У Кремінній російські війська знищили 10 будинків та базу олімпійської підготовки, повідомив на своєму каналі в Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. "Чотири людини загинули в Кремінній при спробі евакуюватися - автівку впритул розстріляли росіяни", - повідомив він.

Раніше про "ознаки початку наступальної операції" російських військ повідомили в Генштабі Збройних сил України. За його даними, росіяни активізували наступальні та штурмові дії на окремих напрямках Слобожанського та Донецького операційних районів. "Основні зусилля противника зосереджені на встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утриманні раніше захопленої території", - йдеться в повідомленні.

У Москві, своєю чергою, повідомили про "знищення 16 військових об'єктів України" протягом дня в понеділок. Зокрема, йдеться про "місця зосередження особового складу та військової техніки" українських військових поблизу населених пунктів Попасна, Барвінкове та Лиман на сході країни, сказав офіційний представник міноборони РФ Ігор Конашенков.

На початку квітня у НАТО заявляли про ймовірність великого наступу Росії на Донбас.