 Російські військові розпочали наступ на Донбасі - РНБО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Російські військові розпочали наступ на Донбасі - РНБО

Війська РФ розпочали наступ в трьох областях Сходу України, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Прорватися їм вдалося лише у двох місцях, зокрема в Кремінній на Луганщині.

Руйнування внаслідок бойових дій у Попасній, 11 квітня

Руйнування внаслідок бойових дій у Попасній, 11 квітня

Секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Олексій Данілов повідомив про активізацію російськими військами наступальних дій на Сході України в понеділок, 18 квітня. Як він повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини", спроби прорвати оборону українських військ тривають на території Донецької, Луганської та Харківської областей. "Наші війська тримаються. Лише у двох місцях їм вдалося прорватися - це Кремінна (Луганської області. - Ред.) та ще одне невеличке місто. Тривають бої", - сказав Данілов.

У Кремінній російські війська знищили 10 будинків та базу олімпійської підготовки, повідомив на своєму каналі в Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. "Чотири людини загинули в Кремінній при спробі евакуюватися - автівку впритул розстріляли росіяни", - повідомив він.

Раніше про "ознаки початку наступальної операції" російських військ повідомили в Генштабі Збройних сил України. За його даними, росіяни активізували наступальні та штурмові дії на окремих напрямках Слобожанського та Донецького операційних районів. "Основні зусилля противника зосереджені на встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утриманні раніше захопленої території", - йдеться в повідомленні.

У Москві, своєю чергою, повідомили про "знищення 16 військових об'єктів України" протягом дня в понеділок. Зокрема, йдеться про "місця зосередження особового складу та військової техніки" українських військових поблизу населених пунктів Попасна, Барвінкове та Лиман на сході країни, сказав офіційний представник міноборони РФ Ігор Конашенков.

На початку квітня у НАТО заявляли про ймовірність великого наступу Росії на Донбас.

Дивитись відео 03:13

Маріуполь: "серце війни" продовжує битися (17.04.2022)

DW.COM

На Львів упали чотири російські ракети, семеро загиблих

54-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події понеділка, 18 квітня.  

Реклама

Докладно

Зруйнований будинок у спальному районі Києва, 14 березня

Компенсація за знищене житло в Україні: що вже можна зробити

Рада поки готує закон про компенсацію за пошкоджене житло, проте фіксувати втрати і повідомляти про них треба зараз.  

Поліцейські перекрили в'їзд до одного з тунелів у Шанхаї

Локдауни в Китаї полегшать ЄС відмову від нафти та газу з РФ

Вперте небажання Сі Цзіньпіна відмовитися від політики нульової терпимості до COVID-19 сильно гальмує економіку КНР.  