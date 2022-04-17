Зеленський вимагає санкцій Заходу проти банків РФ

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за другу половину неділі, 17 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями понеділка, 18 квітня (час київський).

++00.33++

Президент України Володимир Зеленський закликав американських та європейських політиків відповісти санкціями проти всієї банківської системи Росії за спробу запровадження нею рублевої зони на тимчасово окупованих територіях півдня України.

Читайте також: Через оплату боргів рублями: Росія опинилася на межі дефолту

"Окупанти намагаються відірвати Херсонську та Запорізьку області за прикладом так званої "ДНР" і "ЛНР". Переводять цю територію в рублеву зону і підпорядковують адміністративній машині Росії. Все це потребує більшої швидкості західних держав під час підготовки нового потужного санкційного пакета. Відповіддю на спробу рублевої окупації Херсонської та Запорізької областей має стати повне охоплення російської банківської та фінансової систем, тому що вони - частина окупаційної машини", - заявив Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні. Крім того, щодня зростає необхідність запровадження ембарго на постачання нафти з РФ, переконаний Зеленський.

Читайте також: Як війна Путіна проти України вбиває рубль та економіку Росії

"Кожен у США та Європі вже бачить, що Росія відкрито використовує енергоносії для того, щоб дестабілізувати західне суспільство. Російська ставка на хаос на паливних ринках не має спрацювати", - застеріг він.

Читайте також: Коментар: Ключ до поразки Путіна в Україні в руках Заходу