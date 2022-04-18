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Кремінна

Кремінна - місто в Луганській області. У Кремінній проживає близько 20 тисяч жителів. Місто відоме, зокрема, спортивним центром для підготовки олімпійських спортсменів.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кремінна".

Російські військові розпочали наступ на Донбасі - РНБО

Російські військові розпочали наступ на Донбасі - РНБО 18.04.2022

Війська РФ розпочали наступ в трьох областях Сходу України, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Прорватися їм вдалося лише у двох місцях, зокрема в Кремінній на Луганщині.
На Львів упали чотири російські ракети, семеро загиблих

На Львів упали чотири російські ракети, семеро загиблих 18.04.2022

54-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події понеділка, 18 квітня.
Українські кадети на Донбасі: як на Луганщині готують майбутніх офіцерів ЗСУ (відео)

Українські кадети на Донбасі: як на Луганщині готують майбутніх офіцерів ЗСУ (відео) 30.05.2021

У 2014 році Луганський військовий ліцей був змушений залишити захоплене бойовиками місто. Втім, з Донбасу кадетський корпус не відступив. Викладачі з нуля відновили роботу в місті Кремінна на Луганщині. Репортаж DW.

Кадетський корпус на Донбасі: як на Луганщині готують майбутніх військових (28.05.2021) 28.05.2021

У 2014 році Луганський військовий ліцей був змушений залишити захоплене бойовиками місто. Утім, з Донбасу кадетський корпус не відступив. Викладачі з нуля відновили роботу навчального закладу у місті Кремінна на Луганщині. Репортаж DW.
Безкоштовні окуляри та бювети: як на Луганщині балотується людина, якій закидали сепаратизм

Безкоштовні окуляри та бювети: як на Луганщині балотується людина, якій закидали сепаратизм 17.07.2019

Як політик, котрому закидали підтримку сепаратизму на Донбасі, тепер балотується до ВР, і що побачать виборці, коли він подарує їм окуляри? Репортаж DW з Луганщини.

Спорт у вигнанні: як живуть параолімпійці з Луганська (10.03.2016) 10.03.2016

Спортсмени з обмеженими можливостями з Луганська тепер мешкають і тренуються в містечку Кремінна. Однак команда не полишає надій повернутися до рідного міста.