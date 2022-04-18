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Кремінна - місто в Луганській області. У Кремінній проживає близько 20 тисяч жителів. Місто відоме, зокрема, спортивним центром для підготовки олімпійських спортсменів.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кремінна".
У 2014 році Луганський військовий ліцей був змушений залишити захоплене бойовиками місто. Втім, з Донбасу кадетський корпус не відступив. Викладачі з нуля відновили роботу в місті Кремінна на Луганщині. Репортаж DW.
У 2014 році Луганський військовий ліцей був змушений залишити захоплене бойовиками місто. Утім, з Донбасу кадетський корпус не відступив. Викладачі з нуля відновили роботу навчального закладу у місті Кремінна на Луганщині. Репортаж DW.