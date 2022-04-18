Безкоштовні окуляри та бювети: як на Луганщині балотується людина, якій закидали сепаратизм

Як політик, котрому закидали підтримку сепаратизму на Донбасі, тепер балотується до ВР, і що побачать виборці, коли він подарує їм окуляри? Репортаж DW з Луганщини.