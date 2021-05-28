 Українські кадети на Донбасі: як на Луганщині готують майбутніх офіцерів ЗСУ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.05.2021

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Політика й суспільство

Українські кадети на Донбасі: як на Луганщині готують майбутніх офіцерів ЗСУ (відео)

У 2014 році Луганський військовий ліцей був змушений залишити захоплене бойовиками місто. Втім, з Донбасу кадетський корпус не відступив. Викладачі з нуля відновили роботу в місті Кремінна на Луганщині. Репортаж DW.

Випускники кадетського корпусу на Луганщині прийдуть на зміну нинішнім військовим

Випускники кадетського корпусу на Луганщині прийдуть на зміну нинішнім військовим

Це - не армія. Це - школа. Точніше - Луганський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії". Єдиний навчальний заклад такого типу на підконтрольному Україні Донбасі. Як там виховують нову військову еліту України?

 

 

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Майже п'ять з половиною тисяч жінок служать та працюють у Національній гвардії України. Одна з них - інструкторка зі стрільби капітан Ніна Дроздовська, яка мріє потрапити до загону спецпризначенців. Портрет DW.  

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