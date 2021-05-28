Українські кадети на Донбасі: як на Луганщині готують майбутніх офіцерів ЗСУ (відео)

Жінки в ЗСУ: як розвідниця на Донбасі служить (відео)

Близько 30 тисяч жінок служать в українській армії - це в 15 разів більше, ніж десять років тому. Дивіться зворушливу історію Анастасії, яка залишила навчання програмістки, аби стати військовою на Донбасі.