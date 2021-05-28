Українські кадети на Донбасі: як на Луганщині готують майбутніх офіцерів ЗСУ (відео)

У 2014 році Луганський військовий ліцей був змушений залишити захоплене бойовиками місто. Втім, з Донбасу кадетський корпус не відступив. Викладачі з нуля відновили роботу в місті Кремінна на Луганщині. Репортаж DW.
Це - не армія. Це - школа. Точніше - Луганський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії". Єдиний навчальний заклад такого типу на підконтрольному Україні Донбасі. Як там виховують нову військову еліту України?
Україна просить у західних союзників озброєння та спецтехніку для розбудови свого військово-морського потенціалу. За яких умов Берлін відповість позитивно?
Майже п'ять з половиною тисяч жінок служать та працюють у Національній гвардії України. Одна з них - інструкторка зі стрільби капітан Ніна Дроздовська, яка мріє потрапити до загону спецпризначенців. Портрет DW.
Близько 30 тисяч жінок служать в українській армії - це в 15 разів більше, ніж десять років тому. Дивіться зворушливу історію Анастасії, яка залишила навчання програмістки, аби стати військовою на Донбасі.