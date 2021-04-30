Чи допоможе Німеччина українській армії озброїтися? (відео)

Україна просить у західних союзників озброєння та спецтехніку для розбудови свого військово-морського потенціалу. За яких умов Берлін відповість позитивно?
Протикорабельні ракети типу "морський спис" - один з видів зброї, яку хотіла б отримати Україна від Німеччини. За даними впливової німецької газети Frankfurter Allgemeine, ці боєприпаси містяться у переліку замовлень, які Київ скерував до Берліна у квітні. Дивіться цей сюжет у YouTube:
Маріуполь міг стати основною мішенню для російського війська, скупченого біля кордонів України, вважають багато експертів.Чи бояться його мешканці "великої війни" та як готуються до можливої ескалації?
Стягнення російських військ до кордонів з Україною породжує чимало спекуляцій. Від розміщення американських ЗРК Patriot в Україні до погроз Росії "захистити своїх". DW перевірила, що насправді за цим стоїть.
Війська територіальної оборони - важлива складова безпеки в таких країнах, як Польща та Естонія. Натомість в Україні такі підрозділи, що входять до складу ЗСУ, існують значною мірою завдяки ентузіазму учасників.