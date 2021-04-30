 Чи допоможе Німеччина українській армії озброїтися? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.04.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Чи допоможе Німеччина українській армії озброїтися? (відео)

Україна просить у західних союзників озброєння та спецтехніку для розбудови свого військово-морського потенціалу. За яких умов Берлін відповість позитивно?

Починаючи з 2014 року, Німеччина не надає Україні озброєння

Починаючи з 2014 року, Німеччина не надає Україні озброєння

Протикорабельні ракети типу "морський спис" - один з видів зброї, яку хотіла б отримати Україна від Німеччини. За даними впливової німецької газети Frankfurter Allgemeine, ці боєприпаси містяться у переліку замовлень, які Київ скерував до Берліна у квітні. Дивіться цей сюжет у YouTube: 

DW.COM

Що кажуть українські військові у Маріуполі про російські війська (відео)

Маріуполь міг стати основною мішенню для російського війська, скупченого біля кордонів України, вважають багато експертів.Чи бояться його мешканці "великої війни" та як готуються до можливої ескалації?  

Російські війська на кордоні з Україною: 5 спекуляцій навколо ескалації конфлікту (відео)

Стягнення російських військ до кордонів з Україною породжує чимало спекуляцій. Від розміщення американських ЗРК Patriot в Україні до погроз Росії "захистити своїх". DW перевірила, що насправді за цим стоїть.  

Територіальна оборона: хто тренується захищати Україну (відео)

Війська територіальної оборони - важлива складова безпеки в таких країнах, як Польща та Естонія. Натомість в Україні такі підрозділи, що входять до складу ЗСУ, існують значною мірою завдяки ентузіазму учасників.  

Зеленський та Збройні сили: що змінилось в армії після року Зе-реформ (відео)

Про загрозу російського вторгнення кажуть останніми тижнями українські експерти у сфері безпеки. Чи готова українська армія та як змінилась її боєздатність за рік президентства Володимира Зеленського?  

Також за темою

Загроза з Росії: чи варто Україні розраховувати на озброєння з Німеччини? (30.04.2021) 30.04.2021

Київ просить Берлін надати оборонні озброєння. Про які боєприпаси та військову техніку йдеться? Хто з німецьких політиків - за зброю для України, а хто - проти? І які врешті-решт шанси на позитивну відповідь влади ФРН?

Реклама

Докладно

На пункті пропуску у Новотроїцькому - контрольована Україною територія

Як і навіщо сепаратисти блокують КПВВ на Донбасі

Ніби через загрозу коронавірусу з України самопроголошені "республіки" блокують роботу КПВВ на лінії розмежування.  

Український енергоринок - джерело збагачення для низки олігархів

Енергетика та олігархи (відео)

Попри рокіровки в уряді енергоринок України працює передусім на прибутки українських олігархів. Хто чим володіє?  