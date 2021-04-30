Чи допоможе Німеччина українській армії озброїтися? (відео)

Протикорабельні ракети типу "морський спис" - один з видів зброї, яку хотіла б отримати Україна від Німеччини. За даними впливової німецької газети Frankfurter Allgemeine, ці боєприпаси містяться у переліку замовлень, які Київ скерував до Берліна у квітні. Дивіться цей сюжет у YouTube: