Що кажуть українські військові у Маріуполі про російські війська (відео)

У 2014-му році Маріуполь став одним з епіцентрів так званої "російської весни" на Донбасі. Тоді у півмільйонному місті на Азовському морі точилися запеклі бої між сепаратистами та українськими силовиками. Про події семирічної давнини в Маріуполі досі нагадують зруйновані будівлі у центрі міста. Через пів року після звільнення від бойовиків війна повернулися ще раз - на початку 2015 року. Тоді під час обстрілу міста з реактивної артилерії загинули десятки цивільних. Від Маріуполя до кордону з Росією - 40 кілометрів. Що там відбувається зараз?