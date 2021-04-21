 Що кажуть українські військові у Маріуполі про російські війська (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.04.2021

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Політика й суспільство

Що кажуть українські військові у Маріуполі про російські війська (відео)

Маріуполь міг стати основною мішенню для російського війська, скупченого біля кордонів України, вважають багато експертів.Чи бояться його мешканці "великої війни" та як готуються до можливої ескалації?

Російські війська на кордоні з Україною

Російські війська на кордоні з Україною

У 2014-му році Маріуполь став одним з епіцентрів так званої "російської весни" на Донбасі. Тоді у півмільйонному місті на Азовському морі точилися запеклі бої між сепаратистами та українськими силовиками. Про події семирічної давнини в Маріуполі досі нагадують зруйновані будівлі у центрі міста. Через пів року після звільнення від бойовиків війна повернулися ще раз - на початку 2015 року. Тоді під час обстрілу міста з реактивної артилерії загинули десятки цивільних. Від Маріуполя до кордону з Росією - 40 кілометрів. Що там відбувається зараз?

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