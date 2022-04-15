Уряд ФРН істотно збільшить військову допомогу Україні

Німецький федеральний міністр фінансів Крістіан Лінднер (Christian Lindner) повідомив про істотне збільшення фінансування військової допомоги для України. Увечері п'ятниці, 15 квітня, очільник мінфіну ФРН поширив у соцмережі Twitter допис, де вказав, що в додатковому бюджеті передбачено збільшення до двох мільярдів євро коштів на так звану допомогу задля посилення безпеки (Ertüchtigungshilfe).

Цей механізм - ініціатива федерального уряду з метою зміцнення безпеки іноземних партнерів. "Ці кошти переважно підуть на користь Україні", - написав Лінднер. За словами урядовця, про це "своєчасно" попрохав кацнлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Раніше німецький суспільно-правовий мовник ARD повідомляв, що з передбачених двох мільярдів євро військової допомоги "значно більше одного мільярда" мало піти в Україну. Українська сторона могла б використати ці кошти для "закупівлі зброї", повідомив ARD.

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Водночас речниця уряду Німеччини розповіла інформагентству AFP, що два тижні тому зацікавлені міністерства досягли принципової домовленості про "істотне розширення" ініціативи з посилення безпеки партнерів. Уже минулого тижня суму коштів було визначено у розмірі двох мільярдів євро.

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Згідно з інформацією ARD, окрім прямої допомоги Україні, ще 400 мільйонів євро із нової програми військової допомоги призначені для так званого Європейського фонду миру (European Peace Facility, EPF). Це спеціальний фонд для європейського кризового управління, заснований ще 2016 року. Серед іншого, EPF купує зброю та оснащення для української армії. За даними ARD, ще 400 мільйонів із загальної суми у два мільярди євро призначені для інших країн.

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