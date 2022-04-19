Військово-промисловий комплекс (ВПК)

Ізраїльські кордони охоронятиме озброєний робот? (14.09.2021)

В Ізраїлі представили озброєного робота для охорони кордонів. Він може працювати автономно, виконуючи більшу частину функцій без участі людини. Однак оператор у будь-який момент може взяти керування на себе. Дивіться, як це працює.