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Військово-промисловий комплекс - ВПК. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ВПК".
Військово-промисловий комплекс (ВПК) включає в себе промислові підприємства, наукові центри, державні установи, які покликані забезпечити оборонні потреби держави. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
В Ізраїлі представили озброєного робота для охорони кордонів. Він може працювати автономно, виконуючи більшу частину функцій без участі людини. Однак оператор у будь-який момент може взяти керування на себе. Дивіться, як це працює.
Візит президента Туреччини Реджепа Ердогана до України завершився підписанням низки угод, зокрема про військову співпрацю. Також Анкара та Київ націлені працювати на створення зони вільної торгівлі між двома країнами.
Президент України Петро Порошенко вимагає перевірити оприлюднену журналістами проекту Bihus.Info інформацію про розкрадання на оборонних підприємствах. Заступник секретаря РНБО Олег Гладковський відсторонений від посади.
Український уряд припинив припинив чинність міжурядової угоди з Росією про взаємне постачання зброї та військової техніки, запасних частин, ремонт і надання послуг військового призначення. Угоду підписали в 1995 році.