Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Військово-промисловий комплекс (ВПК)

Військово-промисловий комплекс - ВПК. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ВПК".

Військово-промисловий комплекс (ВПК) включає в себе промислові підприємства, наукові центри, державні установи, які покликані забезпечити оборонні потреби держави. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

США планують чинити додатковий тиск на ВПК Росії

США планують чинити додатковий тиск на ВПК Росії 19.04.2022

Вашингтон бачить своїм найближчим завданням санкційний тиск на російський ВПК задля порушення його ланцюжків постачання, заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо.

Ізраїльські кордони охоронятиме озброєний робот? (14.09.2021) 14.09.2021

В Ізраїлі представили озброєного робота для охорони кордонів. Він може працювати автономно, виконуючи більшу частину функцій без участі людини. Однак оператор у будь-який момент може взяти керування на себе. Дивіться, як це працює.
Байден вніс до чорного списку 59 компаній з Китаю, зокрема Huawei

Байден вніс до "чорного списку" 59 компаній з Китаю, зокрема Huawei 04.06.2021

Президент США заборонив американцям здійснювати інвестиції у майже 60 китайських компаній, пов'язаних з ВПК Китаю чи підозрюваних у порушеннях прав людини.
Китайські інвестори компанії Мотор Січ збільшили суму позову проти України

Китайські інвестори компанії "Мотор Січ" збільшили суму позову проти України 15.02.2021

Сума збитків китайських інвесторів компанії "Мотор Січ" у судовому позові в міжнародному арбітражі проти держави Україна зросла на 100 мільйонів до 3,6 мільярда доларів США.
Делікатні технології: у боротьбі за Мотор Січ зростають ставки

Делікатні технології: у боротьбі за "Мотор Січ" зростають ставки 05.02.2021

Протистояння між США і Китаєм за український авіазавод "Мотор Січ" продовжує загострюватися. Чому підприємство так потрібне Пекіну і в чому небезпека для Вашингтона - у статті DW.
У Німеччині судять нових порушників режиму санкцій проти Росії

У Німеччині судять нових порушників режиму санкцій проти Росії 14.12.2020

У Вищому земельному суді Гамбурга розпочинається процес у справі двох вихідців із колишнього СРСР, яких звинувачують у заборонених Євросоюзом поставках до Росії товарів подвійного призначення.
Візит турецького президента до Києва - перший крок до зони вільної торгівлі

Візит турецького президента до Києва - перший крок до зони вільної торгівлі 03.02.2020

Візит президента Туреччини Реджепа Ердогана до України завершився підписанням низки угод, зокрема про військову співпрацю. Також Анкара та Київ націлені працювати на створення зони вільної торгівлі між двома країнами.
Продаж Мотор Січ: як Китай та США борються за українські технології

Продаж "Мотор Січ": як Китай та США борються за українські технології 19.12.2019

Угода про продаж "Мотор Січі" китайській компанії зустріла опір США, які бояться отримання Пекіном доступу до військових технологій. Водночас підприємсвто є критично важливим і для українського ВПК.
Росіянина судять в Німеччині за нелегальні поставки для ВПК Росії

Росіянина судять в Німеччині за нелегальні поставки для ВПК Росії 01.11.2019

У Гамбурзі починається процес у справі росіянина, обвинуваченого в поставках заборонених товарів для військових заводів РФ. Можливі сфери застосування - авіація, космос та ядерні технології.
Болтон анонсував зустріч Трампа і Зеленського у Варшаві - ЗМІ

Болтон анонсував зустріч Трампа і Зеленського у Варшаві - ЗМІ 27.08.2019

Президент США Дональд Трамп може зустрітися з Володимиром Зеленським у Варшаві вже найближчими днями, повідомив Джон Болтон під час візиту до Києва.

Порошенко вимагає перевірити звинувачення в розкраданні в оборонпромі

Порошенко вимагає перевірити звинувачення в розкраданні в оборонпромі 26.02.2019

Президент України Петро Порошенко вимагає перевірити оприлюднену журналістами проекту Bihus.Info інформацію про розкрадання на оборонних підприємствах. Заступник секретаря РНБО Олег Гладковський відсторонений від посади.
Reuters: Індія може уникнути санкцій США за купівлю зброї у Росії

Reuters: Індія може уникнути санкцій США за купівлю зброї у Росії 26.07.2018

Законодавство США передбачає санкції за купівлю іншими країнами зброї у Росії. Для Індії можуть зробити виняток. У Конгресі США досягли домовленості про це.
Україна додала до санкційного списку російські партії та ЦВК

Україна додала до санкційного списку російські партії та ЦВК 22.06.2018

Санкційний список України щодо РФ збільшився до 1759 фізичних та 786 юридичних осіб. До нього зокрема потрапили російські партії та низка підприємств російського ВПК.

Флот без грошей: як Україна може залишитися без корвета

Флот без грошей: як Україна може залишитися без корвета 12.06.2018

На будівництво корвета "Володимир Великий" бракує грошей. Це загрожує Києву великими штрафами та гальмує розвиток флоту, попереджають експерти.
Мінфін США опублікував Кремлівську доповідь

Мінфін США опублікував "Кремлівську доповідь" 30.01.2018

Міністерство фінансів США представило так звану "Кремлівську доповідь", що містить понад 200 імен пов'язаних з Володмиром Путіном олігархів та політиків РФ.
Україна розірвала угоду з Росією про постачання зброї та військової техніки

Україна розірвала угоду з Росією про постачання зброї та військової техніки 08.11.2017

Український уряд припинив припинив чинність міжурядової угоди з Росією про взаємне постачання зброї та військової техніки, запасних частин, ремонт і надання послуг військового призначення. Угоду підписали в 1995 році.
Інші статті