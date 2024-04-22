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Bild: Німеччина затримала поставки Україні бронемашин MRAP

Валерій Сааков
22 квітня 2024 р.

Україна уклала з німецькою оборонною компанією контракт на постачання бронетранспортерів MRAP, який фінансується урядом ФРН, але передача техніки затримується, пише Bild. Кількість машин теж скорочено.

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Бронемашина класу MRAP
Бронемашина класу MRAPФото: Carl Schulze/picture-alliance

Попри нинішню непросту ситуацію на фронті, Німеччина затримує передачу Україні важких колісних бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), які Берлін обіцяв поставляти Києву ще з січня 2024 року. Раніше Берлін планував поставити Збройним силам України (ЗСУ) загалом до 400 бронетранспортерів MRAP з посиленим протимінним захистом, але поставки ще не розпочалися, пише в понеділок, 22 квітня, видання Bild з посиланням на представника міністерства оборони Німеччини, а також наявні в розпорядженні редакції таємні документи оборонного відомства.

Поставки мали розпочатися в січні 2024 року

У документі, датованому вереснем 2023 року, вказується, що бронемашини повинні бути поставлені з січня по жовтень 2024 року партіями по 20 одиниць, вказує далі Bild. За даними журналістів, обсяг цих поставок на поточний рік скоротили спочатку до 200, а потім до 100 одиниць, а початок поставок перенесли на травень-червень. Причиною стали складнощі з імпортом зі США деталей бронемашин, збірка яких проводиться в Німеччині.

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Німецька оборонна компанія Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG), яка повинна виробити MRAP, зіткнулася з "обмеженнями ліцензії на експорт зі США до Німеччини", а також з проблемами з сертифікацією протимінного захисту, повідомляє Bild. Сума контракту, що фінансується з бюджету Німеччини, становить 315 мільйонів євро.

Офіційно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) 19 березня заявив про постачання "100 захищених машин піхоти" в рамках пакета військової техніки "для підвищення мобільності на полі бою". У відповідь на запит Bild в міноборони пояснили, що йдеться про бронемашини MRAP, тобто "захищені від мін і засідок транспортні засоби" виробництва компанії FFG.

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За даними видання, йдеться про машини, що є переобладнаними автомобілями цивільного типу BATT UMG, що випускає американська компанія The Armoured Group (TAG). Однак німецька компанія переоснащує ці машини в бронемашини FFG MRAP і декларує їм досить надійний захист проти куль та мін, утім, як зазначає видання, досі жоден з проведених тестів на протидію мінам не виявився успішним.

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