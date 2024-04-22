Bild: Німеччина затримала поставки Україні бронемашин MRAP

Україна уклала з німецькою оборонною компанією контракт на постачання бронетранспортерів MRAP, який фінансується урядом ФРН, але передача техніки затримується, пише Bild. Кількість машин теж скорочено.

Попри нинішню непросту ситуацію на фронті, Німеччина затримує передачу Україні важких колісних бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), які Берлін обіцяв поставляти Києву ще з січня 2024 року. Раніше Берлін планував поставити Збройним силам України (ЗСУ) загалом до 400 бронетранспортерів MRAP з посиленим протимінним захистом, але поставки ще не розпочалися, пише в понеділок, 22 квітня, видання Bild з посиланням на представника міністерства оборони Німеччини, а також наявні в розпорядженні редакції таємні документи оборонного відомства.

Поставки мали розпочатися в січні 2024 року

У документі, датованому вереснем 2023 року, вказується, що бронемашини повинні бути поставлені з січня по жовтень 2024 року партіями по 20 одиниць, вказує далі Bild. За даними журналістів, обсяг цих поставок на поточний рік скоротили спочатку до 200, а потім до 100 одиниць, а початок поставок перенесли на травень-червень. Причиною стали складнощі з імпортом зі США деталей бронемашин, збірка яких проводиться в Німеччині.

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Німецька оборонна компанія Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG), яка повинна виробити MRAP, зіткнулася з "обмеженнями ліцензії на експорт зі США до Німеччини", а також з проблемами з сертифікацією протимінного захисту, повідомляє Bild. Сума контракту, що фінансується з бюджету Німеччини, становить 315 мільйонів євро.

Офіційно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) 19 березня заявив про постачання "100 захищених машин піхоти" в рамках пакета військової техніки "для підвищення мобільності на полі бою". У відповідь на запит Bild в міноборони пояснили, що йдеться про бронемашини MRAP, тобто "захищені від мін і засідок транспортні засоби" виробництва компанії FFG.

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За даними видання, йдеться про машини, що є переобладнаними автомобілями цивільного типу BATT UMG, що випускає американська компанія The Armoured Group (TAG). Однак німецька компанія переоснащує ці машини в бронемашини FFG MRAP і декларує їм досить надійний захист проти куль та мін, утім, як зазначає видання, досі жоден з проведених тестів на протидію мінам не виявився успішним.

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