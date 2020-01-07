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Газета Bild
Тема
Газета Bild - щоденна німецька бульварна газета, найбільше за накладом видання в Німеччині.
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Новини
15.01.2024
15 січня 2024 р.
У НАТО відреагували на статтю Bild про плани війни проти РФ
15.01.2024
15 січня 2024 р.
Bild: Бундесвер готується до великого нападу РФ навесні 2025
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Докладно
Напад Росії на НАТО? Експерти про публікацію Bild
Напад Росії на НАТО? Експерти про публікацію Bild
"Бундесвер готується до нападу Путіна", - це заголовок у газеті Bild. Експерти - про реалістичність такої перспективи.
Конфлікти
16.01.2024
16 січня 2024 р.
Bild-скандал: чому звільнили найвпливовішого журналіста ФРН
Bild-скандал: чому звільнили найвпливовішого журналіста ФРН
Відставка Райхельта відбулась після статті NYT про його недоречну поведінку щодо співробітниці редакції.
ЗМІ
20.10.2021
20 жовтня 2021 р.
Bild: Десятки субмарин ВМС Німеччини оснащені обладнанням РФ
Bild: Десятки субмарин ВМС Німеччини оснащені обладнанням РФ
Навігаційне обладнання російської фірми "Транзас" з'явилося на підводних човнах ВМС Німеччини за Ґергарда Шредера.
Політика
29.03.2021
29 березня 2021 р.
Шефредактора газети Bild відсторонили від посади
Шефредактора газети Bild відсторонили від посади
Головний редактор газети Bild тимчасово відсторонений від виконання обов'язків через звинувачення у зловживанні владою.
Суспільство
14.03.2021
14 березня 2021 р.
У вересні на матчі Бундесліги можуть почати пускати глядачів
У вересні на матчі Бундесліги можуть почати пускати глядачів
У німецькій Бундеслізі розробили концепт повернення до футбольних ігор з глядачами на трибунах вже з вересня цього року.
Спорт
02.07.2020
2 липня 2020 р.
Пристайко: Війна на Донбасі - не портфоліо для дипломатії
Пристайко: Війна на Донбасі - не портфоліо для дипломатії
Глава МЗС України Вадим Пристайко в інтерв'ю Bild дорікнув Німеччині відсутністю з її боку військової допомоги Україні.
Політика
07.01.2020
7 січня 2020 р.
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