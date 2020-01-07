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Газета Bild

Тема

Газета Bild - щоденна німецька бульварна газета, найбільше за накладом видання в Німеччині.

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Новини

15 січня 2024 р.

У НАТО відреагували на статтю Bild про плани війни проти РФ

15 січня 2024 р.

Bild: Бундесвер готується до великого нападу РФ навесні 2025

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Докладно

Військові РФ на тлі літака під час навчань "Захід-2021" у Калінінградській області (архівне фото)

Напад Росії на НАТО? Експерти про публікацію Bild

Напад Росії на НАТО? Експерти про публікацію Bild

"Бундесвер готується до нападу Путіна", - це заголовок у газеті Bild. Експерти - про реалістичність такої перспективи.
Конфлікти16 січня 2024 р.
Юліан Райхельт

Bild-скандал: чому звільнили найвпливовішого журналіста ФРН

Bild-скандал: чому звільнили найвпливовішого журналіста ФРН

Відставка Райхельта відбулась після статті NYT про його недоречну поведінку щодо співробітниці редакції.
ЗМІ20 жовтня 2021 р.
Підводний човен U-35 ВМС Німеччини в Еккернфьорде

Bild: Десятки субмарин ВМС Німеччини оснащені обладнанням РФ

Bild: Десятки субмарин ВМС Німеччини оснащені обладнанням РФ

Навігаційне обладнання російської фірми "Транзас" з'явилося на підводних човнах ВМС Німеччини за Ґергарда Шредера.
Політика29 березня 2021 р.
Шефредактор газети Bild Юліан Райхельт

Шефредактора газети Bild відсторонили від посади

Шефредактора газети Bild відсторонили від посади

Головний редактор газети Bild тимчасово відсторонений від виконання обов'язків через звинувачення у зловживанні владою.
Суспільство14 березня 2021 р.
Поки ж глядачів на деяких матчах Бундесліги заміняють паперові фігури

У вересні на матчі Бундесліги можуть почати пускати глядачів

У вересні на матчі Бундесліги можуть почати пускати глядачів

У німецькій Бундеслізі розробили концепт повернення до футбольних ігор з глядачами на трибунах вже з вересня цього року.
Спорт2 липня 2020 р.
Вадим Пристайко

Пристайко: Війна на Донбасі - не портфоліо для дипломатії

Пристайко: Війна на Донбасі - не портфоліо для дипломатії

Глава МЗС України Вадим Пристайко в інтерв'ю Bild дорікнув Німеччині відсутністю з її боку військової допомоги Україні.
Політика7 січня 2020 р.
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