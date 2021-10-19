 Відставка шеф-редактора Bild: чому звільнили найвпливовішого журналіста Німеччини | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 20.10.2021

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Європа

Відставка шеф-редактора Bild: чому звільнили найвпливовішого журналіста Німеччини

Axel Springer повідомив про відставку шеф-редактора Bild Райхельта після публікації NYT про його недоречну поведінку щодо молодої співробітниці газети. Скандал стався на тлі придбання німецьким концерном ЗМІ у США.

Юліан Райхельт

Юліан Райхельт

Відставка головного редактора німецької щоденної газети Bild Юліана Райхельта (Julian Reichelt), про яку власник видання - концерн Axel Springer повідомив 18 жовтня, викликала в Німеччині величезний резонанс у журналістських та політичних колах. За Райхельта, котрий очолював редакцію Bild з 2017 року, газета неодноразово публікувала жорсткі, критичні матеріали не тільки про закордонних лідерів, зокрема, президентів РФ Володимира Путіна чи президента України Володимира Зеленського, а й про канцлерку ФРН Анґелу Меркель (Angela Merkel). DW розповідає, через що втратив роботу той, кого багато хто вважав одним з найвпливовіших журналістів Німеччини.

Газету Bild багато німців зневажливо називають "Blöd-Zeitung", маючи на увазі, що вірити в усе, про що вона пише, можуть тільки дурні люди. З іншого боку, про це ж видання кажуть в країні: "Цю газету ніхто не читає, але при цьому всі знають, що у ній написано". І це справді так: наклад Bild у 1,24 мільйона примірників - вище, ніж у будь-якої іншої щоденної газети в ФРН.

"Юліан Райхельт забезпечив чудовий журналістський розвиток Bild і подарував бренду перспективу, створивши (телеканал. - Ред.) Bild LIVE", - заявив 18 жовтня очільник концерну Axel Springer Матіас Депфнер (Mathias Döpfner). "Ми з задоволенням продовжили б разом з Юліаном Райхельта шлях культурного оновлення Bild, розпочатий видавництвом і редакцією. Однак тепер це неможливо", - додав підприємець, повідомляючи про відставку головного редактора. 

Звинувачення на адресу Райхельта

Напередодні, 17 жовтня, в американській газеті New York Times опублікували розслідування, згідно з яким Райхельт використовував свою посаду для схиляння молодої співробітниці редакції до інтимного зв'язку з ним.

Меркель також з'являлась на перших шпальтах Bild

Меркель також з'являлась на перших шпальтах Bild

У пресрелізі концерну Axel Springer щодо причини заміни головного редактора газети Bild зазначається: "За результатами розслідувань в пресі підприємство в останні дні дізналося нову інформацію про поведінку Юліана Райхельта. Підприємство перевірило ці дані. При цьому керівництво дізналося, що Юліан Райхельт і після завершення перевірки (яку провели щодо нього у зв'язку з аналогічними звинуваченнями в зловживанні службовим становищем. - Ред.) навесні 2021 року не розмежовував особисту і професійну сфери і збрехав в цьому відношенні керівництву концерну".

У тому ж повідомленні зазначається, однак, що під час внутрішньої перевірки щодо Райхельта "ніколи не йшлося" про сексуальні домагання, проте проти головного редактора Bild було висунуто звинувачення у "зв'язку за взаємною згодою" з співробітницями редакції Bild.

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Атака на керівництво концерну Axel Springer

Що стосується розслідування NYT, то в ньому містяться і неприємні факти про самого Депфнера, який є також головою німецького Федерального об'єднання газетних видавців. "Під його (Депфнера. - Ред.) керівництвом Axel Springer влаштовував детально продумані вечірки, включаючи нічну дискотеку в 2018 році за участю десятка діджеїв і використанням 512 дзеркальних куль і спільним виступом групи Village People і членів правління концерну", - пише NYT. Згадує газета і про те, що Депфнер "володіє найбільшою в Німеччині колекцією картин, що зображують оголених жінок".

Тим часом про звинувачення на адресу головного редактора Bild писали раніше і німецькі ЗМІ. Так, в березні 2021 року журнал Der Spiegel повідомив про внутрішню перевірку концерну Axel Springer щодо головного редактора Bild в статті під заголовком "Трахатись, підвищувати, звільняти"  ("Vögeln, födern, feuern"). Автори цієї публікації доходять висновку, що за Райхельта в редакції Bild була створена ворожа для жінок атмосфера.

Темою можливого зловживання Райхельта своїм службовим становищем займалися й інші німецькі видання. Зокрема, журналістка Юліане Леффлер (Juliane Löffler) з конкуруючого з Axel Springer видавництва Ippen-Verlag, а також співробітники німецького ділового видання Handelsblatt. Однак їхнім творчим доробкам так і не судилося побачити світ.

Bild - масова газета у ФРН

Bild - масова газета у ФРН

Після публікації розслідування NYT, 20 жовтня, в газеті Frankfurter Rundschau, що належить видавництву Ippen-Verlag, було опубліковано інтерв'ю з Леффлер, яке підтверджує, що видавництво заборонило публікацію розслідування про головного редактора Bild. Що стосується матеріалів, зібраних журналістами Handelsblatt, то, за даними NYT, їх оприлюдненню завадило особисте втручання Райхельта.

З огляду на те, що відставка головного редактора Bild сталася на тлі активного освоєння концерном Axel Springer американського медійного ринку, зокрема придбання ним за мільярд доларів впливового онлайн-видання Politico, порталу Business Insider та низки інших ЗМІ, багато оглядачів вважають, що за розвитком ситуації навколо Юліана Райхельта тепер особливо уважно стежитимуть по обидва боки Атлантики.

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Чому політики читають газету Bild

Щоб правильно оцінити масштаб скандалу навколо концерну Axel Springer, важливо враховувати, що від дня заснування у 1952 році газета Bild займала особливе місце на медійному полі Німеччини. І сьогодні багато політиків - причому не тільки німецькі - стежать за тим, що пише про них це видання.

Так, газета Bild зіграла ключову роль в історії, яка в 2012 році завершилася відставкою тодішнього федерального президента Німеччини Крістіана Вульффа (Christian Wulff). Журналісти з'ясували, що Вульфф отримав у своїх заможних друзів на пільгових умовах кредит на придбання будинку. Щоб запобігти публікації цього розслідування, Вульфф зробив нечуваний вчинок: подзвонив особисто тодішньому головному редактору Bild, попереднику Райхельта Каю Дікману (Kai Diekmann) і залишив на його автовідповідачі прохання не публікувати статтю, підписавши тим самим, по суті, власний вирок.

До слова: у 2014 році суд в Німеччині визнав Вульффа невинним в отриманні вигоди на державній посаді (Vorteilsnahme), проте його репутація як політика вже була безнадійно зіпсована.

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    Не знімати!

    Папараці ховається в кущах, під вікнами або навіть у сміттєвих баках. В укритті він сподівається впіймати момент та зробити сенсаційне фото, аби пізніше продати його бульварній пресі. Найбільшим попитом користуються знаменитості напідпитку, погано підібраний купальник або сімейні чвари зіркової пари. Міку Джаґґеру на цьому кадрі явно не до зйомок, а "Арні" Шварценеґґер у доброму гуморі.

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    Папараці: від сенсацій до мистецтва

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    Папараці: від сенсацій до мистецтва

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    Папараці: від сенсацій до мистецтва

    Поїздка на таксі

    Папараці частко переходять межу та втручаються в приватне життя своєї жертви. На сторінках "жовтої" преси висвітлювалися ледве не всі аспекти сімейного життя Ліз Тейлор та Ричарда Бартона. І їм це, очевидно, подобалося. Надокучливому фотографу Елізабет Тейлор відповідає професійною посмішкою.

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    "Брижит, ти перебільшуєш!"

    Для кінодіви Брижит Бардо постійне шпигування папараці був страшним сном. Вона не хотіла, щоб кожен її крок відслідковували та не дозволяла фотографам у погоні за черговою сенсацією зробити цінний кадр. Така поведінка зібрала демонстрацію обурених папараці перед будинком акторки. "У 1955 році ми були тобі потрібні, у 1960 ти від нас відмовляєшся!", - було написано на плакатах.

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    Жодних постановок!

    На виставці у Франкфурті видно, що робота папараці породила новий жанр у мистецтві. У ньому важлива не композиція фотографії, а миттєва зйомка. Тому фотографії часто криві, не сфокусовані та з багатьма зайвими елементами. Кадр цінний лише особою, яка на нього втрапила. Як, наприклад, Мік Джаґер зі своєю другою дружиною Джеррі Хoлл.

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    Папараці: від сенсацій до мистецтва

    Ризикована професія

    Папараці й самі можуть стати зірками, як, наприклад, один із основоположників цього жанру - Рон Галелла. Його об’єктив не оминув найвідоміших зірок: Джеккі Кеннеді, Одрі Хеппберн, Мадонна, Ричард Бартон. Якось розлючений Марлон Брандо не стримався та зламав йому щелепу та вибив кілька зубів. З тих пір Галелла приступав до роботи лише у футбольному шоломі і все одно продовжував стежити за Брандо.

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    Папараці: від сенсацій до мистецтва

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    Папараці: від сенсацій до мистецтва

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    Лякливу Марлен Дитрих хоч і важко було зловити у карді, але для папарацці це було, по суті, питанням професійної честі. Фотограф Паскаль Ростайн та Бруно Мурон хотіли більшого. Вони знайшли собі нове заняття: переривали сміття знаменитостей, а цінні об’єкти виставляли на показ на мистецьких виставках. "Жертвам" така ідея не надто сподобалась. Яке кому діло до прального порошку Мадонни?

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    Папараці: від сенсацій до мистецтва

    Коли забуваєш про посмішку

    Популярний мотив - зірки під час шопінгу. Ненафарбовані, незграбно одягнені та з великими клунками. У такі моменти вони забувають про свою маску. Тоді й Бритні Спірс (позаду) та Перис Хілтон (справа), втомлені від покупок, непривітно дивляться в об’єктив. Важлива риса робіт папараці - показати, що світові знаменитості також люди.

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    Папараці: від сенсацій до мистецтва

    Пародія

    Відомий модний фотограф Ричард Аведон зняв серію робіт для модного журналу Harper's Bazar у стилі папараці. Так він сфотографував свою улюблену модель С'юзі Паркер, коли вона виходила з лікарні. Її підтримували медсестра та охороняв режисер Майк Нікольс. Усі старання заради того, щоб показати пальто від Ів Сен Лорана.

    Автор: Зильке Вюнш, Наталія Соколовська


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Докладно

Юліан Райхельт

Bild-скандал: чому звільнили найвпливовішого журналіста ФРН

Відставка Райхельта відбулась після статті NYT про його недоречну поведінку щодо співробітниці редакції.  

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