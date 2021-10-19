Відставка шеф-редактора Bild: чому звільнили найвпливовішого журналіста Німеччини

Відставка головного редактора німецької щоденної газети Bild Юліана Райхельта (Julian Reichelt), про яку власник видання - концерн Axel Springer повідомив 18 жовтня, викликала в Німеччині величезний резонанс у журналістських та політичних колах. За Райхельта, котрий очолював редакцію Bild з 2017 року, газета неодноразово публікувала жорсткі, критичні матеріали не тільки про закордонних лідерів, зокрема, президентів РФ Володимира Путіна чи президента України Володимира Зеленського, а й про канцлерку ФРН Анґелу Меркель (Angela Merkel). DW розповідає, через що втратив роботу той, кого багато хто вважав одним з найвпливовіших журналістів Німеччини.

Газету Bild багато німців зневажливо називають "Blöd-Zeitung", маючи на увазі, що вірити в усе, про що вона пише, можуть тільки дурні люди. З іншого боку, про це ж видання кажуть в країні: "Цю газету ніхто не читає, але при цьому всі знають, що у ній написано". І це справді так: наклад Bild у 1,24 мільйона примірників - вище, ніж у будь-якої іншої щоденної газети в ФРН.

"Юліан Райхельт забезпечив чудовий журналістський розвиток Bild і подарував бренду перспективу, створивши (телеканал. - Ред.) Bild LIVE", - заявив 18 жовтня очільник концерну Axel Springer Матіас Депфнер (Mathias Döpfner). "Ми з задоволенням продовжили б разом з Юліаном Райхельта шлях культурного оновлення Bild, розпочатий видавництвом і редакцією. Однак тепер це неможливо", - додав підприємець, повідомляючи про відставку головного редактора.

Звинувачення на адресу Райхельта

Напередодні, 17 жовтня, в американській газеті New York Times опублікували розслідування, згідно з яким Райхельт використовував свою посаду для схиляння молодої співробітниці редакції до інтимного зв'язку з ним.

Меркель також з'являлась на перших шпальтах Bild

У пресрелізі концерну Axel Springer щодо причини заміни головного редактора газети Bild зазначається: "За результатами розслідувань в пресі підприємство в останні дні дізналося нову інформацію про поведінку Юліана Райхельта. Підприємство перевірило ці дані. При цьому керівництво дізналося, що Юліан Райхельт і після завершення перевірки (яку провели щодо нього у зв'язку з аналогічними звинуваченнями в зловживанні службовим становищем. - Ред.) навесні 2021 року не розмежовував особисту і професійну сфери і збрехав в цьому відношенні керівництву концерну".

У тому ж повідомленні зазначається, однак, що під час внутрішньої перевірки щодо Райхельта "ніколи не йшлося" про сексуальні домагання, проте проти головного редактора Bild було висунуто звинувачення у "зв'язку за взаємною згодою" з співробітницями редакції Bild.

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Атака на керівництво концерну Axel Springer

Що стосується розслідування NYT, то в ньому містяться і неприємні факти про самого Депфнера, який є також головою німецького Федерального об'єднання газетних видавців. "Під його (Депфнера. - Ред.) керівництвом Axel Springer влаштовував детально продумані вечірки, включаючи нічну дискотеку в 2018 році за участю десятка діджеїв і використанням 512 дзеркальних куль і спільним виступом групи Village People і членів правління концерну", - пише NYT. Згадує газета і про те, що Депфнер "володіє найбільшою в Німеччині колекцією картин, що зображують оголених жінок".

Тим часом про звинувачення на адресу головного редактора Bild писали раніше і німецькі ЗМІ. Так, в березні 2021 року журнал Der Spiegel повідомив про внутрішню перевірку концерну Axel Springer щодо головного редактора Bild в статті під заголовком "Трахатись, підвищувати, звільняти" ("Vögeln, födern, feuern"). Автори цієї публікації доходять висновку, що за Райхельта в редакції Bild була створена ворожа для жінок атмосфера.

Темою можливого зловживання Райхельта своїм службовим становищем займалися й інші німецькі видання. Зокрема, журналістка Юліане Леффлер (Juliane Löffler) з конкуруючого з Axel Springer видавництва Ippen-Verlag, а також співробітники німецького ділового видання Handelsblatt. Однак їхнім творчим доробкам так і не судилося побачити світ.

Bild - масова газета у ФРН

Після публікації розслідування NYT, 20 жовтня, в газеті Frankfurter Rundschau, що належить видавництву Ippen-Verlag, було опубліковано інтерв'ю з Леффлер, яке підтверджує, що видавництво заборонило публікацію розслідування про головного редактора Bild. Що стосується матеріалів, зібраних журналістами Handelsblatt, то, за даними NYT, їх оприлюдненню завадило особисте втручання Райхельта.

З огляду на те, що відставка головного редактора Bild сталася на тлі активного освоєння концерном Axel Springer американського медійного ринку, зокрема придбання ним за мільярд доларів впливового онлайн-видання Politico, порталу Business Insider та низки інших ЗМІ, багато оглядачів вважають, що за розвитком ситуації навколо Юліана Райхельта тепер особливо уважно стежитимуть по обидва боки Атлантики.

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Чому політики читають газету Bild

Щоб правильно оцінити масштаб скандалу навколо концерну Axel Springer, важливо враховувати, що від дня заснування у 1952 році газета Bild займала особливе місце на медійному полі Німеччини. І сьогодні багато політиків - причому не тільки німецькі - стежать за тим, що пише про них це видання.

Так, газета Bild зіграла ключову роль в історії, яка в 2012 році завершилася відставкою тодішнього федерального президента Німеччини Крістіана Вульффа (Christian Wulff). Журналісти з'ясували, що Вульфф отримав у своїх заможних друзів на пільгових умовах кредит на придбання будинку. Щоб запобігти публікації цього розслідування, Вульфф зробив нечуваний вчинок: подзвонив особисто тодішньому головному редактору Bild, попереднику Райхельта Каю Дікману (Kai Diekmann) і залишив на його автовідповідачі прохання не публікувати статтю, підписавши тим самим, по суті, власний вирок.

До слова: у 2014 році суд в Німеччині визнав Вульффа невинним в отриманні вигоди на державній посаді (Vorteilsnahme), проте його репутація як політика вже була безнадійно зіпсована.

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